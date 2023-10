En su largo senderismo con base folk, Sufjan Stevens nos ha acostumbrado a desplazar el acento de aquí a allá y a modificar su paleta sonora en sucesivas cumbres artísticas: ahí está la fascinante epopeya de Illinois (2005), el psicotrópico The age of adz (2010) y el minimalista y sufrido Carrie & Lowell (2015). Ya sea en modo más frondoso, electrónico o desnudo, Sufjan Stevens se las apaña para seguir siendo Sufjan Stevens, y la nueva demostración la tenemos en esta especie de catedral construida con palillos llamada Javelin’.

Después de los (casi) inexpugnables cinco volúmenes de Convocations (2021), con divagaciones electrónicas extraviadas en el espacio, apetece reencontrar al Stevens creador de canciones más manejables. Javelin’ entrega 10 de ellas, con aires de compendio de sus artes como arquitecto sonoro y primando textos en los que flotan los pensamientos acerca de la fugacidad de la vida y del amor como única fuerza que le da sentido. Ahí podemos situar Will anybody ever love me?, que transpira fragilidad y desamparo en un trayecto de menos a más, que arranca entre los ensoñadores arpegios de su guitalin (instrumento folk norteamericano emparentado con el laúd) y que crece incorporando volúmenes corales. Y apelando a la pureza de espíritu: «¿Alguien me amará algún día / Por buenas razones / Sin reproches, no por deporte».

Fuerzas de la naturaleza

Casi todo lo que suena en Javelin’ lo ha confeccionado Stevens a solas, y la principal excepción son esas armonías vocales que cubren el cancionero con un aura celestial. Ahí están en la imponente pieza de apertura, Goodbye evergreen, que si bien desprende aires de declaración de derrota cósmica («Adiós, hoja perenne / Sabes que te quiero / pero todo lo que el cielo nos mandó / debe quemarse al final»), se acaba elevando con magnificencia. La pauta del crescendo se repite en temas como A running start o My red little fox, donde el canto casi susurrado, aliado con el guitalin o el piano, sustenta dinámicas que alcanzan una vaporosa gloria con el empaque coral. Siempre con suavidad, como una marejada propulsada por las fuerzas de la naturaleza: ahí está la delicada So you are tired.

Sufjan Stevens se las ingenia para dar vueltas en torno a una materia tan universal y tan trillada como es el amor sin que tengamos la sensación de que todo esto ya nos lo han contado mil veces, y lo hace con un lenguaje musical identificable como propio y exclusivo. Reservando una cima para el final, Shit talk, pieza pacificadora (y larga: ocho minutos), espoleada por la guitarra ondulante de Bryce Dessner, de The National. Y cerrando con una cita a una pieza del Neil Young del 72, There’s a world, con la que parece querer decirnos que lo importante es ser conscientes de que solo se vive una vez.