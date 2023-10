A todos nos gusta conocer la vida de los demás. Es muy humana la curiosidad, queremos conocer cómo viven los otros, cómo resuelven sus problemas, sus cuitas, su forma de enfrentarse a esto que llamamos vida. Muchos pintores, cineastas, escritores… solventan esto con la escritura de un diario. La mayoría lo utilizan como guía de su propia vida, pero otros, los menos, pretenden que este sea un escaparate de pensamientos o reflexiones. Otros no utilizan ni esto, tan solo viven, porque el verdadero motor de la literatura es la propia vida. De nada sirve la brillantez si existe el vacío, la nada, en cuanto a vivencias. Porque es la vida la que nos lleva a la literatura, sin vida no existe la creación en ninguna de las artes.

A salto de mata, fragmentos de un diario (2009-2016), de José Luis Zerón Huguet, publicado por la editorial ilicitana Frutos del tiempo en su colección Fifty, bebe de la vida. Zerón plasma con maestría la vida. Cualquier lector que se acerque a esta publicación se percatará de que los textos no están divididos por fechas. No enmarca José Luis los textos en un tiempo definido, aunque lo marque en el título; son sus pensamientos de política, literatura, arte, vida, los que van ocupando su sitio, como la gente que se sienta en un teatro o en un cine. Podríamos decir que este volumen, que ve la luz por primera vez, es la cabeza de Zerón. Hay mucho de él en estas páginas, los que le conocen le reconocerán en cada párrafo.

Cuando supe que se iba a publicar este volumen, sentí mucha curiosidad. No porque José Luis escribiera diarios, conocía esta labor de él, sino porque los publicaba. Hay ejemplos de escritores que han publicado póstumamente sus reflexiones, como Gil de Biedma o Chirbes. Resulta muy valiente publicar un libro de reflexiones estando vivo. En ocasiones, las opiniones pueden ofender a alguien, queramos o no, todos somos humanos y complejos.

El libro, dividido en cuatro partes (Raíces y rizomas, magia cotidiana, caminos, derivas y Lampos), es un recorrido, no solamente por los pensamientos del escritor oriolano, sino por toda su vida. Su familia es un tronco central de su obra; la fotografía de portada es obra de su hijo, José Luis Zerón Soriano. Pero no solo la familia Zerón plasma de forma precisa lo terrenal y lo elevado. Pisa tierra mientras reflexiona sobre la familia, un paseo o simplemente un último poemario leído.

Al contrario que otras obras, A salto de mata está creada para permanecer. La universalidad de su mensaje hace que en cualquier época que la leamos sea propicia para la reflexión. José Luis ha pensado entrar en la prosa, es su primer libro narrativo, con un ensayo sobre la vida, porque realmente es eso, como la vida misma. Pensamientos que se cruzan, que van de un lado a otro, que se cruzan y se separan. Pero, al fin y al cabo, son las reflexiones de un poeta que tiene aún mucho por contar.

Si tuviéramos que definir esta obra, más ensayística que de creación, podríamos definirla como un canto a la vida. José Luis Zerón se vuelca en plasmar todos sus pensamientos. Este libro es la caja fuerte de los pensamientos del escritor oriolano, una forma de poner negro sobre blanco las ideas y que no se volatilicen. La prosa de Zerón no es un punto y aparte respecto a su poesía, es una continuación. Los temas de su obra se mezclan en los géneros y hacen que su obra se extienda más allá. Estamos ante un acontecimiento literario, esperemos que no quede aquí y podamos leer más diarios de José Luis. Que nos muestre su mundo y nos haga partícipes de él.