Apropósito de unas jornadas sobre la visibilidad de la autoría teatral en la XXXI Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras cabe hacer alguna reflexión. El teatro se lee también como se lee esto o lo otro, aunque el objetivo fundamental sea su posible (o imposible no pocas veces) representación. O que previamente, más bien posteriormente, pueda publicarse la obra.

He ahí el problema. Ser o no ser. ¿Qué es más óptimo para el alma, desenfundar la pluma, con destino incierto, o enfundarla y callar? Estas son las dos opciones. Se elige la primera opción a pesar de todo. Contra viento y marea tal vez, ya que las posibilidades están y no están. Las editoriales existen en mayor o menor medida, pero la puerta del coto de caza está más bien cerrada. Da igual lo que se haya escrito. Lo mismo suele ocurrir si se intenta airear un texto por la vía de la producción ajena.

Los comensales ya están sentados y se reparten el menú. El no invitado se presenta y no hay más sillas ni sitio en la mesa. O sea que remánguese y prodúzcase usted mismo el montaje y busque apoyos. Obtenga algún premio, si tiene la paciencia de enviar originales a un sitio u otro, o consiga el enchufe necesario para tener corriente. O sea, publicar (no solo por cuenta propia) y representar.

Fomentar y difundir nuevas obras o teatro inédito, de un género u otro, de una u otra tendencia y temática, puede resultar una imposible misión que no favorece a nadie en el fondo. Ni a la causa teatral. No es difícil poner una obra en el aire, pero sí lo es que pueda aterrizar felizmente. Unas páginas de teatro español contemporáneo que quedan invisibles para todos. Con todas sus consecuencias.

El asunto no es muy nuevo en esta plaza. De esto ya se hablaba en 1977 y antes. Por poner solo un ejemplo, voy a citarles al veterano autor Jerónimo López Mozo en relación con un artículo suyo de septiembre de 2001, o una odisea en el espacio sobre «La invisibilidad del teatro español actual», que se puede leer en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Continúa vigente.

«La buena salud no se atribuye a la mejor calidad de los espectáculos, a la que no se suele aludir, sino al aumento de los ingresos por taquilla», escribe López Mozo. Y añade: «Se aportan cifras globales que están lejos de reflejar la pluralidad de fórmulas teatrales existentes y, por tanto, el grado de aceptación de cada una de ellas».

La amenaza, sobre todo, afecta a una parte del teatro. «Aquel que determina el verdadero estado de la cultura teatral de un país», además de que «hay una parte de nuestro teatro que vive al margen del triunfalismo reinante y que está abocado a su desaparición». A lo largo de años, las apariciones de ciertos dramaturgos han tenido y tienen lugar esporádicamente en circuitos alternativos, o brillan por su ausencia. La historia sigue por similares derroteros. El eterno ser o no ser del príncipe Hamlet.

Es verdad que hay demasiados autores. Y no es fácil dar salida a todo. O como levemente apuntaba más arriba, existe el hecho de escribir, producir, dirigir o actuar, que no es una cosa de ahora. Esta posibilidad ha ido prosperando casi como única opción, lo que implica poner en juego todas esas circunstancias. En la programación de la Muestra ocurre frecuentemente.

Tenerlo todo bajo control, eso sí, fomenta la expansión creativa y poder dar a luz lo que de otra forma se puede quedar en la oscuridad. Se tiende, en el ámbito de los grupos menos comerciales o de investigación escénica, a que el proceso de dramaturgia no lo realice el autor solo en la intimidad. De todos modos, la autoría se debe reivindicar por sí sola. La versatilidad y la tarea en equipo, no obstante, que ya ejercían Shakespeare y Molière como hombres de teatro, imponen su ruta para avanzar. La cuestión es estimular ese talento que impulsa el progreso cultural y social. Neutralizar, al menos hasta cierto punto, el derecho reservado de admisión.

La Muestra de Teatro Contemporáneo ofrece su exhibición en Alicante hasta el próximo día 11 con sus cuatro recorridos temáticos. Es decir, «Ante el poder, «Entre generaciones», «Para encontrarse» y «Tras las lecturas».