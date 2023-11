Enamorarse a los sesenta años puede ser objeto de una novela. Aunque, si los personajes pudiéramos ser cualquiera de nosotros, no parece que vaya a ser demasiado atractiva. Romper esta idea, creo yo, ha sido el objetivo de Carmen Amoraga en su novela El corazón imprudente (Espasa, 2023). José Manuel y Tina se conocen solo por las conversaciones telefónicas que mantienen, él como médico de familia de la madre de ella. La novela arranca cuando deciden encontrarse, en el momento en que emergen al exterior los corazones imprudentes.

Mi primer acercamiento a esta escritora fue más bien un no acercamiento. Acababa de publicar El tiempo mientras tanto, finalista del Premio Planeta 2010 y Mercedes, cuando vio que la iba a leer, me aconsejó que mejor la dejara para más adelante. Yo, que siempre hago caso de las personas que bien me quieren, no la leí. Y sí, tenía razón, años más tarde lo entendí. Este martes pasado, Carmen Amoraga dio una charla en Elda con motivo de la celebración del día de las bibliotecas, explicando su importante función y realizando un estupendo elogio a la lectura, palabras que yo mismo firmaría y, casi de pasada, presentó su última novela.

El argumento es sencillo: dos personas mayores que se enamoran. Pero lo que hay detrás de él no lo es en absoluto, ya que, si lo pensamos un poco, ninguna vida es simple. Y eso opino que es un rasgo definitorio en su narrativa: dotar y mostrar la literariedad de las personas de vidas no novelísticas.

El estilo de la novela es abierto, claro y directo, de lectura sencilla, que va desgranando la vida de todos los personajes y, en particular, de José Manuel y de Cari y de sus respectivas parejas. Para ello, la autora utiliza un narrador omnisciente que no falla nunca (que, para mí, mientras la leía, era continuamente la voz de Carmen Amoraga en su charla, un gusto). Nos cuenta todo el pasado de los protagonistas de forma fragmentaria e intercalándolo a lo largo de la novela. De esa forma, el lector los va comprendiendo perfectamente en una progresión muy bien desarrollada, por lo que infiere que todos ellos tendrían su propia novela por escribir. Por supuesto es una novela del presente, en el que asistimos a la historia del enamoramiento y de lo que este hecho supone de revulsivo para ellos dos. Y también el narrador juega con el futuro inmediato de la trama, pues en su narrar desarrolla proyecciones con mucha seguridad: «Tina regresa de noche y no se imagina lo que le va a pasar». (p. 247). De tal forma que ese andamiaje dota a la novela de una eficiencia narrativa muy buena.

En principio, con lo que llevamos contado, la historia pueda resultar muy sentimental, incluso cursi, que es realmente cómo mostramos nuestro sentimiento de enamorados («[…] les creció el amor en una mañana soleada de sábado». p. 171), pero que seguramente negaríamos ante dios si hiciera falta. Ahora bien, la autora lo compensa de forma fehaciente mediante el uso de un léxico sexual sin cortapisas: «En efecto, follaron» (p.230); 2el polvo de nuestras vidas» (p.251); y también con el empleo de un léxico popular que autentifica más si cabe a los personajes.

Además hay muchos temas que van mostrándose configurando todo un universo social narrativo: la reivindicación de la memoria democrática, la amistad y el abuso de esta, las relaciones entre madre e hija, el núcleo de la familia, el hasta qué punto uno puede enamorarse de más de una persona, el que pueda justificarse una supuesta venganza con una muerte, el cómo entender y vivir las relaciones de pareja, el hasta qué punto sabemos elegir y, en el fondo, si realmente nos merecemos la vida que tenemos: «Tina tampoco merece la suerte que tiene. No se merece que la quieran tanto si ella misma no sabe querer» (p.201).

Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Porque es una historia valiente e ilustradora al visibilizar la vida de personas de acción que ya no son jóvenes, denunciando ese edadismo social imperante; porque es una novela estupenda con la que disfrutar del placer de leer y, si traemos parte de la dedicatoria con la que nos dedicó su novela, es un libro para compartir con nuestra pareja como compartimos la vida y el corazón (imprudente).