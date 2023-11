Influenciada por el medio cinematográfico, a través de su lente, los fragmentos de la vida cotidiana como eran los momentos de drama o alegría y romance se volvían completamente absorbentes imbuidos en una espiral de intriga como si formaran parte de una secuencia de las producciones del Hollywood de la época. Su obra se caracteriza por la honestidad y la sensibilidad, además de la profunda admiración hacia los temas que sustentaron las imágenes de otros grandes fotógrafos de la posguerra.

Su lenguaje visual se halla en una encrucijada entre la serenidad y el movimiento, basándose en la confluencia entre la imagen fotográfica y la cinematográfica, gozando de un importante trabajo en el campo de la fotografía y el cine, en su obra destaca una imagen sobre todas las otras. Su nombre permanece asociado sobremanera a una icónica fotografía que realizó en 1951 durante un recorrido por la bota italiana: «Joven americana en Italia», en la que figura una chica caminando por una calle de Florencia, rodeada por hombres de mirada lasciva que por su actitud parecen piropearla e incluso lanzarle silbidos de admiración y deseo. A pesar del carácter documental que contiene la fotografía, a lo largo del tiempo se ha hablado de la imagen como escenificada por su autora, pero ella negó absolutamente esta cuestión. El mencionado asunto procuró un gran debate que siempre ha sido desmentido tanto por la fotógrafa como por la modelo. Parece ser que cuando Orkin vio todo aquel grupo de hombres pidió a su amiga que pasara entre ellos y este paseo se repitió en dos ocasiones consecutivas. En su hoja de contactos existe una revelación básica para apreciar la verdad del asunto pues solo figuran dos tomas de esta escena, prácticamente iguales. Este trabajo fue publicado en 1952 por la revista americana Cosmopolitan, el artículo animaba a sus lectoras a viajar solas. La admiración pública no debería ponerte nerviosa… Mirar a las mujeres es un pasatiempo popular, inofensivo y halagador.

Ruth Orkin, (Boston, 1921 – New York, 1985), hija de Mary Ruby y Samuel Orkin, creció en Hollywood pues su madre se labraba una carrera como actriz en el cine mudo, llegando a compartir reparto con la célebre Mary Pickford. Cuando contaba la edad de diez años, su familia le regaló una cámara fotográfica y comenzó a realizar retratos de sus compañeros de clase, profesores y amigos.

Fotoperiodismo

Fue estudiante de fotoperiodismo por un breve periodo de tiempo en Los Angeles City College con la intención de convertirse en directora de fotografía trabajando para los estudios cinematográficos, pero no imaginaba que a las mujeres no les estaba permitido desempeñar ese trabajo pues no podían afiliarse al sindicato de directores de fotografía.

Viaje en bicicleta

Con gran espíritu aventurero al cumplir 17 años se compró una bicicleta y recorrió EE UU hasta que recaló en Nueva York y comenzó a trabajar como fotógrafa para un club nocturno, trabajando, además, por las mañanas realizando fotos de bebés, lo que le permitió acceder a la compra de una cámara profesional. Pronto comenzó a realizar trabajos para el New York Times como fotógrafa freelance, colaborando con varias publicaciones como Ladies’ Home Journal, Look, Life… y otras revistas importantes de la época. En 1951, Life la envió a Israel a realizar un reportaje sobre la Orquesta filarmónica de ese país.

Viaje entre chicas solas

De Israel llegó a Italia, y concretamente en Florencia hizo amistad con una chica americana, Ninalee Allen Craig, estudiante de arte que residía en su mismo hotel, y también viajaba sola, como ella; esto de viajar sola dos mujeres tan jóvenes no era frecuente en los años cincuenta. Se hicieron grandes amigas y Ninalee le sirvió de modelo: ella es la que transita por la acera rodeada de hombres en la celebre fotografía mencionada al inicio de este texto. Dos mujeres con una gran autoestima que vivían su vida en plenitud. Ambas realizaron un importante trabajo por las calles de la ciudad toscana, una serie originalmente titulada No tengas miedo de viajar sola, a partir de su experiencia conjunta como mujeres viajando sin acompañante. Algunas críticas han insistido en concretar esta imagen como un símbolo de acoso a la mujer; tanto Ruth Orkin como su modelo Ninalee Allen Craig han recordado este trabajo como un desafío lleno de fuerza, un mensaje dirigido sobre todo a la mujer para que no permita nunca ser disuadida por el hombre de alcanzar el sueño de vivir en libertad, insistiendo en que la imagen no fue planificada, fue una más de las fotografías tomadas en ese periodo de tiempo florentino y su objetivo era mostrar las posibilidades de disfrutar de las mujeres viajando de forma independiente. Observando su encuadre y contenido, más que una fotografía humanística recuerda un fotograma cinematográfico realizado por medio de un travelling.

Mario de Biasi (1923 – 2013)

El reconocido fotógrafo italiano, por encargo de la revista Epoca, realiza una serie en 1954 que bajo el título Gli italiani si voltano, parece inspirarse en el trabajo de Orkin. Contando como cómplice a su modelo, la actriz Moira Orfei, luciendo un ceñido vestido blanco que profundiza a fondo su cuerpo, destacando sus contornos. La hace pasear provocativamente por las calles del centro de Milán, concretamente en la Piazza del Duomo, junto a la Galería Vittorio Emmanuele, donde Orfei muestra todo su sex-appel de forma voluptuosa frente a una horda de hombres que la miran ojipláticos y boquiabiertos en una especie de exaltación del machismo que considera a la mujer como un objeto sexual, describiendo perfectamente el espíritu de una época, añadiendo, si cabe, una cierta poética que encuadra las imágenes dentro de lo que se conoce como fotografía documentalista, aunque en este caso sea planificada de antemano. Es chocante comprobar que tanto la crítica fotográfica como el reportaje que publicó la revista que realizó el encargo a De Biasi, en ningún momento se ha hecho mención a la obra realizada en Florencia unos años antes por la fotógrafa americana.

Antonioni y The Withe Lotus

Michelangelo Anonioni (1912 – 2007), uno de los históricos realizadores del cine italiano de todos los tiempos, en su película La aventura realizada en 1960 y protagonizada por la bellísima y genial Monica Vitti, figura una secuencia rodada en Noto (Sicilia) en la que el personaje que interpreta la actriz se ve rodeado de forma inquietante por un grupo de hombres. La sombra de Ruth Orkin es alargada. Así mismo, en la magnifica segunda temporada de The White Lotus (miniserie de 2022, esrita y dirigida por Mike White), que transcurre íntegramente en escenarios reales de Sicilia, hay una secuencia rodada, igualmente en Noto, donde una de las protagonistas se ve prácticamente acorralada por hombres paseantes. Así de grande es el poder de la imagen que Orkin realizara en Florencia en 1951.

Nouvelle Vague

Después de la experiencia toscana regresó a EE UU y conoció a un fotógrafo y cineasta, Morris Engels, con el que se casó en 1952. Ambos realizaron en 1953 un largometraje de gran importancia, Little fugitive, que fue nominado a un Oscar por la academia hollywoodense y según François Truffaut fue considerado el inicio de la Nouvelle Vague. Tuvo además una gran acogida en el Festival Cinematográfico de Venecia, consiguiendo el León de Plata ese mismo año. Pequeño fugitivo, escrita y dirigida por Ruth Orkin, Morris Engel y Ray Asdhley, realizada en 1953 en blanco y negro, con 80 mins, de duración.

Un niño de siete años llamado Joey (Richie Andrusco) huye a Coney Island después de que lo engañaran haciéndole creer que había matado a su hermano mayor Lennie (Rickie Brewster). Las aventuras de Joey y la búsqueda de Lennie, su hermano pequeño perdido, crean una aventura deliciosa, situada en la Nueva York de los años 50 con gran perfección de detalles, e insuperables momentos de inspiración, creando una atmósfera mágica.

Lovers & lollipops

Con este título escribe el guion de otro de sus destacados films, realizado en 1955, junto a su esposo Morris Engel, rodado en blanco y negro, de 82 minutos de duración.

Amantes y piruletas es la historia de Peggy (Cathy Dunn), de siete años, su madre viuda Ann (Lori March) y el nuevo novio de esta, Larry (Gerald O’Loughlin). Al igual que Little Fugitive, Lovers and Lollipops captura los pequeños dramas que conforman la vida real y muestra lugares emblemáticos de Nueva York, como Central Park, la Estatua de la Libertad, Chinatown, el Zoológico del Bronx y el departamento de juguetes de Macy’s, fotografiados a través de imágenes impecables en las que destaca una gran mirada poética.

Ambos films han ganado numerosos y destacados premios y actualmente se proyectan en American Movie Classics, formando parte, así mismo, del Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso en el histórico edificio de Thomas Jefferson, que promueve el intercambio cultural en todo el país.

Orson Welles

Gran aficionada a visitar locales de proyección cinematográfica, sus películas favoritas eran Ladrón de bicicletas (Vittorio de Sica, 1951), Qué verde era mi valle (John Ford, 1941), La gran ilusión (Jean Renoir, 1937) y Ciudadano Kane (Orson Welles, 1941). Su fascinación por la película realizada por Welles le hizo escribirle con la idea de trabajar para él a lo que el primerizo director, pero ya convertido en clásico, le contestó una breve respuesta con membrete del Mercury Theatre, diciéndole Espero que te guste mi película Ciudadano Kane, cuando la veas. Eso era todo. A Orkin no le pareció seria la respuesta pues demostraba poco interés y no continuó la correspondencia. Años más tarde en una fiesta de carnaval en un palacio en Venezia donde ella realizaba un reportaje lo tuvo frente a frente y pudo robarle una instantánea mientras coqueteaba con una mujer.

Otro de sus importantes trabajos en el ámbito profesional es una gran colección de retratos de grandes personalidades del mundo del cine, la política y la música, encargados por las editoriales de las revistas más importantes de su tiempo, así pasaron por delante de su cámara Vittorio de Sica, Doris Day, Humphrey Bogart, Alfred Hitchcock, Marlon Brando, Lauren Bacall, Kirk Douglas, Woody Allen, Isaac Stern, Leonard Bernstein…

Tirza

En el terreno personal cuenta con dos trabajos de su creación, llevados a cabo desde su apartamento con vistas a Central Park, Un mundo a través de mi ventana que, junto a otra serie que es como una segunda parte, Mas fotos desde mi ventana, fueron editados dos libros muy significativos para la historia de la fotografía. Otra de sus grandes obras publicadas en formato de libro fueron las imágenes sobre las gentes y la vida en Israel. Llegó a vivir en un kibutz -comuna agrícola israelí- para crear una historia ilustrada sobre una niña llamada Tirza, Tirza on Sinks realizado en 1951, sobre las ocurrencias en los juegos de los niños.

En los años setenta y ochenta del pasado siglo XX ejerció como docente en la Escuela de Artes Visuales y en el C.I.P. Centro Internacional de Fotografía de Nueva York. Trabajo que debió de abandonar después de que le diagnosticaran un cáncer. Así, los últimos años de su vida los pasó luchando contra la enfermedad, falleciendo en su apartamento de Nueva York a los 64 años de edad.

Mi madre siempre me animó a ir a Europa, lo que finalmente hice durante mis años universitarios, explorando Italia con una dieta de vino y queso. Sentí una tremenda conexión con ella mientras estuve allí. Incluso ahora, con mis propios recuerdos, cuando pienso en Italia, imagino las fotografías de mi madre pues realmente supo capturar su esencia, como siempre hizo en toda su obra.

Tuvo dos hijos, Mary y Andy Engel. Mary se ha encargado del archivo completo del trabajo de su madre realizando su promoción mediante exposiciones en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, entre otras. Una de las exposiciones realizadas sobre Ruth Orkin en nuestro país tuvo lugar el año pasado del 7 de julio al 6 de noviembre de 2022 en San Sebastián, en Artegunea Kutxa, una retrospectiva histórica titulada La ilusión del tiempo, ejerciendo de comisaria Anne Morin que a principios de 2023 realizó nuevamente el comisariado de la muestra antológica Ruth Orkin. Una nuova scoperta, en el Museo Real de Turín (Italia).

Durante su vida, a pesar de que no dejó de trabajar, la obra de Ruth Orkin, cuyas fotos capturaron el espíritu de una época, no fueron lo suficientemente reconocidas como merecían. Pero ella jamás renunció a su sueño, aunque tuvo que afrontarlo de manera distinta, creando un lenguaje propio, singular y rico sobre la fotografía, a través del imaginario definitivo de los preceptos cinematográficos y sobre todo de la vida.

En su juventud, Ruth Orkin pasó cinco meses en Europa viajando por Roma, Florencia, Venecia, Lucerna, París y Londres, pasando unas tres semanas en cada ciudad. Así se expresa en su libro A Photo Journal: «Vi Roma desde la parte trasera de una motocicleta; Lucerna en bicicleta; París desde un Renault; y Londres desde los autobuses turísticos. Pero sobre todo caminé. Ver Israel y Europa fue una de las experiencias más ricas de mi vida. Lo único que lamento es no haber vuelto desde entonces».