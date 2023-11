La sombra de lo que fue

La vida es el amor o el amor es la vida, el orden de los factores no altera el producto. La poesía, a lo largo de la historia, vive de las experiencias del ser humano. Muchos son los ejemplos de ello y hay tantos que podríamos realizar un estudio de cómo la vida influye en la obra de los artistas. Evidentemente, es una afirmación que es vox populi, toda obra es el reflejo del tiempo vivido por su autor, pero es cierto que, a veces, la fantasía o la ficción se adueñan de lo que empezó siendo inicialmente un mero ejercicio literario. Pero es que no hay literatura sin vida, ese es el motor de todas las artes. Las vivencias de los creadores son las que mueven sus obras, sin dichas ni tormentos no habría resultado, no habría obra.

Autopsia del zombi, de Michel Gaztambide, publicado por la editorial madrileña Los libros del Mississippi con prólogo de Itziar Mínguez Arnaiz, habla de eso. Ese ejercicio de introspección que hace el poeta para hablarnos de su vida, como si de una autopsia de tratara. El primer poema que abre el libro nos adentra en el germen de la obra: «El aire entre los dedos / tiene más peso. // Una mirada tuya, / mucho más calor. // Pero esta impaciencia / es lo único que queda.// Agua quemada por el sol». En la poesía de Gaztambide el amor tiene todo el peso. En su oficio de guionista ya se percibe esto. El amor es la fuerza de todo, el motor de todo, sin amor el mundo es un lugar devastado, yermo, como si la Nada hubiera tomado todo el universo en La historia interminable. El poema titulado «Cine vasco y polución» es un claro ejemplo de ello: «La historia es la de dos que van a amarse / y empieza cuando todavía no lo saben. / Un día salen de casa confiados, / con sus vidas rebosando / como peces en un cesto. / Cuando regresan, sonríen; presagio de que lo han perdido todo». El amor no es todo felicidad. La felicidad no es una meta, es el camino que vamos recorriendo. Si pensamos que, a lo largo de la vida, vamos a alcanzar un tótem llamado felicidad, nunca encontraremos la dicha. Pero es del fracaso o de sus sucedáneos de donde surge el poema, de donde sale la chispa que acabará convertida en poema, como en el poema titulado «Lofmidú»: «Muchos consideran / que de haber sabido / no habrían dilapidado / en cenas ni en bailes. / Y se quiebran cuando recuerdan / los ridículos regalos / que hicieron. / Las bragas azules, / los libros especiales, / especialmente esos libros / ya para siempre señalados. / Y la música. / Cada vez que olvidan / que en los distintos amores / repetimos los mismos gestos // (perdóname, mi amor, / ya no es tuya / aquella canción del Brasil)». El germen de Autopsia del zombi es el recuerdo de lo que fue. El recuerdo agridulce lo invade todo y la poesía de Gaztambide bebe de eso. Su poética se construye desde la ruina, la añoranza es como un templo griego que es solo escombro, la sombra de lo que fue de lo que jamás volverá a suceder. Todos, alguna vez, hemos tenido un amor de esos -digamos- de cine, toda relación comienza como un fogonazo. Nos cegamos ante la otra persona hasta que, cuando ya vamos recobrando la visión, nos damos cuenta que las sombras empiezan a ir tomando sus posiciones, pero, a pesar de ello, queda el amor, los besos, como prueba de ello. Esto nos lo muestra con el penúltimo poema, titulado «Poso», que sirve, en parte, como cierre de esta obra: «…Queda la esperanza / y la muerte espantosa. Queda el dolor. / Y la náusea. / Quedan las sirenas de la policía. / Los aullidos de las ambulancias. // Los besos, quedan». Porque la esperanza es lo último que se pierde o lo primero a lo que nos aferramos.