Supe de la publicación de Seis formas de morir en Texas (Anagrama, 2019) de Marina Perezagua por un programa cultural de la radio volviendo del trabajo en el coche. Y me gustó. Y es que, a mí, como ya he comentado en otras ocasiones y a diferencia de a casi todo el mundo, la publicidad de aquello que me interesa me influye. Me gustó el título y también la presentación que se hizo de la novela: el hecho de que un corazón viajara, el tema siempre tan horrendo del comercio de órganos, la mezcla de culturas, en este caso china y estadounidense, los actos de amor que son siempre tan literarios y novelescos y los de venganza, que todavía lo son más. ¡Vamos, un montón de aspectos interesantes! Todo se configuraba para no aburrirse con su lectura. Además, la locutora de radio remarcaba que su autora escribía con profundidad y estilo literario muy culto. Así que, como en tantas ocasiones parecidas, me dije que debía de hacerme con ella y leerla.

Y la verdad es que todo resultó cierto, en su justa medida, si atendemos a lo dicho en la crónica radiofónica. Desde el punto de vista de construcción novelística es una obra de andamiaje buscado y planeado, es decir, el tiempo narrativo no es lineal, el centro son los meses de septiembre a diciembre de 2017, pero hay bastantes acontecimientos anteriores intercalados; y la forma narrativa base es la epistolar, con lo que ello supone de fragmentarismo que dota a la historia de más literariedad. Para ello, Perezagua opta por cuatro puntos de vista narrativos diferentes: tres de ellos son de los protagonistas, en este caso siempre por carta, lo que supone alternar la primera persona del singular con la segunda persona; y el cuarto, un colaborador necesario para que todo pueda ser articulado, un narrador omnisciente en primera persona: «Yo, que cuento la historia que leerán a continuación […] Allí donde el lector ve solo una frase a mí se me despliega la panorámica de las conductas, la consecuencia de los actos» (p.13). De tal forma, que la elipsis se convierte en el elemento fundamental de la concepción novelística. Todo ello narrado y escrito con ese estilo culto anunciado, en muchas ocasiones rayando la poeticidad -de hecho, su último libro, Nanas de la Medusa, (Espasa, 2023) es un poemario- dentro del pensamiento filosófico que supone el entender una vida que se ha complicado sin vivirla. Con lo dicho en el programa de radio y con lo escrito hasta ahora, una característica que la define es la existencia de una acción escasa, relegada solo a pocos y determinados momentos narrativos. Por lo tanto, la novela se fundamenta en todas las reflexiones que contiene, marcadas por la repetición, necesaria para encontrar el tono de la novela y para que el lector comprenda y se identifique con lo que allí se está contando. La novela no defrauda en su final, pues todas las expectativas que va creando en el lector se cumplen. Si hubiera que hacer alguna objeción importante sería el hecho de que el decoro poético se ha desplazado un poco de lugar en el teclado de la autora, ya que, dada la caracterización de la protagonista, llama la atención el que pueda tener la concepción de las cosas que posee y que pueda escribir las cartas que escribe. Pero esto no deja de ser una opinión pues, no obstante, creo que habrá que estar atento a lo que pueda publicar en el género de la novela. Y ¿por qué deberíais de leer esta novela? Porque es muy entretenida y muy interesante en muchos de sus componentes, por una parte, por contener muchos temas de la existencia humana tratados de forma seria y profunda; y, por otra parte, por la configuración formal que posee, la cual viene determinada por un amplio trabajo de taller anterior, siempre sobre la base de una historia con tintes de intriga y en la que la máxima que rige todo lo narrado, repetida en muchas ocasiones a lo largo de la novela, es: «Lo que se nos oculta a los ojos significa» (p.253). Y eso, en los tiempos que vivimos en España, es algo muy significativo.