Conocer y sentir la naturaleza caminando

«Las obras de la naturaleza son como las primeras palabras pronunciadas por Dios».

Goethe.

En medio de la grave crisis ecológica a la que nos ha llevado la civilización industrial y un sistema económico que ha convertido a la naturaleza en mercancía, el ensayo de Stefan Bollmann Goethe y la experiencia de la naturaleza es un texto oportuno porque contribuye a construir otra forma de relacionarnos con ella. En la estela de Goethe, la concepción del mundo natural como una totalidad de vida interconectada nos aporta una visión más real para conocerlo y cuidarlo, alejándonos de la concepción racional-cartesiana que lo separa en partes con la pretensión de conocerlo mejor, pero también para poder dominarlo y explotarlo más eficientemente.

El libro de Stefan Bollmann constituye una verdadera biografía de Goethe desde la perspectiva menos conocida de su dedicación al estudio de campos como la geología, la botánica, la anatomía, la teoría de los colores y la física atmosférica, que son ampliamente tratados en el texto. Sin embargo, en esta breve recensión he pretendido reflejar aquellos contenidos de este ensayo que más sentido pueden aportar al lector contemporáneo, y que se puede resumir en cómo la vida de Goethe nos transmite que la experiencia y el conocimiento de la naturaleza son esenciales para una vida humana.

La naturaleza como experiencia vital en Johann W. Goethe (1749-1832) le llegó a través del sentimiento, y a través de este a la observación sistemática. La amistad de Goethe con Alexander Von Humboldt (1769-1859 ) fue determinante para configurar su forma de mirar a la naturaleza. Humboldt era ingeniero de minas, había estudiado en la Escuela de minas de Freiburg, la misma en la que pocos años después estudiaría también el poeta romántico Novalis. Humboldt buscaba unificar todas las ciencias bajo una idea rectora que facilitase la comprensión de todos los fenómenos naturales, y sostenía que había que integrar la racionalidad científica y la empatía con ellos en beneficio del conocimiento.

Durante el siglo XVIII las dos grandes corrientes del pensamiento fueron el racionalismo y el empirismo como fuentes de conocimiento, el primero a través de la razón y el segundo por medio de los sentidos. Goethe, como Humboldt, se distanciaba de la espiritualidad de la filosofía natural romántica adoptando una posición empirista en su modo de observar y analizar los fenómenos naturales. El romántico Schiller, decía que su amigo Goethe «saca demasiadas cosas del mundo de los sentidos, mientras que yo los saco del alma».

Goethe, a diferencia de otros poetas e intelectuales de su tiempo, no saludó con entusiasmo a la Revolución Francesa. Como escribe Andrea Wulf en su apasionante ensayo Magníficos rebeldes (Taurus, 2022), asociaba su visión de la política y la sociedad con sus ideas científicas, de modo que vinculaba una revolución política y social a los cambios violentos y catastróficos que, sostenían los «vulcanistas», eran los que provocaban la transformación geológica de la Tierra; sin embargo Goethe se alineaba con los «neptunistas» para quienes las alteraciones geológicas de la Tierra se realizaban por cambios continuos y graduales, del mismo modo como deberían producirse los cambios en las sociedades. Su trabajo como responsable de las minas de Weimar le acercó al conocimiento de la historia geológica de la Tierra. La naturaleza no era un ente estático sino que estaba en continuo cambio, como leemos en un texto de 1817: «Si consideramos todas las formas , especialmente las orgánicas, encontramos que ellas no se presentan en ninguna parte como algo dado, estático o acabado, sino que todo se agita en un todo continuo. Lo que ya está formado pronto será de nuevo transformado».

Para Goethe cuanto mejor conocemos a la naturaleza, mejor nos conocemos nosotros mismos como seres vivos, en la medida de que somos naturaleza. Concebía el conocimiento del medio natural como una experiencia: «Considero la experiencia como única ciencia verdadera2, y afirmaba que era mediante la acción y no mediante la contemplación cómo es posible conocerse uno mismo. En él, la experiencia de la naturaleza se basa siempre en una aproximación vivencial que está al alcance de cualquiera, como leemos en el libro de Bollman : «Él conectaba la investigación de la naturaleza con su experiencia concreta, no en las condiciones del laboratorio sino al aire libre». Sin duda esta manera de acercarse a la naturaleza está relacionada con su afición a caminar. Para «el caminante», como llamaban a Goethe sus amigos, estar de camino y ser eran lo mismo.: «Me acostumbré a vivir en la carretera y a caminar por aquí y por allá como un mensajero entre la montaña y la llanura».

En 1788 viaja a Italia, experiencia que reflejó en su Viaje a Italia, relato en el que, para Bollmann, es difícil sustraerse a la impresión de que no es un poeta quien está de viaje sino un naturalista; sosteniendo, además, que en este texto podemos encontrar una afirmación del clasicismo de su autor frente a la irrupción del romanticismo.

En Venecia admiró el ingenio y la tenacidad de los venecianos ante las obras que levantaron para proteger su ciudad del mar, y ante ellas reflexiona acerca de la naturaleza imprevisible e indomable frente a la que el ser humano puede desentrañar sus leyes y dominar su fuerza, pero permanece sometido a ella, más como guardián que como dueño. En el último capítulo del Fausto, encontramos referencias a unas obras marítimas que quizás fueron inspiradas por las que contempló en su viaje a Italia.

Goethe, hacia el final de su vida se mostró muy crítico con la destrucción del medio natural que estaba produciendo la industrialización creciente, que expone de una manera muy explicita al final del Fausto, su última gran obra, en la que asistimos a la ruptura con Dios de su protagonista, tras hacer un pacto con el demonio para acceder al conocimiento y al poder de la técnica. Años después, Oswald Spengler en su influyente ensayo La decadencia de Occidente (1918-1922), como más tarde en El hombre y la técnica (1931), definiría como «técnica fáustica» la dominada por una voluntad de poderío sobre la naturaleza que lleva al hombre a soñar a ser como Dios, construyendo un medio artificial al margen de ella.