Soy como soy, no soy excepcional, soy más bien distante. Considérate afortunado si no nos cruzamos nunca, aunque la fortuna no es real, igual que el Karma. A menudo se confunde escepticismo con cinismo.

El riesgo no es mayor en el momento de actuar, los problemas de verdad surgen antes y después de la tarea. Es un mundo cruel, como dice el viejo cliché: sálvese quien pueda, o matas o te matan; la supervivencia del más fuerte, ¿acaso no es así la naturaleza humana? A quienes depositan su fe en la bondad inherente de la humanidad, yo les pregunto ¿en qué os basáis exactamente? Reflexiones en voz en off del asesino del film de David Fincher Consideraciones sobre David Fincher y su film The killer Después de rodar una maravillosa inmersión en la historia del cine con el drama biográfico Mank (2020), sobre la creación del guion de la celebérrima e histórica película Ciudadano Kane de Orson Welles, en una fascinante trama de gran genialidad que desvela importantes cuestiones sobre los mecanismos que impulsaron la escritura de este importante trabajo en un soberbio homenaje a los procesos creativos, amen de realizar una sofisticada recreación de la era dorada de Hollywood, apoyada por las grandes interpretaciones de Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins y Charles Dance, David Fincher nos sitúa en otro terreno, ante la compleja imagen de un personaje repulsivo en un relato espinoso sobre un hombre cuyo oficio es matar, lo que supone un asunto poco novedoso pues el cine, desde que nació, nos ha propuesto infinidad de historias contando con un protagonista de este mismo perfil; el mismo director regresa nuevamente a la figura del asesino que ya relató en la excelente Zodiac, que rodó en 2007, aunque desde otro punto de vista. El asesino asalariado que Fincher ha creado en esta ocasión a partir de una novela grafica, desplegando una visión que mantiene un característico orden filosófico, es un hombre frío, pero también más humano y pragmático, apegado a la realidad, a la misma realidad en que todos vivimos, aunque él la viva indiscutiblemente de forma más épica, involucrado en los resortes de la maldad, vanagloriándose de su talento para cometer homicidios. La naturaleza asesina Pero he aquí que su director, el gran David Fincher, te golpea durante el visionado de este neo noir, con un ácido retrato, nítido objetivo desmitificador en esta historia de perturbador impacto sobre la naturaleza de un asesino en serie, situando al espectador en la tesitura de recrearse en la trama a través de su mirada. La soledad y el riesgo de un personaje de esta calaña que interpreta el magnifico Michael Fassbender, merecedor de los más importantes premios del año, aunque es difícil que un personaje de tan poca empatía permita ser valorado como merece el trabajo de un actor para conseguir ser nominado a un premio. Es difícil ponerse del lado de un protagonista conociendo sus tendencias sociópatas. «No soy excepcional, solo tengo la capacidad de mantenerme al margen». Relata para sí mismo el protagonista. «La empatía es una señal de debilidad». Un personaje con dos vertientes, el calculador homicida y el ser humano que tiene a sus espaldas una gran cadena de asesinatos que jamás podrá ocultar. Rear window Comienza presentándose como un frío psicópata ante el escenario donde aparecerá alguien que no conocemos a quién debe eliminar; continúa con el relato de sus costumbres y el ritual en el que se basa su existencia, supeditada a su trabajo. Fascinante prefacio con el que nos introduce en las estrategias por medio de una declaración de principios del personaje en una escena dividida en dos planos, rodada en su mayor parte sobre un decorado digital que la hace todavía más perturbadora, evocando a Hitchcock y su maestría, en base a su Rear window (1954), a través de dosis de suspense, convirtiendo la secuencia en una suerte de cortometraje que podría funcionar independiente, ofreciendo mensajes característicos de la vida de los personajes que aparecen ante sus ojos, situados en la distancia, en el apartamento donde va a cometer el encargo de matar; a continuación viene toda una vorágine de secuencias que te mantienen pendiente de la gran expectación que su director ha creado para sumergir al espectador en las intrigas de una trama absorbente que magnifica la naturaleza trágica y sádica del ejercicio de un sicario sometido a sus propios destellos excesivos de crueldad. David Fincher Reconocido internacionalmente como uno de los grandes autores del thriller contemporáneo, David Fincher (Denver, Colorado,1962), se consagra en 1995 con la película Seven protagonizada por una pareja de policías interpretados por Brad Pitt y Morgan Freman, en la que hace un destacado rol de villano el gran Kevin Spacey, así mismo aparece Gwyneth Paltrow en un relevante papel de esposa del policía interpretado por Pitt. Un film que contiene uno de los finales mas desasosegantes del cine americano de las últimas décadas. Estoy convencido de que un final impactante e inesperado consigue siempre dar brillo a una película de suspense. Fincher es dueño de una trayectoria con grandes films que obtienen notorias nominaciones en los premios más importantes de la cinematografía, destacamos Alien 3 (1992), El club de la lucha (1999), y una exuberante, por libérrima, la adaptación del relato de 1922 de F. Scott Fitzgerald, El curioso caso de Benjamin Button (2008), Perdida (2014). Para El asesino se ha basado en una novela gráfica sobre un personaje de aspecto corriente, pero con una psicología tan interesante que fascina al espectador al mismo tiempo que le repugna, una oscura trama en el que considera que el trabajo de asesino a sueldo es un trabajo como otro cualquiera. Le samurai Conocida con el titulo español de El silencio de un hombre, este polar, neo noir, dirigido en 1967 por Jean Pierre Melville, es considerada una de sus grandes obras, un modelo de cine negro; interpretado por la gran star del cine europeo, Alain Delon, que realiza una composición muy inspirada. Se trata de un thriller psicológico estilizado, hipnóticamente etéreo, la historia de un perfeccionista asesino en serie que suele planear cuidadosamente su trabajo y que jamás ha sido detenido hasta cometer un error. Pienso que supone la gran inspiración de David Fincher al acercarse a la realización de su última película. Michael Fassbender Nacido en Heidelberg, Alemania, en 1977, después de obtener un breve rol en la película 300, dirigida por Zack Snyder en 2006, una adaptación de un comic del autor de Sin city, Franck Miller que nos traslada a la Grecia antigua. Los grandes directores se lo disputan; trabaja con Steve McQueen en Shame donde interpreta a un alto ejecutivo de Manhattan que vive obsesionado con el sexo, con este arriesgado rol consigue la Copa Volpi en el Festival cinematográfico de Venecia en 2011 y en 2012 el Bafta al mejor actor, todo un año plagado de premios tanto él como el film. Otras importantes películas en las que ha participado son Prometheus, de Ridley Scott, Malditos bastardos de Quentin Tarantino, 12 años de esclavitud de Steve McQueen, entre otras. Su rol en The Killer, que el actor ha calificado como un privilegio y honor trabajar con Fincher, es una gran elección que lo convierte en protagonista absoluto, químicamente perfecto, planeando sobre un personaje que puede remitir a arquetipos que el cine nos ha ofrecido una y otra vez, Fasbender completamente integrado en la figura del asesino, resuelve su personaje con una interpretación auténtica, consumada por un realismo magistral. Tilda Swinton En un breve papel aparece una de las grandes actrices actuales, nacida en Londres en 1960, Tilda Swinton, que por sus maneras interpretativas, es una mezcla entre Bette Davis y Meril Streep, con la que los cineastas matarían por trabajar; con un físico impresionante, con un estilo totalmente personal, que cuando aparece en pantalla el espectador no puede mirar hacia otro lado. La secuencia en la que interviene en The killer mantiene el suspense, aunque sabemos que el asesino terminará con su vida a pesar de estar rodeados por el servicio y la clientela de un restaurante de lujo, ambos sostienen un diálogo interesante que no sabemos donde conducirá y cuando ocurrirá el momento de eliminarla pues al espectador le asalta la impresión de que el asesino parece albergar dudas. ¿Adaptación o inspiración? Desde su fascinante cartel publicitario oficial, en el que el diseñador, empuñando un arma ha disparado sobre el titulo, tumbando la letra «i» de «asesino» y en su lugar figura el agujero propiciado por la bala, dejando un reguero de sangre. Su protagonista, realzado con caracteres pictóricos, desafiante, con su rostro descubierto, nos apunta con su herramienta de trabajo, matizando cierto cinismo. A partir de la novela gráfica del mismo nombre, creada sobre las ilustraciones de Luc Jacamon con guion de Alexis «Matz2 Nolent, que firman un brillante thriller relatado por medio de una serie de álbumes con el titulo genérico de Tiro por la culata. Publicada por la editorial francesa Casterman en 1998, y aquí en España, mas recientemente por Norma Comics, la saga de El asesino termina en 2003, con un total de cinco volúmenes, de la que actualmente apareció una edición especial, recopilándolos en un estuche que incluye un cuaderno con bocetos, se convierte en una de las grandes sagas del cómic europeo. La critica se pregunta si se trata de una adaptación o simplemente es la inspiración que Fincher logra, para hacer su película. En realidad, nos encontramos ante un film específico de su director con homenajes al noir, regresando a sus grandes temas, tirando de los conceptos propios utilizados habitualmente en el propio lenguaje y estilo característico de su cine.