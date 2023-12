Si os gustan las novelas en las que el argumento tiene una preponderancia absoluta asociado a un sinfín de sentimientos, sin duda alguna El eco de la piel (Roca Editorial, 2019) de Elia Barceló os agradará, ya que en esta novela el «menos» nunca es «más», sino que el «más» es todavía «más y más» y en la que, tal y como nos cuenta en esa carta memorable que abre la obra se confirma el que: «Estamos hechos de palabras, propias y ajenas. De amor y tiempo y palabras. El amor nos da la vida, el tiempo nos mata, las palabras nos hacen ser lo que somos y permanecer en el recuerdo de los demás. O morir para siempre» (p.15).

Con muchísimos ingredientes con claros tintes melodramáticos, el lector asiste a la historia de una familia de la industria zapatera de Monastil (trasunto literario de la ciudad de Elda) durante más de 100 años. Precisamente esta semana, Elda se siente contenta porque a Elia Barceló se le ha concedido el Premio Miguel Hernández de Literatura concedido por la Diputación de Alicante por toda su trayectoria literaria. Y, por si hubiera alguna duda que dedicara este Leemos a la autora, curiosamente, mientras lo preparaba y releía la novela, he recibido un mensaje en el que una amiga y compañera, Carmen, me decía que, en su avión hacia México, iba mi paisana. Ellas en un avión, yo en casa con una de sus novelas, y enlazados en un mensaje que sortea el espacio. ¿Casualidad? No sé, pero desde luego cada vez creo más en lo «inusual» de determinados acontecimientos. Vamos, que este hecho lo «pilla» una escritora como Cecilia y le sale un cuento que nos deja con la boca abierta.

En El eco de la piel, título con clara alusión a la industria de Monastil, sustentándose en una amalgama de ideas y de conceptos vitales que están presentes en muchas de las novelas de la autora, como el hecho de que todos conocemos las cosas y a las personas a través de las palabras siempre de forma parcial; que lo que ocurre en cada casa, en cada familia, es realmente la historia viva de un pueblo (el concepto unamuniano de intrahistoria); que es interesante conocer cómo funciona el deseo; que el hecho de transcender es muy importante; que cada elección condiciona la elección siguiente, que todos tendemos a tener secretos… Y junto a ellos elementos de reflexión metaliteraria referidos, por ejemplo, a la autoficción, Elia Barceló nos cuenta la historia de unos personajes que, si bien podrían representar a cualquier ciudadano, los configura con un alto grado de singularidad, hasta convertirlos en elementos de reflexión y de denuncia sobre aspectos vitales, como la historia reciente de una ciudad, el feminismo, el respeto y la libertad personal.

La novela se articula en cuatro grandes partes, un epílogo y también capítulos de marcado carácter de ensayo sobre los temas base de la novela. En todos ellos el punto de vista narrativo es cambiante, pues, en ocasiones la historia es narrada en primera persona por parte de uno de los principales personajes, el cual da nombre al capítulo para contribuir a la mayor legibilidad de la obra; y en otras se traza la historia en tercera persona mediante un narrador omnisciente, quien es realmente el que organiza el artificio temporal que supone la estructura de la novela, siendo este uno de sus grandes aciertos. Además, el material narrativo se enriquece con la introducción de un variado tipo de documentos como son cartas, notas, fotografías, escritos, textos de otros libros, entrevistas, etc. Con ello se consigue que el lector se entregue completamente a la historia, siempre mediante una prosa ágil, la cual se enmarca en párrafos de lectura cómoda y en capítulos cortos, todo ello completamente acorde con la historia que se cuenta, la cual, se ve sobresaltada con determinados giros, saltos y sorpresas que nos recuerda que para leer a esta autora hay que ponerse en lo que yo llamo «el modo Barceló».

Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Porque es una historia concebida y redactada bajo la constante de que el lector nunca debe aburrirse, en donde la arquitectura narrativa es estupenda y donde la trama, los espacios y los tiempos nos son muy próximos a los eldenses. Y porque es una buena manera de celebrar y unirnos a la concesión de ese premio literario.