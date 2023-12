Vivimos encerrados. Somos como pájaros enjaulados que comemos y bebemos lo que nos dicen. Eso es así desde el principio de los tiempos. Platón nos lo supo mostrar en el mito de la caverna, solo vemos las sombras que nos proyectan. El que se crea que vivimos en libertad se equivoca. La libertad es un bien tan preciado como escaso. No existe ese concepto en una sociedad donde el capitalismo es la medida de todo. Nada es verdadero y, si alguien intenta alcanzar su verdad, tiene un coste demasiado elevado. Lo decía Machado: Tu verdad no, la Verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela.

Pájaros, de Pedro Serrano, con prólogo de Josefa Parra, publicado por la editorial madrileña El Sastre de Apollinaire y acompañado de un cd del cantautor Txus Amat, es una obra que se adentra en eso que podríamos denominar el ostracismo. Aquella pandemia que nos tocó sufrir en 2020 puede ser uno de los temas de esta obra, pero no el único, este leitmotiv puede ser tan solo la puerta a otras cosas. El segundo poema del libro, sin título, podría ser la poética del mismo: «Derrota no es la palabra. / Derrota no es, repito, / la palabra sánscrita / útil / adherente / cambiante / embaucadora / de la tarea / que no emprendemos».

Esta obra, dividida en dos partes, como si se tratara de un disco, Cara A y Cara B, se nos muestra como el canto de un poeta que canta a lo que no está, y a lo que podría haber sido y no fue, el recuerdo de lo que hemos vivido y ya no está: «clara que padece de pálpito, / llora la emoción, / nos trae sus lágrimas de encierro, / deposita sus cenizas de ave. / Se abraza a su hermano, / abraza a su hermana, / a mí me rodea el corazón con los brazos. / Pregunta, te nombra, busca abrazarse a ti después. / Alumbra. Se aproxima a nosotros, / entenderemos que ofrece su rama del árbol. / Puse la mesa para cinco, / coloqué los cubiertos para seis». Esa emoción del que no está y se le sigue esperando inunda todo el libro. Serrano tiene el poder de la evocación, es un poeta a tiempo completo, y su emoción la traslada al resto de la cotidianidad. Porque es en lo cotidiano donde el autor de Pinoso se mueve. Porque es en el día a día donde este autor se maneja con soltura, en la normalidad es donde él encuentra la inspiración, donde los grandes temas universales toman forma y se muestran.

Podríamos decir que Pájaros es un canto a lo perdido y a lo encontrado. La vida son etapas que quemamos sin vislumbrar lo que se avecina, porque en eso consiste la vida, en el camino que recorremos: «La voz nos dice: / «he pagado/con la verdad de otro». // Nombra / los tibios comienzos. / Morir en la quietud de la madre, / morir en el desasosiego del padre. / Suficiente». A veces, o casi siempre, vivir es morir cada día, y eso lo muestra muy bien Serrano. Él nos habla de la muerte y resurrección del ser humano, porque de eso trata la poesía y la vida, de todos los incendios que abarcamos. Pero hay una poética humana en Serrano, ese canto a la nostalgia de alguien que sigue buscando la luz, esa iluminación que quizá se apaga con el transcurso de los días.

Pájaros es ese trino del pájaro que saluda cada mañana a la vida, el mapa donde busca las coordenadas que le lleven al destino. Si tuviéramos que clasificar la poética de Serrano, podríamos definirla como el canto a lo conocido, como un maestro que intenta encontrar un fin entre lo cotidiano. Cierra el poemario con tres versos reveladores que son un resumen de todo: «Descifrarás mis poemas encendiendo una cerilla y / te sorprenderás cuando esta / se apague.