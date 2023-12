Dalí en Alicante

No quiero dejar de amar a quien, en un momento, fue para mi un adalid del arte. Pasé, bien lo saben quienes me conocen, de odiar a amar a este artista. Pero vayamos por partes, no todo es blanco y negro. Dalí fue con el paso del tiempo, al menos para mi, un artista a considerar, a medida que fui teniendo mayor información sobre su vida y obra, y entendiendo quién era este artista, de verdad.

En el año 1969, fui a Italia con motivo de una beca de estudios, en concreto a Faenza, en la Reggio Emilia. Al poco de llegar e instalarme en una casa particular, pude observar un producto de diseño de Dalí. Era una botella de Cinzano, un licor celebre en el mundo entero, que Dalí puso en actualidad gracias a un diseño, yo diría que surrealista, muy Dalí. Aquella botella numerada, no sé de cuantos miles, fue un absoluto éxito de ventas. La casa donde yo vivía era de modesta condición y, sin embargo, también ellos habían comprado la dichosa botella. Grande succeso comentaban quienes admitían que aquel producto de Dalí valdría más con el paso del tiempo, y así ha sido. Hoy en día esa botella cuesta cien veces más. Pero esto es solo una anécdota que nos revela uno de los muchos caminos que Dalí, con su gran visión, consiguió abrir para el mundo del arte. Figura controvertida, Dalí es ante todo un gran dibujante y pintor, y muchas cosas más por las que alucina a los espectadores, como su gran habilidad y el sentido de sus visiones. Sus figuras irreales pasan a ser reales al introducirnos en un mundo del que todos tenemos referencias, signos, sueños, fantasías. Dalí ha sabido jugar bien sus cartas, sin duda, pero sobre todo ha demostrado al mundo qué es ser un artista total. Su influencia en los diferentes ámbitos de la cultura universal ha sido producto de estudio por parte de las escuelas de arte y de los más altos teóricos del arte. Dalí no podía pasar desapercibido, su aura, su influencia, respondía a la fuerza que da el convencimiento de las propias fuerzas. En la exposición que podemos disfrutar en el MUBAG, podemos contemplar, como ejemplo excelso de su arte, el dibujo de una mujer de estilo clásico, por su postura y su porte, que podría haber sido realizado por uno de lo pintores más importantes del siglo XIX, Dominique Ingres. Un retrato que define cuál era el sentido de la perfección y el virtuosismo del pintor francés y que Dalí convierte en un ejercicio de maestría. Nada más convincente que este dibujo para mostrarnos lo que significa dominar un registro tan importante como el dibujo. Pero tenemos que tener en cuenta qué era el surrealismo para Dalí, qué desarrollo conceptual era necesario para convertirse en surrealista. Dalí poseía el dominio del dibujo con caracteres que hacían recordar a los viejos artistas del Renacimiento, a los barrocos, incluso a los novecentistas, y alardeaba de ello en sus obras. Demostrado ya el valor testimonial del Dalí y sus referentes: Ingres, Delacroix, por qué no, Velázquez, Goya, …, Dalí fue más allá, fue un auténtico revolucionario en sus actos y performances, ante un público ávido de cosas nuevas en la cultura universal tras la Segunda Guerra Mundial. Pero a mi, todavía en los años setenta y ochenta, no acababa de gustarme este personaje entre histriónico y extravagante. Eran esos años donde el arte en España debía salir del marasmo de un régimen autoritario y sus consecuencias. No parecía la actitud de Dalí, el mejor ejemplo que queríamos ver en España. Sus encuentros con Franco, su visión de la política, estaban lejos de los ideales de las nuevas generaciones que compartíamos la esperanza de vivir un mundo del arte nuevo en nuestro país. Yo en esos días estaba inmerso en la abstracción geométrica y en la escultura minimalista. Imaginaos mi lejanía con Dalí, no así, con nuestro Sempere, pero como he dicho, el tiempo me hizo ver la actitud relevante de una personalidad exenta de prejuicios, escritor extraordinario, que trabajó en convivencia con el cine, la fotografía, y que se sirvió de su gran inteligencia para andar caminos reservados a muy pocos artistas, en esos momentos. Por su valentía y arrojo en el devenir de su existencia, convirtiendo su vida en un gran espectáculo del que muchos aprendieron sin llegar a ser lo que Dalí fue, un gran actor de su propia vida. Como todos los seres humanos que, por su gran influencia, son capaces de introducir en la sociedad distintas formas de expresarse, que sirven para hacernos ver un mundo diferente al ya asumido, Dalí se sirvió de todo su arsenal de ficciones y leyendas urbanas a través de las cuales nos demostraba que era un artista para el futuro. Hoy, con el paso de los años, Dalí es para mi, sin interferencias de sus detractores, por su voluntad y por su conocimiento ese invento personal que quiso cambiar el mundo, y lo consiguió de la manera en que se puede entender este cambio, como el legado para todos los artistas del presente que podemos aprender de él. La exposición, que podemos ver en el MUBAG, refleja toda la trayectoria de un artista con una visión propia y el compromiso de transgredir el orden artístico y cultural en el que se vio inmerso. Un traductor, para el que lo sepa leer, de un estado en el que vislumbrar una compleja actividad que abarca muchos campos, incluso, simultáneamente. Una trayectoria que lo significa como modelo de un artista que no se declara hijo de un solo padre, sino de muchos, de aquellos que dictan el devenir del arte y la manera en cómo el arte, concebido como tal arte, es muchas más cosas de las que pensamos. Dibujante, diseñador, pintor, escultor, escritor, actor, fotógrafo, grabador, ilustrador, … todo esto en un solo individuo, Salvador Dalí. Especial atención al montaje de la muestra, un ejercicio de diseño expositivo que hace que la obra se contemple en toda su importancia e interés, donde el espectador se ve inmerso en la obra expuesta, con la idea culta y escrupulosa del artista y su obra. No pierdan la oportunidad de verla en directo, a Dalí, un artista para la eternidad.