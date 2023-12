Hace unos años, después de una relectura de la novela de Gabriel Miró, Niño y Grande (1922), realicé un comentario sobre ella en una red social. Inma, una antigua alumna, me señalaba que, para ella, la última frase de la novela supuso «una de las reflexiones vitales más brillantes que he leído nunca». Y yo estoy de acuerdo con ella. Y esa es la forma de cómo habría que leer a Gabriel Miró.

Hace 101 años se publicó la antepenúltima obra de este escritor alicantino encuadrado en la Generación del 14, la cual nunca gozó de éxito popular, tanto por situarse entre dos momentos literarios espectaculares, el 98 y el 27, como, quizá, por su concepción elitista del arte y de la cultura y también por la negación del sentimentalismo, que no del sentimiento, en sus páginas.

Ahí radica una clave del cómo acercamos a las novelas mironianas y que se confirma con el comentario que abre esta reseña. Reconozco que mi lectura de Miró siempre fue por cierta obligación formativa y profesional, ya que su temática, su desarrollo argumental y la construcción de sus personajes no conseguían atraparme en sus páginas. No era su lector adecuado. Sin embargo, con el paso del tiempo y sabiendo lo que me voy a encontrar (siempre necesitamos confirmar nuestras expectativas), disfruto mucho con su lectura y con el esteticismo que las cubre. Esta ha sido, precisamente, mi experiencia con la relectura de Niño y grande, una novela corta que no llega a las 140 páginas, en aquel mismo ejemplar completamente subrayado y anotado por mí de la colección de Clásicos Castalia de 1988, comprado en la librería Eidos de Elda en julio de 1990, para preparar las lecturas de Selectividad del año siguiente. (Ahora puede leerse en línea en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes).

Antonio (Antón) Hernando es el protagonista y el narrador en primera persona que no solo cuenta, sino que expone y opina. Es una novela de iniciación ordenada cronológicamente desde la infancia del protagonista hasta su primera juventud:»Era mi padre de los Hernando de La Mancha, linaje de labradores ricos y temerosos de Dios» (p. 69). Se divide en tres partes, con un total de 25 capítulos. Estructuración acorde con dos de las características definitorias de la novela: el fragmentarismo y la elipsis. La ligazón temporal se consigue mediante hechos parciales sobre las clases sociales, la educación y el amor. En las primeras partes, se narra la primera infancia y su educación jesuítica, férrea, en el colegio Santo Domingo de Orihuela, de claros tintes biográficos, así como el despertar sexual. La tercera parte se centra en su devenir personal, guiado por el amor a Elena, hermana de un compañero de colegio, hasta su final marcado por la elipsis en la que se basa. De aquí debe entenderse el título de la novela al referirse al amor: «el ideal de amor niño y grande» (p. 158)

El esteticismo se configura como uno de los valores literarios más fuertes en Miró. Lo consigue con un vasto vocabulario poco habitual, el empleo de la frase corta al comienzo del capítulo («No supe nunca si Elena me quería», p.190; «Nuestra casa estaba frente al mar», p.151); y con cada una de las descripciones de la novela. Este esteticismo se conjuga con otra característica muy mironiana como es el uso de la ironía para caracterizar personajes, desarrollar las acciones o plasmar pensamientos: «Pusiéronme de nombre Antonio, pero no parece sino que la Humanidad celebró concilio cuando vine al mundo para llamarme Antón» (p.69); «Pensaba tanto en la muerte, que, en vida pagó su entierro en once parroquias. Y una noche el buen río se hinchó y arrebató árboles […] la casita azul con mi abuela en su seno, y le dio ignorada sepultura sin la santa mediación de las once iglesias» (p.71).

Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela? Porque, además de que su autor sea paisano (siempre a favor de obra), es una buena entrada para el disfrute de la lectura de las novelas mironianas, excelentes muestras de un hacer literario particular caracterizado por el fragmentarismo, la elipsis, el esteticismo, la ironía y la descripción literaria; y porque se constata que, a pesar de la vida, se puede llegar a ser dichoso.