La literatura es una enfermedad. Los que se dedican o nos dedicamos a ello vivimos esclavos del proceso de escritura. Pero no es solo eso. Unos dicen que escriben como afición, por pasar el rato, nunca entenderé esa afirmación. La escritura surge de una pulsión obsesiva, casi enfermiza, por un tema. Cada autor tiene el suyo, no todas las obras, a pesar de contar sucesos similares, son iguales. Pero es fruto de una obsesión. Nadie pierde horas de sueño, de copas o de risas por pasarse horas documentando, escribiendo o corrigiendo, es preferible hacer otras cosas que nos evadan. El proceso creativo es como una maldición casi egipcia: nadie sale indemne de ella.

Una noche el río pasó, de Manuel S. García Melero, publicado por Létrame Grupo Editorial, con prólogo de Miguel Ors Montenegro, es una de las obsesiones de Manuel. No es baladí que García Melero haya puesto el foco inicial en la famosa Batalla del Ebro. Detrás de estas páginas hay un trabajo de documentación, viajes, visitas y lecturas con una minuciosidad de neurocirujano. Quien conozca a Manuel, sabe de su obsesión por este periodo de la historia y por el de las guerras africanas; no se puede entender el uno sin el otro. Por eso podríamos afirmar que este libro surge de una necesidad: García Melero ha necesitado bucear en las fuentes históricas e historiográficas para encontrar la posible verdad de los hechos.

Si nos atenemos a la sinopsis, nos indica lo que vamos a encontrar: Una noche el río pasó trata los acontecimientos previos, los propios y las resultas de la que fue una de las más épicas y decisivas batallas de la Guerra Civil española. Los sucesos históricos anteriores, los ciento quince días de enfrentamiento en tierras catalanas y aragonesas y sus consecuencias. Tratado desde el punto de vista del bando nacional y del bando republicano, la obra incluye el papel de la mujer a lo largo de un extenso periodo de nuestra historia que cedió de manera implacable, o eso es lo que pareció, el protagonismo a los hombres. Una narración que nos traslada a las vivencias de los que intervinieron en la Batalla del Ebro, las causas que les llevaron a empuñar un arma en defensa de uno u otro bando, las experiencias de aquellos días entre el 25 de julio y el 16 de noviembre de 1938 y cómo todo ello definió el futuro de los supervivientes…

Podemos afirmar que no estamos ante otro libro de la Guerra Civil. García Melero aborda con total objetividad los hechos y, además, añade ese valor del punto de vista del tercer bando, las mujeres que esperan a los soldados, mujeres, novias, madres, hermanas que sufren de forma activa las consecuencias de todo. Manuel no se queda en la anécdota, en los lugares comunes, bucea en los sucesos para darles un toque de realismo. Aporta con su prosa el matiz de humanidad, humaniza a los de un lado y a los del otro. Una noche el río pasó es un viaje tanto emocional como físico, donde la importancia de los hechos se acopla a la importancia de las personas. No estamos ante un tratado de historia, ni ante una lección magistral, sino ante el retrato del horror de la guerra y de sus consecuencias. Manuel García Melero consigue retratar con pericia el alma humana y nos la muestra tal cual es, con sus luces y con sus sombras, como lo es todo en la vida. En esta segunda obra, García Melero ha dado un paso de gigante en cuanto a su literatura. Estamos ante la mirada de un escritor en ciernes, un novelista en el amplio término de la palabra.