Europa es el libro de un historiador del presente como es Timothy Garton Ash (Londres, 1955), pero también la crónica de un periodista aún con el pie en el estribo contada desde una perspectiva personal y en viñetas: un relato fluido del Viejo Continente desde la Segunda Guerra Mundial, salpicado de secuencias testimoniales y de protagonismo. Comienza con una descripción de su padre, que desembarcó en Normandía el Día D con las tropas británicas y se abrió camino hacia Alemania con las fuerzas aliadas que liberaron el continente, para luego convertirse en un euroescéptico. El hijo, en cambio, es un apasionado proeuropeo. Con la caída del Muro de Berlín en 1989, compartió el espíritu espontáneo y alegre del poder popular de entonces. Cuando se produjo el Brexit, deseado por Donald Trump y Vladímir Putin para debilitar a la UE, fue una dolorosa derrota para alguien que, como periodista y académico, ha vivido comprometido con los ideales europeístas.

Eso que define como el enigma de la unidad y a la vez de la diversidad halla aquí inquietantes disonancias. Si se empuja demasiado en favor de la unidad, la unión forzada comienza a desmoronarse. Si se presiona excesivamente en favor de la diversidad, los europeos terminan peleándose entre sí. Crisis tras crisis, las fuerzas de convergencia y divergencia se enfrentan. Siendo el imperio más reacio de la historia, la UE va adquiriendo raíces profundas y límites más amplios al tiempo que se enfrenta a los enemigos que pretenden la desunión. Si por un lado la caída del Muro trajo una ampliación espectacular, las manipulaciones y arreglos a partir del nacimiento del euro dejaron a gran parte de la Unión atrapada en el incómodo punto intermedio de una moneda única sin una estrategia común.

El autor ve en el Brexit un caso extremo de ira contra la clase dominante, no algo atípico exclusivamente antieuropeo. Lo mismo sucede con el desafío populista, que ahonda como excusa en las desigualdades de la crisis. Pero los logros de la creciente libertad eclipsan cualquier obstáculo. Sin perder de vista, claro, que la guerra en Ucrania muestra que la violencia aún yace amenazante bajo el suelo de la paz europea de 1945. Como antes ya ocurrió con el enfrentamiento balcánico. En su opinión, lo más grave es no haber aprendido la historia de los imperios en decadencia y su falta de resignación ante el declive. Cuando el imperio ruso-soviético desapareció en tres años, las potencias occidentales no deberían haber asumido que ese era el final de la historia. Tendrían que haber sospechado que el imperio podría contraatacar.

El enfoque junta erudición y periodismo. El libro está organizado cronológicamente, con un surtido de imágenes vividas y jugosas anécdotas personales que transmiten la sensación de estar en el mismo momento y el lugar por donde transita la historia. Alcanza su punto máximo con el colapso de la URSS en 1989, cuando el compromiso intelectual, la política pragmática y la legitimidad moral parecían converger en una causa justa. Pero no duró. En muchos países, los sistemas comunistas dieron paso a gobiernos cuestionables democráticamente. Todavía en otoño de 1998, en un viaje por la antigua Yugoslavia, Garton Ash exclama ante el presidente esloveno Milan Kucan que ni siquiera Slobodan Milosevic se atrevería a una limpieza étnica de los 1,8 millones de albaneses de Kosovo y este le responde: «No lo conoce».

La UE, aunque fuerte y estable, ha abandonado su aspiración de convertirse en los Estados Unidos de Europa. La migración hace que las sociedades sean más diversas culturalmente y más fuertes económicamente, pero genera protestas populistas. Las fronteras están más abiertas que nunca, pero las democracias liberales están a la defensiva. Él está convencido de que es necesario defender, mejorar y ampliar el ideal de una Europa libre, íntegra y diversa. Sin embargo, tras años de esfuerzo intelectual, nadie sabe cómo hacerlo. Los avances hasta 2008 se vieron truncados por una cascada de crisis que culminaron con la invasión de Ucrania. Una victoria ucraniana permitiría renovar esos esfuerzos, insiste.