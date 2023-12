El pintor madrileño José Victoriano González, más conocido por el seudónimo de Juan Gris, a los diecinueve años se lió el petate y tomó camino a París. Allí, al decir de su hermana, la vida no le resultó nada sencilla, ganándose el sustento tratando de vender dibujos satíricos a algunas publicaciones que le recompensaban con algunos francos para poder malvivir. Él, mientras tanto, iba haciendo acopio de cuadros que no se vendían, a pesar del ánimo de algunos de sus compañeros y amigos, como Picasso, Braque, Léger o Matisse haciendo sus pinitos en una revolución estética y técnica conocida como Cubismo. Hasta que pudo/pudieron exponer su obra en una galería propiedad del coleccionista y mecenas Daniel Kahnweiler, quien les dio a conocer en el mundo artístico. ¿Qué hubiera pasado sin esa galería de la calle Vignon? Vayan ustedes a saber. Pero, seguro estoy que, sin ese santuario artístico por comercial, nada hubiera sido lo que fue.

Y todo esto viene a cuento porque en Alicante, tan alejada de París en el mundo artístico, nos hemos quedado sin galerías privadas de arte. Curiosamente, al mismo tiempo en que la UA clausura la exposición del malogrado Christian Franco y acaba de otorgarle el Premio Maisonnave al artista Pepe Azorín. Al parecer, son malos tiempos para la lírica artística y la «última de Filipinas», la galería Deltell ha cerrado sus puertas. Y ante este panorama sombrío, ¿qué deben hacer los jóvenes creadores de esta ciudad? Pues exactamente lo que han hecho un nutrido grupo de veintidós jóvenes y no tan jóvenes: agruparse para mostrar su trabajo en tres espacios de la ciudad.

Invitado por cuatro amigas pintoras que exponían sus obras en el taller donde trabaja María Perceval Graells, me acerqué a conocer sus obras y sus propuestas. Una impresión excelente en un ambiente cordial en el que se lamentaba que el esfuerzo realizado no tan solo por ellos sino, también, por los artistas que exponían en los otros dos locales (Miguel Bañuls y Ana Pastor/Carolina Diego), donde se agrupaba obra muy interesante, según ellas, (que lamentablemente no pude conocer) no hubiera obtenido el más mínimo respaldo de las instituciones alicantinas. A la satisfacción de estos creadores por la respuesta obtenida en los dos fines de semana en que han mostrado sus propuestas, parece que el año próximo redoblarán su entusiasmo, si eso fuera posible, y continuarán en la brecha tratando de poner, al alcance de todos, el disfrute y el consumo de su Arte. Lo que no es poco. Y menos en esta ciudad.