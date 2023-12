Argullol en plena danza humana

Rafael Argullol tenía cuarenta y siete segundos para atravesar el cruce de Shibuya en Tokio un día de septiembre de 2018. La concentración de gente en este lugar suele ser numerosa, pero nadie choca en su breve lucha contra el tiempo a la conquista de la acera opuesta. Rodeado de aquella danza humana, el autor catalán ignoraba que poco antes de llegar al final iba a ocurrirle algo trivial, que sin embargo resultó ser determinante. En uno de los edificios frontales vio una enorme pantalla publicitaria con una chica que formulaba diez preguntas en japonés que no entendió. La experiencia le provocó una duda: ¿Qué diez preguntas se haría él a esas alturas de su vida, cerca de cumplir sesenta y nueve años? Argullol razonó algo después que podían ser estas: ¿Te has dicho la verdad?, ¿has restituido lo que se te ha dado?, ¿has sido desprendido?, ¿has respetado el enigma?, ¿has sido jovial?, ¿has buscado la divinidad?, ¿has sobrellevado el antagonismo?, ¿has amado?, ¿has gozado de la luz?, ¿has sido libre?

Tardó todavía un año en comenzar a respondérselas por escrito, pero lo cierto es que así surgió Danza humana, un libro de 1.040 páginas publicado en 2023 por la editorial Acantilado, la destacada firma de Barcelona, ciudad natal del autor, que no solo ha estado editando sus obras desde su fundación en 1999 sino que ha reeditado otras anteriores, pudiéndose encontrar en su catálogo veintidós de sus treinta y cinco títulos. La indagación interior y sus respuestas en esta pieza están estructuradas precisamente en diez libros, cada cual ocupándose de una de las preguntas provocadas en el cruce de Shibuya.

Catedrático de Estética de la Universitat Pompeu Fabra hasta su jubilación, Rafael Argullol huye de cualquier encasillamiento en la hechura de sus obras, donde acostumbra a mezclar la narrativa, la memoria personal, el ensayo y en ocasiones la evocación poética para sus reflexiones filosóficas o sobre arte, utilizando además numerosas referencias culturales e históricas en páginas que acostumbran a convertirse también en un cruce de caminos constante. Se trata de un autor transversal, tanto en sus temas como en su estética. Cualquier contacto cultural o vivencia personal suele ser materia o punto de partida para sus propias preguntas sobre el mundo y cuanto nos rodea, sin eludir la cotidianidad; de ahí que consiga envolver a lectores y lectoras en una sugerente complicidad.

Danza humana no es una excepción en todo ese propósito, mezcla de memoria y de referencias culturales que han repercutido en su personalidad, rescatadas de cualquier tiempo -antiguo, próximo, presente-, en convivencia con otros futuros e imaginados, sin saber a menudo dónde está el límite entre lo real y la invención como ejercicio de libertad narrativa. Da igual que se relate la presencia y final trágico de Esquilo en la isla de Sicilia, la historia -a partir de la lectura de la inscripción en un monumento- de tres amigos de estudios de los cuales dos acaban enfrentándose desde trincheras enemigas en la primera guerra mundial o el severísimo juicio contra Dios montado en la URSS con premeditada escenografía en 1918, con concurrencia de testigos, condena a muerte del acusado y posterior ejecución. Cualquier historia es pretexto para abordar una cuestión actual.

Cono lo es también el recurso a la memoria, que comparece en los diez libros y facilita una revisión autobiográfica. La transición del autor desde la educación católica recibida en la infancia al agnosticismo personal, abandonado cualquier sentimiento teológico pero considerando el legado cultural del cristianismo a través del arte y de otras manifestaciones; su militancia política en el comunismo durante el tardofranquismo, en sus años de estudios universitarios, luego abandonada para poner distancia con cualquier dogma ideológico; su enriquecimiento adquirido con residencias en distintos lugares -Barcelona, Roma- y con sus viajes; sus relaciones familiares, así como su copioso conocimiento del pensamiento y de la cultura europea de la que hace uso preferente –«el único nacionalismo que entiendo es el europeo», llegó a decir en la librería Pynchon & Co. de Alicante, en una de las presentaciones del libro tras las de Barcelona y Madrid–, son elementos que combina con una escritura fluida que logra una efectiva comunicación, estructurando cada uno de los diez libros en capítulos cortos. Cualquier evocación o creación es un pretexto en definitiva para comprender la actualidad y comprenderse en ella, proponiendo un diálogo entre la tradición y el hoy.

No es extraño encontrarnos intercaladas en esa prosa fluida conclusiones precisas, pensamientos que involucran a sus lectores y lectoras, expresados a veces con un sentido poético, abriendo temáticas para meditar y hasta colando frases, en el intenso relato, que apelan a la razón pero también a la emoción como guiños necesarios, en contraste con el ambiente banal que se impone en la alineada y un tanto deshumanizada sociedad de hoy: «El amor más profundo llega únicamente cuando el ansia de poseer es derrotada por el ansia de ofrecer», dice; «La amistad es un diálogo, el más importante que podemos emprender»; «El inconformista siempre está más cerca de la verdad que el obediente»; «Nadie es libre, pero algunos intentan construir su libertad. Posiblemente no hay tarea más importante en la vida del ser humano»; «Cambiar tu vida quiere decir que en adelante no admitirás ninguna frontera entre tú y tu imaginación», «Las palabras son salvadoras. Incluso podría decirse que son nuestras salvadoras por excelencia».

Con Danza humana, Rafael Argullol cierra una trilogía que inició con Visión desde el fondo del mar (2010) y siguió con Poema (2017), ofreciendo en esta última entrega un volumen en el que todo cabe; una especie de libro total que escapa a convenciones, que reivindica el pensamiento ilustrado y que por su calidad, transversalidad y pulso reflexivo no es aventurado considerar como uno de los libros del año.