«Cuando salgo a la calle no veo nada; sin embargo, cuando cojo la cámara suceden muchas cosas. Fotografiar significa querer ver, querer ver son sentimientos. Cuando un fotógrafo trabaja con una buena cámara, parece que es la cámara la que lo hace todo, pero no es así.He tratado de fotografiar la España popular en toda su pasión, amor, humor, ternura, rabia, dolor, en toda su verdad; y los momentos más intensos de la vida de estos personajes tan simples como irresistibles, con toda su fuerza interior.»

Cristina García Rodero

Los inicios de la fotografía en España con autores como Quim Plá Janini (1879-1970), Agustí Centellés (1909–1985), José Ortiz Echagüe (1886–1980), Francesc Catalá Roca (192-1989), y más adelante con Isabel Esteva «Colita» (1940–2023), Carlos Pérez Siquier (1930–2022) y Marta Sentís (1949), entre otros y el movimiento «Escuela de Madrid», adherida a la Real Sociedad Fotográfica, con fotógrafos como Gerardo Vielba (192–1992), Juan Dolcet (1914– 1990), Fernando Gordillo (1933–2015)… y el colectivo de carácter humanista «La palangana» (1957) integrado por Francisco Ontañón (1930–2008), Rubio Camín (1929 –2007), Leonardo Cantero (1907-1995), Francisco Gómez (1918–1998), Gabriel Cualladó (1925-2003), Rafael Sanz Lobato (1932–2015) y Ramón Masats (1931)…, que fotografiaban las circunstancias vitales de la sociedad del momento desde un nuevo punto de mira, sin adornos, alejados del fenómeno del salonismo y el pictorialismo tan común en los inicios, con un espíritu critico documental que junto con el tema del paisaje era el denominador común existente en la obra fotográfica que se desarrollaba en nuestro país.

Se generó un cierto tipo de fotografía social documentalista, denominada, así mismo como humanista con cierto eco del neorrealismo italiano (según palabras de Joan Fontcuberta en su libro, Notas sobre la fotografía española (1983).

Cuando surge Cristina Garcia Rodero en el escenario de la fotografía española han aparecido nuevos fotógrafos que realizan otro tipo de obra más acorde con la búsqueda personal autoral como el ya citado Joan Fontcuberta (1955), Chema Madoz (1958), Alberto García Alix (1956), Ouka Lele (1957 2022), Pablo Genovés (1959), Vari Caramés (1953)… No obstante, el interés de Cristina se instaló en la realización de un trabajo absolutamente documentalista.

Talento para el reportaje

A la edad de 23 años le fue concedida una beca por la Fundación Juan March para documentar la vida y las costumbres de España. Trabajo que la mantuvo ocupada durante quince años.

En la actualidad, convertida en un referente de la fotografía internacional contemporánea, Cristina García Rodero, de formación fotográfica autodidáctica, nacida en Puertollano, Ciudad Real, en 1949, de más de cuarenta años de trayectoria, opina sobre su trabajo, con gran sinceridad, diciendo que tiene un archivo en el que fotos buenas tengo muy pocas, poquísimas, las fotos buenas se hacen mucho de rogar. Una frase que nos despierta una sonrisa, pues contemplando su obra comprobamos que ha capturado algunas de las imágenes que muestran las formas más representativas de una manera de vivir y se han convertido en iconos de toda una época. El azar es un concepto incontrolable, impredecible y arbitrario, pero la experiencia acumulada de tantos años de trabajo supone que Cristina García Rodero sabe bien situarse frente a él, siguiendo el rastro, a través del aroma, de lo que va a suceder, sabiendo utilizar la constancia, la benevolencia, el esfuerzo y el tiempo invertido, provocando en ella sentimientos y reacciones que le hacen saber como encuadrar una composición y apretar el obturador en el momento preciso para conseguir imágenes desbordantes de realidad.

Según confiesa la propia autora, no tenía condiciones para convertirse en reportera pues medía metro y medio, y un carácter de poca audacia. Sin embargo, terminó haciendo un tipo de documentalismo lleno de sensibilidad a través de fotografías que desprenden intensa fuerza llena de personalidad creativa, alejada del exhibicionismo gratuito y el artificio.

Docencia

Licenciada en Bellas Arte por la Universidad Complutense de Madrid, al terminar la carrera se siente atraída por la fotografía y participa en varios concursos. Dedicada a la docencia desde 1974 impartiendo clases de dibujo en la escuela de Artes y Oficios de Madrid, hasta 1983 que es cuando realiza el profesorado de fotografía en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid hasta 2007.

La fotografía que habla de la vida

El espejo mordaz de la realidad lo contempla como una suerte de plasticidad pura. Se aleja del exotismo para documentar el folclore con señas de identidad absolutamente tradicionales a las que, visita con la curiosidad de su mirada, llena de intensidad y sensibilidad, desde el corazón, con toda su naturalidad, respeto y empatía. Su mayor interés estriba en el ser humano que aparece en los rituales religiosos y en las fiestas paganas. Al igual que en nuestro territorio ha realizado reportajes en otros países como Alemania (Love Parade de Berlin), Francia, India, Etiopía, Haití…

España oculta

Considerado el libro que cambió la fotografía española humanista, España Oculta, publicado por la pionera Editorial Lunwerg en 1989, en el que significa todos sus distintos recorridos durante mas de quince años de trabajo por los misterios y las leyendas existentes en los rincones de los pueblos castellanos, con texto de Julio Caro Baroja, con el que consigue un éxito rotundo de ventas que la lleva a exponer esta obra por los grandes centros y museos de España. Es a partir de esta publicación cuando su carrera despega de forma deslumbrante y la convierte en una maestra de la fotografía considerada una de las grandes documentalistas internacionales. España oculta se convierte en uno de sus trabajos más celebrados; de este libro se han realizado distintas ediciones en países como Alemania, Francia, Inglaterra y EE UU, llegando a alcanzar en la actualidad un precio de venta al público de cerca de 400 euros.

Blancanieves

A través de un trabajo que realizó con unos enanos toreros, el realizador cinematográfico Pablo Berger se inspiró para su película Blancanieves realizada en 2012, versión libre del cuento homónimo de los Hermanos Grimmm, de carácter gótico, protagonizado por Maribel Verdú y Macarena García. Película muy galardonada, que recibió importantes premios como el Goya, el Gaudí, el Premio Forqué en 2012 y otros premios y nominaciones del Cine Europeo en 2013.

Reconocimientos

Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ha recibido infinidad de reconocimientos e innumerables galardones como el Premio Planeta de Fotografía (1985), Premio Eugene Smith de fotografía humanista, New York (1989). Premio Nacional de Fotografía. Ministerio de Cultura (1996), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2005) y en 2023 recibio en la Seminci de Valladolid el Premio Especial a la Creación Artística. En 2018 se convirtió en la primera mujer nombrada doctora honoris causa en la Universidad de Castilla-La Mancha. Primer español miembro de la prestigiosa Agencia Magnum desde 2005, de la que también forma parte ostentando su dedicación como directora, la prestigiosa fotógrafa alicantina Cristina de Middel.

Su obra se halla recogida en importantes colecciones públicas como el Museo Reina Sofía (Madrid), IVAM (Valencia), I.C.P. (New York), Getty Museum de Los Angeles, la Fundación Eugene Smith (New York), Maison Européene de la Photographie, París, Lausanne. Oporto, Centro Portugués de la Photographie y un largo etc.

Museo

Inaugurado en 2018, el Museo Cristina Garcia Rodero, Centro Regional de Fotografía, situado en su ciudad natal, Puertollano, patrocinado por el Ayuntamiento de la citada ciudad, recibe más de 10.000 visitas anuales. Reúne en sus tres plantas las obras adquiridas por el propio Ayuntamiento, la Colección Autric-Tamayo y la colección de su autora, destacando además la serie creada en Haití, Rituales en Haití, que está cargada de misterio, misticismo, lamentos, y la angustia de la religiosidad ligado a lo popular en un itinerario que nos conduce a un juego entre la vida y la muerte en el día de los difuntos en Puerto Príncipe, un camino a través de las ceremonias del vudú, trances, divinidades, leyendas y maleficios.

De sus últimas exposiciones, destacamos Tres mujeres Magnum, junto a Inge Morat y Eve Arnold, en el Centro Cultural Niemeyer de Avilés, Asturias.

Ser fotógrafa

No se considera fotoperiodista, su obra fotográfica se enmarca en el reportaje desde un punto de vista muy personal, según sus propias declaraciones. Gran documentalista de la fotografía internacional, su ultimo libro Ser fotógrafa, un regalo de la vida, publicado en la editorial FotoRuta, enriquecido con textos de la propia autora. Un trabajo antológico en el que, por primera vez incluye reflexiones personales sobre ella misma y la manera en que aborda sus creaciones. Existe una única objetividad en las formas de su obra, su mirada nos ofrece la verdad y la emoción profunda de aquello que ha hallado y sigue encontrando frente a su cámara.

El secreto de una buena foto

Para fotografiar necesito emocionarme. La fotografía es hablar de la vida y eso no pasa nunca de moda. No tiene sentido dejarlo todo a la técnica por que te quedas sin alma. Realizar un buen trabajo exige mucho tiempo, nada de dos días, ni inventarse historias de astronautas. La fotografía es solitaria, es un trabajo sin glamour. Aunque la fotografía de modas es maravillosa, allí se hallan los mejores fotógrafos que existen, pero el contacto con la vida no tiene comparación, ver a la gente disfrutar, estar rodeada de ellos mismos, esperar el surgir de la sorpresa que puede deparar el instante mientras luchas contigo misma para que no se te escape nada de lo que suceda delante del objetivo de la cámara. En mi mirada existe el sentir, el interrogar y eso me lleva a profundizar. (Palabras recogidas de la entrevista en Jotdown magazine)

Documental

En La mirada oculta (2023), documental que acaba de estrenarse, realizado por Carlota Nelson, se adentra en su proceso creativo ofreciendo una mirada privilegiada sobre la fotógrafa mostrando su trabajo como reportera al mismo tiempo que comunica su concepción de la fotografía.

La palabra no existe, solo importa fotografiar indagando sobre las cosas que están sucediendo, que forman parte necesaria de la realidad en que vivimos; aquello que la gente celebra por el motivo que sea, de manera ferozmente independiente. Su deseo como fotógrafa en el momento del trabajo rodeada del pueblo, es fundirse entre la gente, ser una mas, pasar desapercibida. Existen muchas cosas que ocurren que necesitan ser documentadas pues ya no van a repetirse.