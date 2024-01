El dramaturgo, profesor, director, novelista y traductor (Koltès, Perec, Molière, Goldoni) Sergi Belbel Coslado (Terrassa, 1963) se da a conocer con Calidoscopios y faros de hoy (1985), Premio Marqués de Bradomín que se inspira en las técnicas de escritura del grupo francés Oulipo. La obtención de los premios Ignasi Iglesias por Elsa Schneider y Ciutat de Granollers por Dins la seva memòria da paso a una concatenación de estrenos en 1989 (Elsa Schneider, En companyia d’abisme y Òpera), lo que pone en marcha la denominada operación Belbel como punta de lanza de la reivindicación de la joven dramaturgia catalana, desarrollada desde el poder público autonómico. Este teatro de Belbel, siempre ajeno al modelo aristotélico, destaca por su carácter experimental, sus juegos metateatrales y por la minimización de los elementos escénicos, tan precisos como abrumadores, a lo que posteriormente incorpora una obsesión por la condición de irreversible del tiempo.

Alumno de Sanchis Sinisterra y Benet i Jornet, lector de Racine, Beckett y Mamet. Belbel es autor de más de treinta textos teatrales, casi todos ellos estrenados, catorce de ellos publicados en dos tomos por la editorial Punto de Vista en Teatro reunido (2021), la segunda recopilación de su obra tras la que hiciera en 2005 La Avispa con el título de Obras escogidas, también en dos volúmenes. Este Teatro reunido no es evidentemente un teatro completo, sino escogido, porque se quedan en el cajón obras inéditas como Tu, abans i després y no se recuperan piezas dispersas en revistas como el monólogo La nit del cigne (L’impossible silenci) o bien editadas en lengua catalana como En companyia d’abisme, ni ninguna de las seis escritas en colaboración, ni las tres piezas breves para la compañía T de Teatre. Como indica Belbel en la introducción, los textos han sido revisados con alguna modificación, lo que le da al libro un carácter de edición definitiva y engloba textos desde Calidoscopios y faros de hoy hasta la comedia Las rosas de la vida (gamberradas para dos actrices, dos actores y un perro) (2018).

La trayectoria de Belbel, con resonancia internacional, ha superado los baches iniciales de los montajes sin éxito de Calidoscopios y faros de hoy y Caricias para convertirse en uno de los autores más valorados del panorama teatral no solo catalán, sino español. Si en Elsa Schneider (1987) asistimos al ácido proceso de autodestrucción (vida y muerte) de las protagonistas con un epílogo salpicado por un humor absurdo, en el juguete escénico Tálem (lecho conyugal) (1990) hallamos todavía los ecos de Oulipo en su estructura dramática (repetición, segmentación) y la recurrente incomunicación, esta vez en el seno de un matrimonio, el cual tiene que estrenar una cama encargada de dos por dos metros, pero tendrá que recurrir para ello a un par de amigos.

Entre las piezas publicadas, podemos destacar Caricias (1991), compuesta por once escenas encadenadas que muestran a once ambiguos personajes vacíos, anónimos, que se sienten víctimas, incomprendidos, desencantados, incapaces de comunicarse con el otro (aunque supuestamente se quieran) y enlazados en un patético microcosmos (Chica: «hija aburrida, visita de turno, forzada reunión familiar, encuentro insípido, menú aburrido»), azotados por la hiriente dureza del desamor y abocados a transitar por el lacerante espacio de los demás entre reproches, desolación, contradicción, soledad, zarpazos y acusaciones (Chico: «Te he hecho una pregunta y no me has respondido. No sé cómo nos puede gustar tanto perder el tiempo de esta manera. Me llamas, me llamas, me llamas casi cada día y me repites siempre lo mismo»); un ejercicio de introspección en las relaciones humanas con tono de tragicomedia, una mirada vergonzante a las interioridades ocultas, una peculiar construcción poliédrica, un predominio de las expresiones elípticas y la economía verbal, así como de la violencia oculta en las acciones triviales la cual evidencia una carencia. Y una única caricia.

Morir (un instante antes de morir) (1994) y la inexpresibilidad de la muerte, la arbitrareidad del destino humano, porque Belbel nos ofrece una serie de escenas en las que el personaje muere, pero posteriormente muestra cómo ese mismo personaje salva la vida, como un juego de espejos a lo Oulipo. Con esta obra, Belbel obtiene los prestigiosos premios Borne y Nacional de Literatura Dramática. Por su parte, La sangre (1998) se divide en cinco escenas y cuenta el secuestro de la mujer de un político importante. El plazo para el pago, cuarenta horas. Una niña abandonada, castigada, sin afectos como vigilante. El amor y el odio, el horror y la frialdad. La evolución del secuestro la conocemos por medio de unos personajes y un entramado de casualidades en el que la sangre siempre está presente de una u otra manera.

Con influencias de Eduardo de Filippo, la pieza Forasteros (melodrama familiar en dos tiempos) (2003, en un inicio se titula Extranjeros) fluctúa entre dos tiempos y establece paralelismos e intersecciones entre las dos partes de la obra, distanciadas entre sí 40 años pero entrelazadas, hasta el punto de que la repetición se torna inevitable y el inexorable transcurrir del tiempo nada ha curado. Una familia vive dos hechos traumáticos, distantes esos 40 años en el tiempo y coincidentes con la llegada al piso superior de una familia migrante, alguien extraño que dinamita la cerrazón del núcleo familiar. El personaje de Madre dice «todo muy limpio y reluciente por fuera, pero completamente podrido y apestoso por dentro». Una familia rota con el estómago lleno y el corazón vacío, los insultos y gritos a flor de piel, el desprecio y el rencor, el orgullo y la hipocresía, la soledad en compañía, el egoísmo y la envidia, el dinero tan necesario y corrosivo, promesas rotas, la hostilidad sin compasión. Unos personajes que evolucionan a imagen y semejanza de sus padres, de manera que el tiempo avanza pero los personajes parece que no porque repiten los mismos errores, las mismas actitudes, el mismo dolor y chocan con el mundo de los migrantes del piso superior (primero andaluces, luego extranjeros), unos migrantes imbricados con los sórdidos protagonistas a pesar del miedo a la diferencia y la desconfianza latente. Belbel maneja con criterio la tensión emocional y el ritmo trepidante de la obra, conseguido con los constantes saltos temporales y nos ofrece una pieza, con ecos de la coral El tiempo de Planck y trazas de Thomas Bernhard, que agita el interior del lector sin concesión alguna, porque si los personajes del presente (s. XXI) se enfrentan al convulso pasado, los del pasado (s. XX) evidencian cómo será el descorazonador futuro y el patrón vital se repite como algo inevitable que conjuga la memoria, el dolor y un miedo a querer al otro que convierte a los personajes en forasteros. La hija regresa derrotada al piso familiar (ella es una forastera para la familia) aquejada de la misma enfermedad que mató a la madre cuarenta años antes. Es el monstruo del tiempo irreversible, el fatídico peso de la herencia. Asimismo, Forasteros es la tercera adaptación cinematográfica que el director Ventura Pons hace de una obra de Belbel tras Caricias y Morir.

Móvil (comedia telefónica digital) (2005), 28 escenas (muchas de ellas monólogos), cuatro personajes hablando por su teléfono móvil y otro ausente (Sonia), Sara (ama de casa y abandonada, 55 años) y su hija Rosa (30 años) y la millonaria Claudia (rica y activa, 49 años) y su hijo Jan (sincero y vividor, 27 años), la dependencia afectiva y la relación maternofilial. Unas vidas entrecruzadas en un hotel por culpa de un atentado en un aeropuerto, los desamores, la crispación, la búsqueda del placer, los secretos y las pulsiones contenidas, aunque Sara es capaz de rebelarse, transformar su debilidad en fortaleza y descubrir la belleza de la vida en un momento de crisis. El móvil como una máscara tras la que ocultarse, como un grito amargo de paradójica incomunicación.

La comedia dramática En la Toscana (2007) y «la mala conciencia de sentirse feliz en un mundo desquiciado» según el propio Belbel, porque el arquitecto de éxito Marc y su mujer Joana pasan unos días en el lugar italiano del título, antesala de una farsa a golpe de aprensiones, sospechas, divagaciones oníricas y un poco de erotismo. Marc, en plena crisis de los cuarenta, busca revitalizar el amor y esquivar así la angustia que le oprime y los fantasmas de la madurez. Para Huerta Calvo, Belbel decanta por «las estructuras cíclicas, los diálogos sincopados y una mirada ácida respecto de la sociedad contemporánea, caracterizada esta, de forma recurrente, por la incomunicación y la soledad como pilares básicos». Esta edición es una buena oportunidad para disfrutar de un autor, que va a permanecer en la historia del teatro español. Sergi Belbel, imitar, jugar, soñar.