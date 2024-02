En lugar de andar girando por el mundo llenando estadios con tours de 25 aniversario de OK Computer, por ejemplo, Radiohead busca la gratificación a través de la exploración de su arte musical. Quizá, dicho así, suene un poco pretencioso, pero así estamos: parece que las decisiones que haya que justificar sean las movidas por impulsos creativos, y no las otras, las comerciales.

Y bien, Radiohead entró en pausa tras A moon shaped pool (2016), y dos de sus quintas partes (Thom Yorke y Jonny Greenwood) aprovecharon luego el parón pandémico para alumbrar un artefacto de aspecto circunstancial, The Smile. Pero, una vez recobrada la normalidad, es este el que sigue adelante en lugar de Radiohead. Por ahora. El nuevo vehículo nos dice que la pareja ha dado con un carril de estímulos en su alianza con el batería Tom Skinner (del grupo de jazz vanguardista Sons of Kemet), la tercera pata del combo, y que le sienta bien la libertad de alejarse de una marca tan asentada como la del grupo madre.

Del laboratorio al mundo real

Wall of eyes propone una audición aventurada, pero no intimidante: contiene sus osadías y sus incomodidades, pero revela a la postre un acogedor corazón melódico. En comparación con el primer álbum, A light for attracting attention (2022), suena menos a laboratorio y más a pieza vivida, y portadora de humanidad, aunque sea en modo destemplado o escéptico. Disco algo más orgánico que aquel, arranca con una especie de bossa nova lo fi en el tema titular, donde Yorke nos habla de ese muro de ojos para expresar la idea de soledad entre la multitud.

El álbum transita diversos registros sonoros, con riffs de guitarra abstractos, disonantes, abriéndose paso en Read the room y en Under our pillows, tema este en el que flota un math rock con vestigios de King Crimson que a medio camino se tuerce con vistas a la robótica del krautrock entre soundscapes electrónicos. Pero no es tanto la búsqueda de planos angulosos lo que caracteriza el disco como el sentimiento, algo muy perceptible en Friend of a friend, pieza en la que Yorke canta de modo afligido sobre una sencilla base de piano a la que se suman percusiones y cuerdas (de la London Contemporary Orchestra), con las relaciones humanas, y las máscaras que utilizamos, como telón de fondo lírico.

El punto álgido lo pone Bending hectic, escalada al Everest (o a los Alpes italianos, donde vemos a Yorke derrapando por carreteras montañosas a toda velocidad y a punto de perder el mundo de vista), a lo largo de ocho minutos de crescendo majestuoso con reminiscencias de A day in the life, de los Beatles. Canción catedralicia, símbolo de un álbum en el que los tripulantes de The Smile encuentran el estímulo y el placer sintiéndose liberados de aquello que creen que el mundo espera de ellos.