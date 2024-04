Un recorrido por la vida de Eric Clapton

«Si paras a cualquiera en cualquier calle del mundo, sabrá quién es Eric Clapton». Esta afirmación de Jeff Beck no puede ser más cierta: Clapton es uno de los músicos más reconocidos del planeta. Aunque su carrera haya estado plagada de altibajos, la trayectoria de «mano lenta» es todo un ejemplo de cómo la música puede salvarte del infierno. La complicada biografía de Clapton llega a la colección titulada La novela gráfica del rock, una singular iniciativa del sello Ma Non Troppo, perteneciente a la editorial Redbook, dedicada a mostrar en viñetas la historia de las principales estrellas musicales.

El periodista Eduardo Izquierdo Cabrera y el dibujante El Ciento (apodo de Antonio Jesús Moreno) firman el volumen dedicado al autor de Layla, un curioso y entretenido cómic que arranca con el regalo que el pequeño Eric Patrick Clapton recibió a los 12 años de edad: una guitarra que hizo que su interés por la música, en especial sobre los pioneros del blues, fuese creciendo intensamente en su interior. El manejo de las seis le fue bastante bien y pronto se incorporó a la banda The Roosters en sustitución de Brian Jones, fundador de los Rolling Stones. Pero el carácter inconformista de Clapton le llevó a abandonar a sus amigos a los pocos meses para pasar a tocar con los Yardbirds, grupo con el que saboreó el éxito por primera vez y con el que se ganó el apodo de Slowhand (mano lenta). Pero Clapton quería más blues y se alistó en los Bluesbreakers de John Mayall. Pronto, los egos de Mayall y Clapton comenzaron a chocar, sobre todo después de la aparición de las pintadas de «Clapton is God» (Clapton es dios) en numerosos rincones de Londres.

Esta situación terminó con la salida del joven guitarrista, quien junto a Jack Bruce y Ginger Baker dio forma a Cream, considerada la primera superbanda de la historia. La fama del grupo iba en constante aumento gracias a sus desarrollos de rock psicodélico y a temas como Sunshine of Your Love o White Room, pero las fuertes disputas entre los músicos hicieron que el proyecto solo durase un par de años (1966-1968). El relato prosigue con el nacimiento de Blind Faith, la posterior grabación de su primer disco en solitario, titulado simplemente Eric Clapton (1970), y el efímero proyecto Derek and the Dominos, con el que llegó la mítica Layla, canción dedicada a Pattie Boyd, mujer de su amigo George Harrison, de la que estaba perdidamente enamorado.

El deseo de Clapton era crear algo parecido a The Band, el grupo canadiense que vivía en comuna, acompañó a Dylan en su transformación eléctrica y hacía canciones del calibre de The Weight. La imposibilidad de hacer realidad su sueño musical y el no ser correspondido en el amor le hundió en el fango del alcohol y las drogas, donde permaneció hasta la publicación de 461 Ocean Boulevard (1974), el álbum con el que logró levantar cabeza, gozar de cierta estabilidad con sus siguientes trabajos -Slowhand (1977) y Backless (1978)-, y finalmente conquistar el corazón de Pattie, con la que se llegaría a casar en 1979. A pesar de todo, la felicidad no le acompañaría durante los años ochenta, y eso que lo peor estaba por llegar. El 20 de marzo de 1991, su hijo Conor, de 4 años, falleció tras precipitarse desde el piso 53 de un rascacielos de Manhattan. La tragedia podía haber sumido a Clapton de nuevo en las drogas y la autodestrucción, pero el guitarrista se aferró de nuevo a la música. Su respuesta fue la canción Tears in Heaven, balada que le reconectó, esta vez de forma definitiva, con el gran público.