Kafka entre los pigmeos

Escribir acerca de un nombre sancionado por la tradición literaria como parte de su canon tiene mucho de aventurero. Hacerlo a propósito de alguien como Kafka incorpora al gesto de la osadía un punto de arrogancia, una proclama casi suicida. Sin resultar ingenuo o, aún peor, sin parecer banal, ¿qué puede añadirse a lo ya dicho acerca de un escritor que sólo en lengua alemana, por ceñirnos al campo idiomático en el que su tarea se desarrolló, ha merecido el escrutinio de lectores de la agudeza de Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Elias Canetti, Hannah Arendt, Hartmut Binder, Saul Friedländer, Martin Walser y Klaus Wagenbach?

Parecería que la conducta más razonable ante semejante punto de partida consistiera en expurgar lo ya escrito para rescatar las ideas que dialogan de forma privilegiada con nuestra época. Los grandes escritores, entre otras cosas, lo son porque su universo imaginativo no caduca. Sus libros pueden ser siempre contemporáneos porque obran la proeza de convertir a sus lectores en anacrónicos. De hecho, un libro decisivo es aquel capaz de abolir la distancia entre el momento en que fue escrito y el momento en que es leído. Y en eso Kafka carece de rival. Sus historias muestran una capacidad irresistible para sustraerse a la categoría del tiempo. Cada vez que alguien lee En la colonia penitenciaria es la primera vez que En la colonia penitenciaria despliega su siniestra fuerza. Cada vez que alguien lee el capítulo final de El proceso es la primera vez que ese capítulo insuperable es leído en un rincón del mundo. Kafka sucedió en 1912, 1914 o 1923, pero los textos que escribió en esas tres fechas tan importantes para él suceden todavía aquí, ahora, en 2018, en 2024, en un 2030 por venir. No en vano, Kafka escribió consciente de que su siglo, el siglo de las carnicerías, estaba dominado por dos furias majestuosas: el miedo y la indiferencia. En nuestro siglo, que todo parece indicar que será recordado como la época de la muerte definitiva de la verdad, el diagnóstico kafkiano cobra un sentido muy evidente.

Entre las publicaciones que adornan la nutrida constelación de la kafkología, la más importante en los últimos tiempos ha sido el monumental Kafka de Reiner Stach, un documento que no sólo se impone como el libro más exhaustivo (y conmovedor) jamás escrito acerca de la vida de Kafka, sino como uno de los textos más formidables dedicados a cualquier escritor de cualquier tiempo. El Kafka de Stach empuja la investigación en torno al escritor de Praga hasta un lugar que antes no había sido cartografiado, y lo hace valiéndose de un enorme aparato crítico de investigación que, sin embargo, no renuncia a la recreación vivísima de la intimidad de un hombre. Así se obra el misterio de entregarnos una pieza de intensa verdad filológica e historiográfica que, sin embargo, se lee como un fascinante Bildungsroman y, en definitiva, como una novela en torno a la peripecia de un hombre extraordinario, no tanto por lo que hizo, sino por cómo convirtió lo que hizo en literatura.

Según Stach, que sigue aquí con escrúpulo las enseñanzas de Binder, las dos ideas rectoras de todo arte literario son la palabra inmediatamente dada, es decir, el esfuerzo creador, el impulso imaginativo, y la palabra perfectamente ideada, esto es, el esfuerzo técnico, el impulso arquitectónico. Y el momento inevitable de fracaso de toda obra literaria tiene lugar cuando esas dos fuerzas entran en conflicto, en especial cuando el esfuerzo técnico amenaza con asfixiar al esfuerzo creativo. Ese momento de fracaso acontece porque, en realidad, la palabra inmediatamente dada y la palabra perfectamente ideada son límites que no pueden subsistir a la vez. Está uno o está el otro. No están los dos al mismo tiempo. Pero este momento de fracaso, que es trágico para la literatura, constituye el momento fundacional de la escritura kafkiana. La singularidad de Kafka, según Stach, es que él consideraba que ambos polos se podían conquistar durante la misma expedición. Y a ello consagró su vida.

Esta expedición imposible explicaría, así, no sólo por qué motivo Kafka fue incapaz de concluir la mayoría de las obras que inició, sino por qué motivo la característica primordial de la literatura de Kafka es ese instante de abrasadora certidumbre en el que el lector comprende que en su escritura, por contraste con la escritura del resto de escritores, no existen restos narrativos, no hay motivos ciegos, no sobreviven detalles meramente decorativos, sino que todo significa algo, todo remite a algo, todo compromete algo, hay una altísima densidad específica, hay una monstruosa presión del significado, hay una condensación tan feroz que genera esa tierra natal que, por acuerdo común, hemos dado en denominar «lo kafkiano». Porque lo kafkiano no es el bicho, no es la parábola, no son los objetos que hablan o se rebelan. Lo kafkiano es esa torsión infinita del lenguaje, que es el único medio en el que Kafka logra quemar oxígeno (no el amor, no la familia, no el trabajo: sólo el lenguaje), y al que se le exige, en todo momento y circunstancia, precisión quirúrgica. Y en ese tormento infinito, en esa tortura a la que el escritor somete a su herramienta y, junto a ella, se somete a sí mismo, Kafka rompe el núcleo del átomo, desencadena la fisión, convierte la escritura en un estado de alerta que persigue el objetivo de no permitirse ni siquiera la sombra de un pensamiento oculto, y que culmina, al modo de una apoteosis, en esos relatos postreros (La obra, Investigaciones de un perro, Un artista del hambre) donde ya todo es literatura peripatética, un enjambre apretado y tenaz donde cada hipótesis planteada y cada alternativa propuesta operan al modo de una superfetación del intelecto, hasta el punto de que los presupuestos de partida, por pintorescos que sean (un topo demiurgo, un perro filósofo, un hombre que renuncia a comer), dejan de importar, desaparecen. De fondo, irrevocable, pervive la gran pregunta que los escritores pigmeos nos hacemos: cómo es posible que ese hombre invisible, intrascendente desde el punto de vista social, haya generado la onda de choque más violenta que la literatura occidental ha provocado en los últimos ciento cincuenta años. Quizá la respuesta se halle en una misteriosa nota de Paul Valéry a los ensayos sobre Leonardo: «La vida del autor no es la vida de la persona que es».

Milena Jesenská, más que amiga y traductora M. S. Suárez Lafuente Coincidiendo con el centenario de la muerte de Franz Kafka, la autora hispano-checa Monika Zgustova nos ofrece una biografía novelada de Milena Jesenská, conocida por las Cartas a Milena que el escritor praguense le escribió entre 1920 y 1923, reunidas en 1952 para su publicación. Zgustova inscribe a Milena a través de una voz narradora casi autobiográfica, enhebrando datos contrastados, motivaciones personales y pensamientos privados. Al principio, como autora implícita, Zgustova se interna en la niebla para rescatar a una mujer perdida en la historia que se presenta así: «Soy Milena de Praga -me dice en voz baja. Y cuenta su historia». Historia que Zgustova divide en cuatro grandes capítulos, cuyos títulos denotan los pasos fundamentales de Jesenská por la vida: «La extranjera», «La traductora», «La periodista» y «La prisionera». Kafka pertenece al segundo capítulo. Jesenská fue una periodista checa tan notable que sus artículos fueron compilados en dos libros sobre la marcha; fue también traductora. Y, como activista política, ayudó a mucha gente a huir del régimen nazi antes de ser internada en el campo de concentración de Ravensbrück, donde murió en 1944, a los 48 años, de una enfermedad renal. Procedente de una familia acomodada de Praga, se instaló en Viena con su primer marido en los primeros años de la desintegración del imperio austro-húngaro. Allí vivió el ambiente intelectual de los cafés, se inició en el periodismo y conoció a Robert Musil, Hermann Broch y Franz Werfel, entre otros nombres importantes de la época. En 2020 escribió a Franz Kafka pidiéndole permiso para traducir al checo su relato El fogonero, e inició una relación epistolar con el autor que, si bien solo durará un par de años y únicamente propiciará que se vean en dos breves ocasiones, describe lo que pudiera ser un idilio apasionado. Para Milena, cita Zgustova, esas cartas «eran mi consuelo; Kafka siempre me comprendía. (…) Aprendí lo que es el amor: interesarse por el otro. Interesarse por el presente, pero también por el pasado. Cada pequeña cosa relacionada con el otro». Kafka, si bien quería tenerla a su lado para siempre, dudaba, tenía miedo de no poder estar a la altura de la relación, de ofrecerle solamente «una mano sucia, temblorosa, una mano con garras, volátil e insegura, ardiente y helada». Cuando Kafka muere, Milena escribe un sentido obituario, a «un hombre solitario, sabio, aterrorizado por la vida (…) tímido, ansioso, amable y bueno». Muerto Kafka, Jesenská da un vuelco a su vida: se separa de su marido, recupera su apellido de soltera, se muda a Praga y comienza su exitosa carrera como periodista. Praga es ahora la capital de un reciente estado independiente y está en plena ebullición intelectual, «rebosa energía y optimismo, originalidad e innovación», mientras que Viena, que había perdido la guerra y, con ella, el imperio, se convierte en una ciudad «melancólica y deprimente». En esta etapa de su vida, Milena vuelve a casarse, tiene una hija, traduce varias obras de Kafka (El proceso, La condena y Meditaciones) y trabaja en los periódicos más importantes de su ciudad. Aunque aspira a dirigir una sección cultural, ser mujer solo le permite estar al frente de la sección femenina: «moda, vida sana, recetas de cocina…». La periodista ha de aceptar la única posibilidad que le ofrecen, pero decide que su columna será «emancipadora, luchará por la igualdad de la mujer, y reflejará la sociedad, así como la política y la cultura y sus necesidades». Pronto los avatares políticos de la década de 1930 arrastran a Jesenská al activismo clandestino y, eventualmente, a las manos de la Gestapo. En Ravensbrück conoce a Margarete Buber-Neumann, «quien había estado antes en un campo de trabajos forzados estalinista», y mantiene con ella una especial amistad. Ambas mujeres intercambian experiencias, opiniones y momentos alegres, dentro de su penosa circunstancia. Será Buber-Neumann quien escriba la biografía de Jesenská por deseo expreso de ésta, publicada en 1963 como Milena. Zgustova no pone en duda que la relación de Milena con Kafka fue importante para ambos en un momento en que ella sufría los continuos desplantes de su marido, que le ocasionaban una erosión constante de la autoestima y una gran necesidad de ternura, y Kafka salía de otra relación frustrada. Pero ese amor platónico fue episódico en la vida y obra de Jesenská, que merece ser tenida en cuenta, con su nombre y apellido, por sí misma.

