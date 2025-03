Amor romántico del bueno

Que la novela sentimental guste es una constante a lo largo de toda la historia del español, pues siempre presenta un sentimiento esencial en la construcción del ser humano: el poder ser feliz a través de otra persona al igual que ella también lo será de la misma forma. Pues bien, mi paisana Elia Barceló (Elda, 1957) escribió una estupenda historia de amor que abarca diferentes fragmentos temporales, pero con el añadido acertado de ingredientes que no tienen por qué tener una explicación razonada ni comprobable, como «los pozos del tiempo». Por ello, El secreto del orfebre (Lengua de trapo, 2003; Roca Editorial, 2017) es una novela corta que podría encuadrarse dentro del género sentimental fantástico al contarnos un viaje romántico, no carente de nostalgia, que intentaría conectar con el concepto del «eterno retorno» de los estoicos, mediatizado por la reformulación nietzscheana al incluir en él sentimientos, actitudes y pensamientos, los cuales mantienen referencias directas con T. S. Elliot, con Leonard Cohen y con Pablo Neruda, siendo contada en su mayoría en primera persona por el protagonista masculino, Juan Pablo: «Historia que hoy me cuento», más unas páginas encontradas del diario de ella.

La novela se localiza en Villasanta de la Reina (trasunto literario de Elda, con innumerables referencias a ella, como el túnel del tren, el Hotel Sandalio, el café Negresco, el Casino, el bar del templete de Castelar, etc.), siempre mostrando testimonios de un momento temporal concreto (los cines, el vermú con picón, etc.) y, con esa vocación cosmopolita de la autora, la complementa con Barcelona y con el anhelo de la ciudad de Nueva York.

Es un amor a primera vista de un chaval de 19 años, que será el orfebre, hacia Celia Sanjuán, una mujer madura, una modista amiga de su madre, durante una proyección de cine; pero, con la utilización del flash forward (prolepsis o salto adelante) todo se podrá comprender en el transcurso del relato configurado 25 años después, pues la historia se desarrolla en tres momentos temporales (1952, 1999 y 1974), por lo que el tema de la edad entre ellos se convierte en un juego de espejos en el que todo recobra su razón de ser: «el tiempo giró sobre sí mismo».

En relación con su brevedad, todo el argumento se construye mediante secuencias cortas sin enumerar y sin títulos, en las que siempre hay una voluntad de creación de una atmósfera lírica conseguida mediante el lenguaje empleado: «magma vidriado», «ojos de color cerveza», «una luz de atardecer cristalizada», «la voz espesa de Cohen resbala como miel envenenada por mis recuerdos»; con una excelente ambientación de los espacios, como, por ejemplo, la descripción del hotel, y con una selección muy concreta de lo que se cuenta. Como contrapunto, enraizando en lo popular, el habla de algunos personajes presenta ciertos toques coloquiales: «recuerdo que recordó entonces»; «pobre nabo el que se quede esta noche al raso»; «recoger dinero para los negritos», «venir a las mientes».

Con todos esos mimbres, Elia Barceló construye la historia de un amor conmovedor, de dos hombres que son solo uno, de dos mujeres que solo son una, con dos enamoramientos diferentes que son el mismo, sumergidos en un fondo trágico y dramático, con referencias a Rosalía de Castro y a Machado («lo que te mata es la nostalgia del dolor perdido»), mediante un estilo elegante y un ritmo adecuado a la historia, independientemente de los vaivenes temporales de las épocas en las que transcurre, siendo aceptados por el personaje que nos cuenta la historia y por el lector (el detalle de los pendientes del orfebre emociona mucho).

Así, no es de extrañar que esta historia haya sido llevada recientemente al cine por Olga Osorio, protagonizada por Michelle Jenner y Mario Casas, mediante una adaptación lograda, en la que por motivos de estructura y gustos cinematográficos no se ha respetado del todo la secuenciación temporal, ni tampoco el final, pero creo que los de ambos, película y novela, son buenos, pues consiguen sentimientos hondos en el espectador y en el lector.

Y ¿Por qué deberíais de leer esta novela corta? Porque es una historia que en su fantasía mantiene una buena coherencia y concentración de elementos; porque el amor bien contado y con fondo trágico nos encanta y más si el deseo se configura mediante el empleo del tiempo, el sentimiento de la soledad y el recurso de la memora; y porque ¡Mira que nos gusta leer un amor romántico del bueno!