Del diálogo al papel

¿Estamos seguros de que la lectura es un vicio solitario? ¿Es, al mismo tiempo, la escritura un oficio que se realiza en soledad? ¿No existe un feedback aparente entre escritor-lector? Estas son tres preguntas esenciales a la hora de abordar la creación literaria en el vasto significado de la palabra. Porque la literatura es realmente una conversación entre el autor y la persona que lee la obra. Existe una complicidad entre los dos, como un juego de espejos en los que los dos se comunican de una forma casi mágica. Todos los grandes de la literatura han creído firmemente en esa comunicación. En la soledad de su cuarto han abierto una ventana al mundo, creando un mensaje que llega más allá de la página en blanco, porque es ahí donde la literatura cobra vida propia, donde la obra se desprende del autor y pasa a ser de la humanidad que lee, porque es el lector el conocedor de los códigos que formula el autor.

El arte de la conversación literaria, de Raquel F. Cobo, publicado por la editorial valenciana Barlin Libros, bebe de esa idea de que la conversación, el diálogo, puede ser la chispa que despierte la literatura. Los presocráticos, los socráticos, Platón, Aristóteles… son el germen de esta afirmación. Aunque también podríamos afirmar que el hombre primitivo, antes de caer en el sueño, creaba literatura recordando la jornada. Pero Raquel va más allá y nos muestra la magia que se produce en la conversación, ese momento en el que dos personas se dejan llevar por la charla y exploran el misterio del otro con las palabras. De esa chispa, de ese incendio, florece la literatura o el acto literario.

En la contraportada del libro nos muestran las claves que conforman esta obra, indicándonos, como si estuviesen trazando un mapa, el camino que se ha de transitar: «Raquel F. Cobo explora el vínculo existente entre ese otro y la palabra; aquello que surge, como un destello o una chispa, en el núcleo mismo de la conversación entre dos personas o incluso con uno mismo. Para ello, recorre un sendero emocionante por las lindes más vívidas del diálogo: las que conforman la relación entre un maestro y un discípulo, las que nutren las tertulias sobre el propio acto de escribir, cartas y diarios atravesados por la necesidad de otros cuerpos comunicantes, o su presencia ensoñadora en las ficciones. No se puede entender la historia de la literatura sin esa relación de alumno-discípulo, porque es la retórica la que consigue que esa relación fructifique en eso que llamamos literatura».

Raquel ha escrito un ensayo que aborda dos temas esenciales en la historia de la literatura: la conversación y la amistad. No puede haber un juego literario si no hay reciprocidad. A lo largo de la historia, muchos son los autores que se han enviado cartas entre sí. Existen muchas publicaciones que recogen esas misivas, que son conversaciones de un tiempo cuya importancia reside en que abordan los problemas, las angustias, los anhelos de personajes del pasado que no dejan de ser similares a los de hoy día. Esta obra de F. Cobo nos adentra en lo que es el corazón mismo de la literatura, la palabra, porque todo surge de la oralidad: la transmisión del conocimiento de padres a hijos, de maestros a discípulos, de viejos a jóvenes...

Raquel ha creado una obra capital a la hora de comprender el acto literario, un manual imprescindible para conocer de dónde viene la literatura y hacia dónde debería avanzar la misma. Raquel F. Cobo nos muestra el camino de la creación. Nos alumbra y esperamos que esta llama siga siempre incandescente. Porque ella ha abierto el camino, no solo con erudición, también con una claridad de ideas asombrosa. Esperamos con curiosidad el siguiente paso.