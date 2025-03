Otra forma de mirar

El Art Brut es un término acuñado en 1945 por Jean Dubuffet para referirse al arte creado por gentes ajenas al mundo artístico, sin una formación académica. Según él, todos tenemos un potencial creativo que las normas sociales anulan. Es el caso del arte creado por autodidactas, personas con diversidad funcional, inadaptados, niños, ancianos… Existen muchos ejemplos de ello. El caso del que se ha hablado más recientemente lo trata el escritor afincado en Almería Raúl Quinto en La canción de NOF4, que se sumerge en la vida y obra de Fernando Oreste Nannetti. Nannetti padecía esquizofrenia y pasó la mitad de su vida recluido en el pabellón penitenciario del manicomio de Volterra, en cuyo muro escribió un libro de más de setenta metros de largo ayudándose con la punta metálica de la hebilla del chaleco de su uniforme. El libro de Quinto indaga en su forma de afrontar la escritura y la vida, el sentido de la creación, los límites de la locura, la soledad o la creación artística.

Ingenua madurez José Ramón Riquelme Cases Asociación Tamarit 68 páginas, 6 euros

Ingenua madurez, de José Ramón Riquelme Cases, publicado bajo el auspicio de la asociación Tamarit con la coordinación de Miguel Ángel Agulló, es una obra que nace de esos límites que se podrían enmarcar en la definición del Art Brut, aunque en literatura realmente no existe una definición al respecto. Este cuadernillo de relatos es José Ramón en estado puro. El autor es un cinéfilo y un amante de la literatura desde siempre. El arte es el motor que le empuja cada día. Este libro es un prodigio de tesón, de trabajo y de las obsesiones que circulan por la mente de Riquelme Cases. Hay mucho cine en estos textos, muchas imágenes que podrían ser llevadas al séptimo arte, porque, si hay algo que le fascina a José Ramón, es el cine. De ahí surge su mundo.

Los veintisiete textos que conforman el libro tratan temas tan diversos como el amor, la pandemia, el fracaso, las preocupaciones por los hijos, el cine, la Navidad… José Ramón observa su realidad y la plasma desde su prisma. Su estilo claro y analítico demuestra su interés por lo que acontece a su paso. Riquelme es el notario de lo que ocurre a su alrededor y, bajo su punto de vista, él lo trasmite. José es un hombre de su tiempo y es el tiempo que le ha tocado vivir, tan caótico y a veces desolador, el que le hace crear su obra. Si tuviéramos que definir la obra de Riquelme Cases, podríamos decir que es ecléctica y desordenada en cuanto a temática, pero que contiene una claridad de ideas y un poso reflexivo importante.

Ingenua madurez es el reflejo del tiempo que le ha tocado vivir. José Ramón no es solo un hombre hecho a sí mismo. Su familia ha trabajado mucho su estimulación y ha dado alas a su creatividad. Este cuadernillo es un claro ejemplo de ello. Estamos ante un prodigio del avance de nuestra sociedad. Esta forma de canalizar la creatividad debería ser casi una cuestión moral. En esta sociedad tan industrializada y tan capitalista, que una persona como José Ramón tenga el apoyo y el empuje para sacar a la luz su obra demuestra que no todo está perdido, que existen resquicios de luz, porque, como siempre se repite, todos, absolutamente todos, tenemos una historia que contar. Estamos ante la primera obra de Riquelme Cases y sabemos que no es la única. Su mente seguro que está creando relatos de cada situación que observa en el parque, en sus paseos por Elche, en alguna escena de una película. Ingenua madurez es un primer paso. Esperamos los siguientes.