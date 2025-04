La prosa de Juan Gil-Albert en el Tobeyo

Como si la noche cobijase de nuevo al poeta en la aurora de los sentidos, Juan Gil-Albert, gran prosista y gran poeta alicantino, vuelve de alguna manera a todos los que sentimos la música de su lenguaje esmerado y minucioso.

Me detengo ahora, después de haber leído y haber escrito tres libros sobre su vida y obra, en el Tobeyo o del amor, un libro que rezuma poesía, sentimentalismo, nostalgia y una evocación sentida a sus años mexicanos. Todos sus libros en prosa (Los días están contados, Memorabilia, Drama Patrio, Breviarum vitae, El retrato oval, Valentín, etc) son dignos de un detenido estudio, pero me he fijado especialmente en la ternura de este libro que sigue siendo fuente de inspiración para ver la sensibilidad del escritor alcoyano.

Fue escrita en Valencia a finales de los años 60, inédita hasta 1990 en la que ve la luz en la editorial Pre-Textos, en colaboración con el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert de Alicante.

Detrás de los personajes de Claudio late Juan Gil-Albert, el hombre que ama el Mediterráneo y que ha hecho de su vida un espacio de luz y de contemplación, ocioso ante el devenir de la vida. Juan es el hombre que ha hecho de la estética y de la ética su referente vital, estética porque todo es visto desde ese tamiz de belleza y ética porque comprende que ha de estar del lado del progresismo en tiempos tan duros como fue la España del 36. Ya en México convive con amigos como el pintor murciano Ramón Gaya, que en la novela es Bartolomé y Máximo José Khan que en la novela es Hugo y el Tobeyo, un joven del que se enamoró Juan y que es protagonista de la novela.

En Tobeyo o del amor sentimos la respiración de dos culturas, la mediterránea que expresa Claudio y la del norte de Europa que vive en Hugo. Tobeyo es una historia de amor, de una belleza luminosa.