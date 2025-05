Arthur Tress: Relatos desde el interior del sueño

"Siempre supe que nunca hallaría lugares así dando vueltas por el mundo. Los tuve que recrear y me convertí en un tipo raro, porque aquello empezó en torno a 1970 cuando todos los fotógrafos estaban, por entonces, locos por callejear y yo era el único que hacía fotos teatralizadas. Buscaba recrear imágenes arquetípicas, surreales y perturbadoras, que condujeran a una pesadilla y se convirtieran en mi marca de fábrica". Arthur Tress

Atribuía gran parte de su formación iniciática a las revistas fotográficas. En su adolescencia no existían escuelas de fotografía y tuvo que aprender por sí mismo, a través de las revistas, estudiando las imágenes que iban surgiendo página a página, lo que consideró una brillante forma de aprendizaje autodidacta. Durante varios años realizó fotografía en color, aunque la técnica del blanco y negro fue fundamental para retratar los perversos universos que condicionan el fascinante mundo de sombras que rodea nuestra existencia cotidiana, mostrando el alma oscura que allí subyace, de forma misteriosa, consiguiendo capturar imágenes inspiradas en una suerte de realismo fantástico unido a la realidad diaria como si se tratara de lo más natural, acercándose a cierta revulsiva oscuridad que nos procura estremecimiento. Sus múltiples viajes le permitieron conectar con culturas distintas a la suya. Viajó a Japón, África, México y por toda Europa. Estuvo en contacto con numerosas tribus y culturas de lo oculto, gozando del magnetismo que le procuraron los chamanes. Sin duda, este crisol cultural le ha deparado la inspiración necesaria para realizar su trabajo.

Fotografía de Arthur Tress. / ©ARTHUR TRESS

Paisajes mentales

Arthur Tress sospechaba que los paisajes que descubría en su mente, por donde debían transitar sus imágenes, no eran fáciles de encontrar en el mundo en que vivíamos. Por ello, tuvo que inventarlos. Y así pudo configurar visiones perturbadoras que anidaban sumergidas en el surrealismo. Escenarios de lenguaje onírico, alejados de los artistas que amaba como eran Dalí y Magritte, De Chirico y Max Ernst, aunque es este último quién más pudo haberlo inspirado, aun no siendo de forma consciente, yo diría, pudiendo comprobar que había descubierto un mundo propio, retratando el sueño desde dentro, mientras dormía. Siempre deseé crear imágenes de las pesadillas surgidas durante el sueño, relatando las fantasías que subyacen en la poética del horror nocturno.

Teatro de la mente

Su obra transita por distintas líneas de trabajo explorando el teatro existente en la mente infantil, el lado oscuro de los sueños de la niñez, candorosos e inocentes, pero con un trasfondo oscuro; en los inicios de su carrera impartió un taller de fotografía para niños y puso como tema realizar imágenes del último sueño que hubieran tenido. Cuando los alumnos comenzaron a entregar sus trabajos, Tress comprendió que había descubierto un asunto crucial que iba a convertirse en uno de los leit motiv fundamentales de su trabajo. El ámbito por donde transitan los sueños no siempre es plácido. A veces resulta aterrador, por lo que se convierten en incomprensible. A veces son delirantes, quizá más complicados de entender. Se trata de escenas entre niños acechantes, criaturas con raíces en las manos, que emergen del barro con el alma cuarteada, escondidos, con un rifle entre sus manos, acurrucados dentro del mueble de un aparato de televisión, jóvenes que no tendrían inconveniente en trocearte con un palo de hockey sobre hielo... Arthur Tress pretende estar siempre allí como observador, con el fin de retratar el sueño al mismo tiempo que sucede, viéndolo desde dentro.

Fotografía de Arthur Tress / ©ARTHUR TRESS

Otros temas

El pánico adulto y la propia personalidad del fotógrafo, a través del desnudo masculino dando rienda suelta a fantasías homoeróticas, imágenes totalmente alejadas de la exquisitez visual de Georges Platt Lynes y de la sórdida poética de Robert Mapplethorpe; una nueva plasticidad hallada en misteriosos bodegones, Fish tank sonata, donde ensaya con el color. Temas diferentes, cuyas líneas se entrecruzan apareciendo la propia personalidad del artista creador de mensajes que brotan de universos cargados de misterio, utilizando un discurso perturbador. El proyecto Sombras es un viaje espiritual que exploró a través de experiencias extracorporales, lo llevó a cabo tomando más de diez mil imágenes conceptuales de su propia sombra.

Fotografía de Arthur Tress / ©ARTHUR TRESS

Desnudos

Bucea en su propia sexualidad con la finalidad de hallar respuestas, creando imágenes brillantes que configuran todo un mundo repleto de desnudos masculinos que muestran su sensualidad en un absurdo laberinto a medio camino entre lo siniestro y la agresividad hallada en los incoherentes territorios sumergidos en la oscuridad de nuestro particular imaginario donde nos asomamos con la finalidad de poder encontrar el alma.

La familia Tress

De origen judío, Arthur Tress nace en Brooklyn en 1940, siendo el menor de cuatro hijos. Cuando sus padres se divorciaron, el pequeño Arthur se fue a vivir con su progenitor y su nueva esposa a una zona de Manhattan de clase alta, donde creció. Al cumplir doce años, su padre le regaló una cámara fotográfica y no tardó en desarrollar una forma de mirar auténtica, a través de la lente, fotografiando fenómenos circenses y edificios en ruinas. En la década de los cincuenta la vida en el colegio no era fácil para un joven gay, pues en todo momento tuvo que ocultar su sexualidad, lo que no fue sencillo. Tuvo una gran relación con sus hermanos, sobre todo con su hermana mayor, Madelaine, abogada laboralista, defensora de los derechos LGBTQ. Arthur asistió al Bard College de Annandale on Hudson (Nueva York) donde obtuvo una licenciatura en Bellas Artes a inicios de los años sesenta. Una vez graduado se marchó a París con la intención de realizar estudios cinematográficos, pero no tardó en abandonar este proyecto para vivir en San Francisco y estar cerca de su hermana con la que mantenía una gran relación.

Fotografía de Arthur Tress / ©ARTHUR TRESS

Madeleine Tress

Se labró una destacada carrera como defensora de los derechos de los homosexuales, Madeleine Tress, nacida en 1932, trabajó activamente a favor de gran variedad de cuestiones de los derechos civiles. Desde 1962 vivió con su pareja, la profesora Jan Sibley, cuya relación persistió a lo largo de varias décadas. Trabajando como funcionaria pública fue denunciada por lesbianismo e interrogada por el gobierno de Estados Unidos. Al ser despedida de su empleo, continuó desarrollando su trayectoria como abogada dirigiendo su propio bufete en la ciudad de San Francisco. En 1998 denunció al presidente Bill Clinton, pidiendo su dimisión por el caso Lewinski, instándole a pedir disculpas a su esposa e hija, con la intención de que el vicepresidente Al Gore asumiera el poder. Madeleine apoyó al histórico activista Harvey Milk, el primer hombre considerado homosexual que desafió a la clase gobernante de California en 1977 al convertirse en un político de reconocido prestigio, militante del Partido Demócrata. Fue asesinado, cuando contaba 48 años de edad, junto a George Moscone, alcalde de San Francisco, a tiros, en plena calle, por Dan White, ex supervisor de la ciudad recientemente dimitido que quería recuperar su puesto. Este violento acto conmocionó a la ciudad y se convirtió en un símbolo del activismo gay, un hito en la historia de la lucha por los derechos civiles de la comunidad LGTBQ, poniendo de manifiesto la polarización política y social de la época.

Hallazgo

Cuando Madelaine falleció en 2009, Arthur encontró entre sus pertenencias una caja de fotografías que creía haber perdido. Imágenes de 1964 de una convención republicana, manifestaciones a favor de las libertades y contra la discriminación, realizadas en los albores de su carrera, que evidenciaban su interés por reflejar los cambios sociales de la época, concediendo suma importancia a la cámara fotográfica como herramienta imprescindible para atestiguar la realidad. Un importante hallazgo que se halla depositado en el Museo Young de San Francisco; según diría James Ganz, curator del citado museo: supone una importante contribución del legado fotográfico de Tress que enriquecía los archivos históricos de la ciudad.

Fotografía de Arthur Tress / ©ARTHUR TRESS

Fish tank sonata

Con este título, realiza en 1989 una gran experiencia en el color, creando alegorías, entre las formas de carácter irreal que habitaban sus bodegones, de carácter surreal, llenos de símbolos que nos acercan a las pesadillas adolescentes, simbolizando los enigmas de un pasado que nos conduce inevitablemente hacia el futuro, cuya última imagen recibe como título Old age en la que surge un anciano de barba blanca acompañado de un ángel en la que contemplan ensimismados los destellos de la posible vida inmortal.

Creador insignificante

Su herramienta favorita es una cámara Hasselblad cargada con película Kodak TriX. Sobre su serie de 1970, Coleccionista de sueños, dice: tuve un sueño en el que volaba, otros en que caía, me mordían, me perseguían, y como los guardaba en mi mente, no era extraño que aparecieran en mi propio mundo. Siento que el color es demasiado realista, me interesan más la luz y la sombra, que adquieren mayor relevancia al ser fotografiadas en blanco y negro. Ha publicado infinidad de libros y forma parte de las colecciones de fotografía de los museos más importantes del mundo. Como ya ha sido comentado en el presente texto, en sus inicios el estilo visual predominante era la fotografía documentalista, por eso Arthur Tress fue considerado un creador insignificante. Trabajó sin reglas, lo extraño y lo sobrenatural era representado en entornos realistas y no tardó en ser valorado como uno de los grandes fotógrafos de mediados del siglo XX, autor de escenarios perturbadores, mitificado en la historia de la fotografía, siendo uno de los artistas que con su trabajo ha conseguido hacer trascender el medio fotográfico como una indispensable disciplina de expresión artística.