Sant Joan vuelve, por tercer año consecutivo, a lanzar una campaña de Bonos al Consumo tras haber sido pioneros en la puesta en marcha de este tipo de iniciativas destinadas a apoyar al comercio local y en especial al pequeño comercio y el de cercanía.

En esta ocasión la concejalía de Fomento Económico y desarrollo local continúa poniendo a disposición de los vecinos de Sant Joan los medios que tiene para favorecer el consumo, que se está viendo amenazado por la crisis energética y la consiguiente inflación. Para esta ocasión se dispone únicamente de los fondos aportados por la Diputación Provincial, y como novedad se cuenta con la colaboración de Facpyme en la gestión de la campaña. Así mismo y para facilitar el éxito y disfrute y de las fiestas mayores, se hará coincidir la campaña con las mismas en lugar de con la ya tradicional campaña #NadalEnSantJoan

El objeto de la convocatoria es incentivar el consumo de la ciudadanía en los comercios y otros establecimientos de diferentes sectores en el municipio, como propuesta para paliar las consecuencias económicas negativas de la actual crisis energética en la economía local, mediante la concesión de subvenciones a los consumidores y consumidoras mediante una campaña de fomento del consumo y apoyo a empresas locales tal y como se puede leer en la bases publicadas el pasado lunes.

Será a partir del próximo día 12 de septiembre y hasta el 2 de octubre que la ciudadanía de Sant Joan y de fuera del municipio podrán aprovecharse de esta campaña de bonos al consumo, canjeables en el comercio local y establecimientos de restauración inscritos, adquiriendo productos, consumiciones o servicios a mitad de precio, tras haber adquirido los mismos a través de la plataforma que se creará a los efectos.

En esta edición y con el objeto de paliar los efectos de la brecha digital entre la ciudadanía con dificultades para realizar la compra de bonos on line, se ofrecerá un servicio presencial en la sede de la Agencia de Desarrollo Local #IDEAS los días 12 y 13 de septiembre en horario de 09:00 h. a 13:00 h. donde se podrá a la venta física un porcentaje reducido de bonos.

Los bonos tendrán un valor de 10, 20, 30 y 50 €, y los consumidores y consumidoras podrán comprar los bonos al precio del 50% del valor que figura en los mismos, esto es, en el momento de comprar los bonos pagarán el 50% de su valor nominativo, siendo el otro 50% el importe de la subvención directa municipal, con un límite de 100 € por consumidor o DNI y siempre hasta agotar la cuantía de la subvención recibida por la Diputación Provincial. En esta edición se ha optado por suprimir los bonos de 5 € dado su bajo valor de cambio. El periodo para comprar el bono al consumo y canjearlo coincidirá con las fechas de inicio y finalización de la campaña.

En esta ocasión el presupuesto de esta campaña ascenderá a un importe de 129.491 euros a tenor del importe concedido al Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant por la Excma. Diputación de Alicante (Área de Desarrollo Económico y Sectores Productivos) y que gestionará la concejalía de Fomento Económico del consistorio, al frente de la cual se encuentra el socialista Manel Giner, precursor de las dos ediciones anteriores que se ejecutaron con fondos propios del Ayuntamiento y que tuvieron una dotación económica cada una de 300.000€.

La iniciativa se llevará a cabo en colaboración con Facpyme, siguiendo el ejemplo de más de treinta municipios de toda la provincia que también han implementado esta subvención mediante un convenio de colaboración con la federación, así como “la sugerencia realizada y atendida por la concejalía por parte de la Asociación de Comerciantes de Sant Joan”. Tendrá un impacto previsto en la economía del municipio de más de 258.982 €. Esta colaboración ha tenido un coste de 18.273 € en concepto de subvención a Facpyme en calidad de entidad colaboradora para la puesta en marcha de la campaña, el cual ha sido asumido íntegramente por la concejalía de Fomento Económico.

La participación de los comercios y establecimientos requerirá la previa adhesión a la campaña, mediante una solicitud de adhesión y participación que se formalizará telemáticamente en la página web de la campaña que creará la entidad colaboradora, aunque ya se ha realizado una campaña de captación de empresas que ha permitido contar hasta la fecha con un número superior a 80 y que esperan ver ampliado en un número superior hasta el momento de inicio de la campaña. Consultando el Anexo a las Bases se puede ver el listado que contiene los epígrafes de IAE habilitantes para la participación en la campaña de bonos.

Tras esta primera fase de captación, en fechas próximas se realizará una Presentación de la Campaña a los medios así como una Reunión Técnica con los establecimientos adheridos para resolución de dudas.

El concejal de Fomento Económico, Manel Giner indica que no renuncia “a que se pueda realizar una campaña con cargo al remanente de tesorería del ayuntamiento como se hiciera en las dos ediciones anteriores y para las que ya he realizado diversas providencias solicitando la misma cuantía de 300.00€. de las ediciones anteriores, aunque por los plazos en los que nos movemos y la no autorización del gasto hasta la fecha, cada vez se hace más inviable su gestión administrativa, razón por la cual nos estamos volcando en esta campaña, que aunque con un retorno menor, supondrá como siempre un revulsivo al alza para los ingresos de nuestros comerciantes y restauradores, así como para la economía local de Sant Joan que es para lo que trabajamos en definitiva. Ayudar en mi opinión a la recuperación local es invertir dinero público, como son los Fondos para la Recuperación que están llegando de Europa, en los sectores económicos más afectados tal y como hemos hecho desde la mayoría de ayuntamientos y en concreto desde el nuestro, a través de iniciativas como estas, promoviendo siempre la activación del consumo, y alejándonos de la promoción del alarmismo excesivo y de las políticas de reducción de impuestos que solo contribuye a una peor financiación del estado y sus administraciones y a la menor capacidad de estas para ayudar a sus emprendedores y empresas, y socorrer a la ciudadanía necesitada de una forma solidaria y equitativa”.