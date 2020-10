Santa Pola pide al Gobierno central que modifique la orden ministerial XXX/2020 que prohibiría la pesca de artes menores en la pradera de posidonia. Según esta orden se declaran diez Zonas Especiales de Conservación, se aprueban sus correspondientes medidas de conservación y las de siete Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y se propone la modificación de los límites geográficos de doce de estos espacios de la Red Natura 2000 marina, en el canal de información pública del Ministerio de Medio Ambiente.

La corporación aprobó por unanimidad en el último pleno la moción del PP para que las distintas administraciones no impidan la actividad de los marineros de artes menores, teniendo en cuenta que es una parte esencial de la industria local. "Las artes menores pueden pescar como máximo a 3 o 10 millas según la embarcación, lo que supondría prohibir su trabajo radicalmente. Santa Pola es consciente del grave daño que causaría a las familias santapoleras, y por ende al municipio"

Por ello, en la moción han tomado en cuenta las alegaciones de la Cofradía de Pescadores así como el informe de Instituto de Ecología Litoral y entre las propuestas van a instar al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Pesca a comunicar al sector pesquero cuántas modificaciones, borradores de ley o cualquier información relevante en su ámbito, por las vías de comunicación tradicionales. Que se justifiquen los estudios técnicos se hayan realizado para basar la medida de prohibición de la pesca, "ya que se observa una falta absoluta de justificación de los impactos; los artes menores no tienen impacto en los fondos marinos, por lo que es ilógico que se prohíban".

Por otro lado, que se regule y se tipifique el daño que pueda ocasionar el fondeo de las embarcaciones de recreo sobre la posidonia y se elimine la prohibición de la pesca de artes menores , ya que este tipo de embarcaciones no tiran el ancla y no cala ningún aparejo que pueda dañarla. Que el borrador "no ha tenido en cuenta que estas artes se desempeñan en su gran mayoría por pequeñas empresas familiares, que de llevar a cabo esta medida desaparecerían, es por ello que instamos a que se realice un estudio socio-económico donde se analice y refleje las consecuencias de esta Orden".

Desde el Ayuntamiento indican que el borrador hace referencia a la protección de las aves en el litoral, "pero no tiene en cuenta los informes y estudios realizados por los técnicos especializados en la materia, donde corroboran que la práctica de las artes menores no supone ningún perjuicio para la protección de las mismas. Que siendo totalmente compatible la pesca y la protección del ecosistema, se deje sin efecto el borrador en lo que se refiere a este extremo".