El portavoz adjunto y exalcalde de Crevillent, César Augusto Asencio, salió ayer al paso de las declaraciones de l'Esquerra sobre Abornasa, recordando que las sentencias las ganó su gobierno «y no l'Esquerra». En un comunicado tilda las declaraciones de esta formación de «medias verdades y auténticas falsedades» una vez que se ha hecho público que el tripartito ha adjudicado el contrato de eliminación de enseres, inertes y podas a la citada empresa, la única concurrente a la licitación, «lo que tanto se criticó en el pasado desde la oposición por los partidos que actualmente conforman el tripartito, mientras que ahora parece tan normal, tan lógico y tan necesario», asegura.

Según Asencio, la implantación de la planta de basuras en Crevillent «se produjo con alcaldías de izquierda ,con la primera licencia municipal concedida en 1980», actividad que fue reconocida y amparada por el PGOU de 1983. Según el portavoz del PP, «posteriormente fue permitida la transmisión de la licencia de actividad del particular a la sociedad que constituyó, Abornasa» en 1989, «comenzando el propio Ayuntamiento a recibir sus servicios al poco tiempo, aunque sin contrato, por vía de hecho». Con la llegada en 1995 del PP a la Alcaldía los servicios se continuaron prestando ya de acuerdo con la ley, mediante la formalización de contratos. Según Asencio, a partir de 1997 los partidos de izquierda «aún no estaba l'Esquerra» iniciaron una campaña de críticas, amenazando con daños medioambientales y a la salud «una línea política rentable a la que se sumó l'Esquerra en 2011 cuando obtuvo representación en el Ayuntamiento».

Según el exregidor, «ahora que gobiernan, el peligro para la salud ya no existe y no hay movilizaciones. Es falso que las acciones judiciales de l'Esquerra únicamente se dirigieron contra el tratamiento de la materia orgánica por ser más contaminante y no contra el tratamiento de inertes y enseres porque esa distinción nunca la hicieron ni en sus críticas políticas ni en la demanda ante el juzgado ni en la denuncia y luego querella ante el Juzgado de Instrucción 4, pues siempre se realizaron contra las dos actividades de eliminación de residuos de Abornasa».12 de octubre

En otro orden de cosas, el Grupo Municipal Popular denunció que el tripartito no realizó ni un acto simbólico o visual con motivo del Día de la Fiesta Nacional, «ni siquiera una publicación en redes sociales felicitando a los vecinos por el día de su país».