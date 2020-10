Compromís per Santa Pola ha criticado esta mañana que el equipo de gobierno del Partido Popular haya dejado fuera de las ayudas a la hostelería. Afirman que uno de los requisitos para optar a la ayudas es el de no haber pedido la exención de la tasa de ocupación de vía pública. Una exención a la que, según la formación, se acogieron la gran mayoría de los negocios hosteleros que ahora ven como no pueden acceder a otras ayudas municipales. El pasado 20 de octubre, el Ayuntamiento de Santa Pola abrió el plazo para pedir ayudas destinadas a minimizar el impacto económico producido por la pandemia del COVID-19. El importe destinado a este concepto ascience a los 113.039 euros, son financiados por la Diputación de Alicante y se repartirán entre las personas que cumplan los requisitos con un importe máximo de 2.000€ por persona.

Compromís denuncia que este requisito es totalmente injusto para uno de los sectores económicos más importantes de Santa Pola: "hay negocios a los que les podría haber interesado más pedir estas ayudas de 2.000€ en vez de acogerse a la exención de la tasa por sus terrazas". "El Ayuntamiento está imponiendo unos requisitos que hacen que muchas personas se sienten engañadas".

La coalición también critica que solo vayan a poder beneficiarse de estas ayudas las personas que se vieron obligadas a suspender totalmente su actividad durante el estado de alarma. "Este requisito deja fuera a muchas trabajadoras y trabajadores a las que no les quedó más remedio que seguir trabajando durante el confinamiento para poder pagar las facturas, a pesar de obtener unos ingresos muy bajos".

Para la portavoz de Compromís per Santa Pola, Anna Antón, las ayudas son "escasas e injustas". "Después de meses sin dar ninguna ayuda al tejido empresarial de Santa Pola, ahora el equipo de gobierno del Partido Popular presenta unas subvenciones que dejan fuera a la mayoría de las empresas y personas autónomas del municipio". "Pediremos que se incluya en los Presupuestos municipales una nueva convocatoria de ayudas, con recursos propios del Ayuntamiento, que llegue de verdad a toda la economía local".