El concejal de Buen Gobierno y Hacienda, Gregorio Manuel Díaz-Marta, ha informado esta maañana que el Ayuntamiento "ha conseguido regularizar una situación anormal y discriminatoria, donde la mayoría de la ciudadanía con una vivienda habitual sufragaba la mayoría del coste de la tasa de basura y donde pagaban menos las segundas residencias, las viviendas vacías y los campos. Se ha trabajado intensamente para regularizar una situación anómala y que no es habitual en otros municipios de nuestro entorno", han señalado desde el Consistorio en un comunicado. Esto se traduce en que finalmente no habrá subida para aquellas familias que sólo dispongan de una vivienda habitual. Esta medida afectará a más de 11 mil viviendas habituales que no incrementarán la tasa, como se preveía en un primer momento.

El edil ha señalado que el anterior gobierno dejó un déficit en el coste del servicio de cerca de 800 mil euros ya que actualmente los costes directos e indirectos de la recogida, tratamiento, valorización y eliminación de los residuos, según los servicios económicos municipales es de más de 2 millones de euros, mientras se recauda por la tasa poco más de 1,2 millones de euros. Un déficit que tiene que asumir las arcas municipales y pagar todos por igual tengamos una vivienda dos o tres, lo cual es absolutamente regresivo desde un punto de vista fiscal, según denuncia.

Para el próximo ejercicio, y con el fin de corregir dicho déficit, se ha procedido a la modificación de la Ordenanza Municipal, equiparándola de forma aproximada a los municipios limítrofes de nuestro entorno aplicando el principio de generalidad y de progresividad. En definitiva, para que pague más quien más tiene.

El recibo de dicha tasa que sí que va a proceder a su modificación serán las segundas residencias, que con anterioridad únicamente pagaban el 25% de la totalidad del recibo, de esta forma se pretende brindar con el principio de igualdad y no discriminación por tenencia de una segunda o tercera residencia. En materia de empresas y negocios, que teniendo en cuenta son los mayores productores de residuos sólidos, su tarifa se actualiza e incrementa según su capacidad de generación de éstos residuos.

Para el edil de Buen Gobierno se espera equiparar la balanza y recuperar el déficit del servicio con alrededor de 300.000 euros, que corresponde a la subida del Consorcio de Basuras. Es importante corregir esta situación para poder destinar recursos a nuevos gastos ocasionados por el COVID-19.

Incremento del IBI

Por otra parte, la consolidación fiscal del IBI que plantea el Ayuntamiento tiene por objeto el mantenimiento y ampliación de los servicios públicos en una situación de pandemia, mantener la inversión pública para dinamizar nuestra economía local y hacer frente a programas de ayudas y de empleo para aminorar la crisis provocada por la pandemia.

Desde el Consistorio recordaron que este año se han destinado más de medio millón de ayudas a pequeños comerciantes, emprendedores, profesionales, restauradores y de hostelería con el fin de ayudarles con motivo de cierre de sus negocios, disminución de ingresos y nuevos costes por medidas extraordinarias de carácter sanitario. Ayudas que "no tiene precedentes en este Ayuntamiento".

Para el año 2021 "las previsiones no son nada esperanzadoras" y se prevé otro año difícil. Según el equipo de gobierno, han tenido que elegir entre subir el IBI o recortar obras y servicios y se ha optado por incrementar el tipo impositivo del IBI del 0.645% al 0.72%, coeficiente muy por debajo del que aplican otras localidades cercanas como el caso de Novelda con 1.01%, Petrer con 0.97%, San Juan 0.85%. "Hay que recordar que el PP lo llegó a subir hasta el 0.9 y que después realizó varios “catastrazos” lo que le permitió una rebaja insostenible sólo por cuestiones electorales, sin tener en cuenta el daño que realizaba a las arcar municipales en los ejercicios futuros", han señalado desde el Ayuntamiento.