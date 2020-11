Octubre se cerró en la comarca del Baix Vinalopó con 33.839 parados, un 16% más que hace un año, cuando la cifra de demandantes era entonces de 29.168 personas. Elche tiene 27.014 personas en paro; Crevillent, 3.630; y Santa Pola, 3.195. En el último mes, bajó el paro en la construcción (50 demandantes), la industria (77) y los servicios (60) y subió en la agricultura (31) y nuevos demandantes (7). En cualquier caso, los datos del paro registraron el pasado mes una leve mejoría, con una reducción del 0,44% (149 desempleados menos), según los datos facilitados por el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) con base en información del servicio de empleo SEPE-Labora.

El paro se ceba en la comarca en dos sectores fundamentales: la industria (7.555 peticiones de trabajo) y los servicios (19.969) pues suman a casi el 90% de los demandantes y a tenor de cómo está la situación no parece que vaya a haber mucha oferta comercial durante las próximas semanas, ni de cara a la campaña del Black Friday ni de Navidad (a la que seguirá la de rebajas de enero), lo cual supondrá que muchos trabajadores eventuales no encuentren un respiro económico. Todos los parámetros están fijos ahora en saber qué pasará con el covid porque, si hay algún tipo de confinamiento, repercutirá en el comercio presencial, no así en el on-line que seguirá aumentando. A menos ventas, menos contrataciones. La construcción registra 2.430 demandantes, mientras que hay 2.804 personas que declaran no tener actividad económica, es decir, que nunca han trabajado. La agricultura tiene otros 1.081 parados.

Un dato preocupante sigue siendo el hecho de que las mujeres tienen mucha más dificultad para encontrar un empleo. Hay 20.199 (59,69%) por 13.640 varones (40,31%). De hecho, el último mes de esos 149 desempleados menos solo 20 fueron mujeres por 129 varones.

Por edades, los mayores de 44 años suponen el 53% del total, con 18.164 parados (11.175 mujeres y 6.989 hombres). En porcentaje y número, le siguen los parados con edades comprendidas entre los 25 y los 44 años, con 12.954 (38,28%), con 7.731 mujeres y 5.223 hombres. Por último, los menores de 25 años son el 8,04% de parados, con más hombres (1.428) que mujeres (1.293).

Nacionalidades

Por nacionalidades, 29.563 parados son españoles (87,36%) y 4.276, extranjeros (12,61%). «Como continuación lo que viene sucediendo desde el pasado mes de marzo, estos datos reflejan una situación excepcional ante una pandemia que está afectando a todos los sectores, ciudades, comunidades y países, por lo tanto en estos momentos hoy más que nunca es necesario la máxima responsabilidad social», recuerda Carmen Palomar, del sindicato CC OO.