El Ayuntamiento de Santa Pola tendrá que readmitir al inspector de la Policía Local que fue cesado en 2018 por el anterior equipo de gobierno y se le tendrán que devolver todas las diferencias de salario que no ha percibido desde que fue apartado del cargo, más los intereses devengados y las costas procesales. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Elche ha fallado que no ve criterios «racionales» por los que el Consistorio tomase aquella determinación. La jueza Yolanda-Julia Candela Quesada apunta en la sentencia que el hecho de que el funcionario no firmase algunos informes no es razón justificada para revocarlo «porque no son objeto de su nombramiento como inspector». Por ello, el juzgado ahora estima el recurso del demandado, Rodrigo Martínez (que en aquel momento actuaba como jefe en funciones del cuerpo local) y anula la resolución recurrida por el Ayuntamiento por no ajustarse a derecho.

Por el momento los técnicos municipales están recopilando toda la tramitación para valorar el coste del cese para las arcas municipales, y después se volvería a celebrar otro acto de toma de posesión de este funcionario interino, según explica Ana Blasco, edil de Policía. Este fallo también da la razón al PP, que en el pasado mandato cuando estaba en la oposición presentó una moción en enero de 2019 apoyando al funcionario y al oficial del cuerpo local que también bajaba en la escala con el cese del primero.

A pesar de salir adelante la moción nunca se llevó a la práctica y por aquel entonces los populares pedían el regreso de los funcionarios a sus respectivos puestos porque los motivos que alegaba el decreto de cese no se ajustaban a derecho, insistían, e incluso desde el PP defendían al funcionario afectado y criticaban que no se le había dado la oportunidad de defenderse porque el cese vino cuando estaba de descanso familiar. El anterior equipo de gobierno alegaba que el funcionario no estaba realizando correctamente algunas de sus funciones como firmar algunos informes, y por ello entendían que estaba actuando en detrimento de una mejor organización del cuerpo local. Por estas acusaciones el PP reprochaba que se estaba menoscabando el honor y la profesionalidad del agente tras veinte años de servicio. Los tres sindicatos mayoritarios de la Policía Local también afearon el cese a la exalcaldesa, Yolanda Seva, e incluso el 80% de la plantilla se manifestó a las puertas del Ayuntamiento. Ya en su día también se desmarcaron de este decreto Compromís y Esquerra Unida, socios de gobierno, que criticaron la destitución por no estar consensuada.

Ahora el fallo del juzgado apunta que «la Administración demandada cesó al demandante en el puesto de trabajo al que accedió por mejora de empleo sin que concurriera ninguna de las causas previstas en el artículo 16 apartado 9 L. 1-0120L0», Esas causas son que desaparezcan las circunstancias que dieron lugar al nombramiento, que se provea la plaza fija, que se amortice el puesto o que haya un incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para su nombramiento, como consecuencia de la modificación de la clasificación de los puestos de trabajo. La jueza, por tanto, entiende que no se da ninguno de estos preceptos.

Los populares aseguran que se ha hecho justicia

El actual equipo de gobierno de Santa Pola, del PP, entiende que con este fallo del juzgado se hace justicia con este funcionario, que bajó a la escala de oficial tras el decreto de Alcaldía en el anterior mandato. Según el ejecutivo local se puso en duda la profesionalidad del funcionario y desde el PP entienden que había ciertas funciones que no tenía por qué desempeñar el que fuese inspector de la Policía Local.