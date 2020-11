El grupo Popular de Crevillent ha solicitado la suspensión de la tasa de ocupación de mesas y sillas para el próximo año 2021 al llevar prácticamente un año los negocios hosteleros con ingresos bajo mínimos por la crisis del coronavirus y las actuales restricciones. Para la formación, «no es de justicia con nuestros comerciantes y vecinos que se les cobre el 100% de la tasa cuando los bares y restaurantes no puedan operar a pleno rendimiento».

Asimismo, el Grupo Popular ha querido resaltar que propone esta medida para así echar una mano desde la administración local a un sector tan castigado como es la hostelería.

El edil popular Pedro García Magro ha manifestado que «en momentos complicados la administración no debe ahogar a los negocios sino que debe reducirles los gastos para que puedan subsistir y así generar empleo, por lo que medidas como estas son más que necesarias». Además, García Magro ha aclarado que «esta propuesta es una medida que se puede tomar ya para que así los bares y restaurantes con terraza respiren aliviados al ver que el Ayuntamiento les ayuda en estos momentos difíciles». El edil popular también ha recordado que «otros ayuntamientos cercanos como Benidorm o Elda ya han tomado esta medida, por lo que el tripartito de Crevillent no tiene excusa para no hacerlo».

El Grupo Popular quiere mostrar su apoyo al gobierno municipal para tomar esta medida, ya que «así demostrará estar al lado de los comerciantes de Crevillent», explican los populares que consideran que, «de lo contrario, si rechaza esta propuesta, mostrará una actitud poco solidaria con los vecinos de Crevillent ahogando a los comerciantes después de haberles subido los impuestos para el próximo año 2021», concluyen.