Padres y madres del colegio Vicenta Ruso del barrio santapolero de Gran Alacant plantean comprar purificadores de aire para prevenir contagios cuando no se asegure una completa ventilación natural en el aula. La nueva AMPA participativa del centro escolar plantea que los propios progenitores adquieran este sistema para mejorar la estancia en el aula. Por ello están consultando con padres y madres de alumnos de diferentes niveles para adquirir estos equipos portables. Para ello antes tendrá que autorizarlo Educación, por lo que han mandado un escrito a la Dirección Territorial proponiendo la medida. José Luis Gil, como presidente de este colectivo de madres y padres, reseña que están recibiendo inquietudes de muchas familias de diferentes clases que temen que el cambio de la climatología hacia unas condiciones de frío, viento y lluvia aumenten el riesgo de contagio, ya que podría reducirse la ventilación al haber días en los que no puedan estar las ventanas abiertas de la misma forma.

Según el colectivo han estudiado la «Guía para ventilación en aulas» del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAEA-CSIC que detalla que la opción más correcta sería la ventilación forzada individual porque entienden que en el centro no sería viable, ya no sólo porque el coste es superior que el de los purificadores, si no por la heterogeneidad de las aulas y espacios del centro «así como la precariedad de las instalaciones en muchos casos», detallan. Aún y así, esta guía también contempla como válido el uso de purificadores de aire, equipos portátiles de bajo consumo que se usarían como una ayuda puntual a la ventilación natural. Tal y como han acordado con el equipo directivo, para colocar estos dispositivos será necesario el acuerdo previo de padres y tutor de esa clase, y que los padres lo sufraguen.

Dos aulas más, confinadas

Sanidad ha confinado dos nuevas aulas del colegio Vicenta Ruro tras dar positivo dos alumnos de cuarto y quinto de Primaria que al parecer se contagiaron en el autobús escolar tras mantener un contacto estrecho con alumnos que dieron positivos hace unos días y que también utilizaron este medio de transporte, según precisan a este diario madres y padres de las aulas afectadas.