La magistrada Clara Ortuño, titular del juzgado de Primera Instancia 5 de Elche, ha anulado nueve contratos de constitución de servidumbre personal perpetua, suscritos por Santa Pola Life Resort, con otros tantos clientes y ha instado la devolución recíproca de las prestaciones, "esto es -dice la sentencia- debiendo la parte demandada restituir a los demandantes el importe invertido en la adquisición", que son cantidades que oscilan entre los 159.965 euros y los 262.899 euros. Los demandados han anunciado que recurrirán el fallo. La demanda se presentó hace tres años con el objeto de que se declarara la nulidad de dichos contratos al considerar que se otorgaron "en fraude de ley", lo que se desestima, aunque el fallo sí considera que los contratos son nulos porque el objeto de los mismos es "indeterminado".

Los hechos se remontan a julio de 2002, cuando la mercantil Cartera de Inmuebles SL adquirió unos terrenos al Ayuntamiento de Santa Pola a través de una subasta en la que se ponía como condición al adjudicatario el destinarlos a uso sanitario y asistencial "exclusivamente". Y se añadía también como condición que: "en cuanto a los edificios, no segregar ni hacer división de la cosa común para su venta como vivienda, apartamento o cualquier otra finalidad de residencia permanente (...) las edificaciones de tolerancia para viviendas, permitidas por el PGOU, para cada uno de los edificios, no podrán segregarse ni venderse de forma independiente, no pudiendo destinarse a residencia más que del personal adscrito a cada servicido de los que se presten en cada edificio al que está vinculado". Un mes más tarde, "Cartera de Inmuebles SL" aportó la finca como pago de unas participaciones suscritas con la mercantil Sanyres Mediterraneo SL (cuyo único socio era Bancaja Hábitat SL), que posteriormente se vendió al demandado, a Santa Pola Life Resort. Dicha mercantil tenía en mayo de 2008 incluidos los terrenos en el conjunto residencial y centro Social "Santa Pola Life Resort", con servicios integrales y especialmente diseñados para mayores de 55 años. Dicho residencial ocupaba un espacio de trece manzanas de viviendas en Gran Alacant. Dice la sentencia que "a pesar de las prohibiciones en el pliego de condiciones, el demandando, en fecha de 2 de julio de 2008 otorgó escritura de división horizontal, de la Fase I del conjunto asistencial y centro social ante notario dividiendo en 206 nuevas fincas e inscribiendo cada una". Según da como hechos probados el fallo, "el demandado comenzó a promocionar los referidos inmuebles a través de carteles exteriores, catálogos, agencias inmobiliarias e, incluso, reuniones en hoteles, ofreciéndolos para la venta y para el alquiler, dando a entender que son viviendas..."

Dice la sentencia que, para evitar la prohibición contenida en el pliego de condiciones, el demandado "creó una figura, una ficción irreal, para tratar de enriquecerse, sin que se apreciara la actuación ilícita; en lugar de hacer referencia a la propiedad, en las escrituras de compraventa se hace referencia a la figura de "servidumbre personal perpetua", adquiriendo los demandantes inmuebles (viviendas, garajes e, incluso, trasteros) a cambio de un precio mediante escrituras públicas de constitución de servidumbres".

Dice la sentencia que, "se fingía por el demandado, igualmente, como si se comercializara con viviendas cuando el poder especial del apoderado se refería a "autorización especial para la venta de inmuebles", utilizando para la venta de cada uno de los inmuebles". Y añade: "asimismo, en el aval que constituyó Bancaja en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 57/68, sobre cantidades anticipadas en la construcción y venta de vivienda incorpora: Garantía de Vivienda Libre (...) Forma contratada de efectuar anticipos a cuenta de la vivienda citada según contrato suscrito entre las partes, aportándose dos ejemplos de avales (...) Además, en la misiva que la demandada remite a los demandantes expresamente se hace referencia a la vivienda de los mismos".

El fallo añade que los demandantes, "se sorprendieron cuando al tiempo descubrieron que, realmente, habían adquirido una figura creada ad hoc, para evadir las condiciones impuestas por el pliegue administrativo, siendo los demandantes personas vulnerables y no entendiendo parte el español, generando en los adquirientes la impresión errónea de que estaban adquiriendo un derecho de propiedad sobre viviendas".

En otro párrafo se hace hincapié que en las escrituras de constitución de las servidumbres se estableció "...el goce, aprovechamiento y uso de la vivienda descrita en esta escritura, así como los servicios asistenciales y/o sanitarios inherentes al conjunto inmobiliario residencial en el que se ubica...El derecho de servidumbre personal que se constituya atribuirá a su titular, así como a los beneficiarios, cesionarios y/o usuarios a quienes aquel pueda transmitirlo y/o cederlo, el goce, aprovechamiento y el uso de la vivienda integrada en cada unidad residencial, de modo consustancial a la utilidad específica de los servicios asistenciales y/o sanitarios inherentes al conjunto inmobiliario residencial en el que se ubica". Y añade el fallo: "no obstante, la demandada no sólo no ha prestado los servicios asistenciales y/o sanitarios a los que se obligó contractualmente, sino que viene utilizando las viviendas construidas como "hotel", incumpliendo además las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. Además, no tiene licencia para prestarlos, aportándose como documento número 1 decreto 2492 del Ayuntamiento de Santa Pola", de octubre de 2017. También añade la magistrada que "la demandada nunca ha tenido la intención de cumplir con sus obligaciones contractuales, prestando los servicios asistenciales/sanitarios a los que se obligó, llegando, incluso, a darse de alta en el Registro de Empresas, Establecimientos y profesiones turísticas para explotar el conjunto como un hotel".

La magistrada recuerda en la resolución que en 2002, en el momento que se adquirió la parcela por Santa Pola Life Resort, "el uso de la misma, según el PGOU de Santa Pola vigente, era estrictamente dotacional/asistencial, proyectándose el complejo para dicho uso (...) No obstante, en 2009 se produjo una modificación del PGOU, estableciendo para la parcela, el uso terciario, siendo compatible con el uso hotelero, regulado en el artículo 91 del PGOU vigente como servicio de interés público y social (...) Del contenido del PGOU resulta que está permitido el uso sanitario/residencial y, como uso de interés público, el uso hotelero, estando prohibido la venta de viviendas o apartamentos". Recuerda el fallo que "el complejo está diseñado para ser usado por los clientes de forma permanente, pudiendo fijar su residencia en el mismo, siendo la única limitación no poder vender las unidades residenciales que forman parte del complejo a los clientes; entre el demandado y el Ayuntamiento de Santa Pola se ha pactado la condición de "propiedad única" para la totalidad del complejo, sin que haya limitación en las modalidades del uso del complejo, como pueden ser contratos de arrendamiento, cesión del derecho de uso y disfrute, usufructo vitalicio, derecho de superficie o servidumbre de uso, siempre que se mantenga la propiedad única del complejo". De hecho, el propio Ayuntamiento de Santa Pola tiene dos derechos de servidumbre en el uso sobre locales de propiedad del demandado y "fue informado debidamente de la figura de la servidumbre personal perpetua", dice la sentencia.

Entre demandantes y demandados, dice el fallo, hay incumplimientos de obligaciones pues algunos de ellos no han pagado servicios de la comunidad, suministros o el IBI y estos alegan que no han recibido los servicios asistenciales prometidos.

Querella

El fallo también recuerda que algunos demandantes presentaron una querella por supuesta estafa en 2012, actuaciones que se archivaron en 2016 por auto de la Audiencia. "Las acciones de nulidad de los demandantes que no presentaron querella se encuentran prescritas, al haber transcurrido más de cuatro años cuando se presentó la demanda y desde el otorgamiento de las escrituras públicas"