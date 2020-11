Cientos de residentes en Santa Pola del Este invirtieron buena parte de sus ahorros para comprarse una casa con vistas al mar, o en segunda o tercera línea, para pasar principalmente los meses de verano en una zona sin sobresaltos, aunque una parte vive allí todo el año. El problema llega cuando encienden la tele y prácticamente todos los canales se pixelan, la recepción del TDT es dudosa y el canal autonómico directamente ni se ve. La odisea continúa por la línea telefónica, ya que es raro el día que pueden hablar sin que se entrecorten las llamadas, aseguran los vecinos. El internet es un tema a parte, ya que la mayoría contratan internet por cable que apenas les llega por la mala cobertura y no les compensaría pagar todo un año de fibra para solamente disfrutar la vivienda un par de meses, por lo que este listado de deficiencias lastran a aquellos residentes que por ejemplo tienen que teletrabajar y se encuentran ciertamente incomunicados, según Ángel C., uno de los afectados que pide que las administraciones palien estas trabas. Pero, ¿cuál es el origen del problema? Expertos en telecomunicaciones señalan que en las zonas costeras suele producirse el efecto fading, por el que la temperatura ambiente, la humedad y las mareas generan condiciones de propagación diferentes y se crea una especie de efecto espejo que dificulta la propagación de la señal. Según Francisco Sánchez, instalador de telecomunicaciones, el problema se resolvería o al menos se apaciguaría instalando un repetidor en una zona elevada como podría ser la Torre del Moro «y 2.500 viviendas de esa zona tendrían solucionado el problema de la TDT», asevera.

Los vecinos entienden que la competencia de la inversión debe partir de las diferentes administraciones ya se trata de un fin común, porque el problema no sólo afecta al entorno de Santa Pola del Este si no a buena parte del municipio, más acentuado cuanta más cercanía hay con el mar.

Vicente D. L como administrador de una urbanización de la zona Varadero presentó recientemente un escrito ante el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital reseñando que no se obtenía señal de la televisión autonómica y «al no llegar señal alguna desde los repetidores de la zona, nos vemos obligados a orientar las parrillas hacia Murcia, a través del mar». Con ello alegan que a ciertas horas del día, sobre todo a partir de las 19 horas, los canales se pixelan. Reclaman una solución que no se difumine más en el tiempo.

Demanda histórica

Decenas de residentes ya presentaron en los últimos años escritos ante el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana porque no se sentían escuchados. En 2015 la conselleria de Hacienda y Modelo Económico apuntó ante el defensor del pueblo que debido a las dificultades orográficas se estaba gestionando con los Ayuntamientos de Alicante y Santa Pola para instalar un repetidor en la isla de Tabarca que mejoraría la situación, aunque sería complicado por ser un entorno natural protegido, exponían, y no consta que se haya acometido la inversión, según explican los residentes.

Por ello le piden al Consistorio que posibilite esta mejora. Aún y así, desde la Concejalía de Infraestructuras de Santa Pola reseñan que no tienen la competencia y que tampoco tienen técnicos especializados para desarrollar un proyecto, por lo que sólo pueden trasladar las quejas a la Dirección General de Telecomunicaciones, según Jorge Díez, edil del área.