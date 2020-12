El Partido Popular de Crevillent va a presentar al pleno del mes de diciembre una moción solicitando la actualización y ejecución del proyecto de mejora en la Avenida de Madrid. El Portavoz adjunto del PP César Augusto Asencio ha explicado, que es necesario desde el Ayuntamiento adoptar decisiones estructurales que nos preparen para relanzar nuestra economía a nivel local, fomentando los espacios urbanos que mejoren las infraestructuras que ayuden a impulsar el comercio después de la crisis que estamos sufriendo. “En este sentido un proyecto importante de mejora urbana, es el de la creación en la Avenida de Madrid de una dirección en un único sentido, hasta la calle Santo Tomás que ya lo es” . Con ello se unificaría todo el eje viario con una sola dirección, lo que permitiría en la Avenida de Madrid un ensanchamiento de las aceras para los peatones, sin perder aparcamientos , con la ejecución de alcorques para árboles, pasos para suprimir barreras arquitectónicas, renovación de las redes de agua y de alcantarillado, y con mejoras en la fluidez del tráfico y en la seguridad de los peatones y lo que es esencial: la accesibilidad de los vecinos a la zona comercial, de restauración y de ocio más importante de Crevillent.

El proyecto de mejora de la Avenida de Madrid ya está redactado desde el año 2015 por la Oficina Técnica Municipal y no tiene por tanto coste de honorarios técnicos para el Ayuntamiento, siendo el valor estimado de obras 524.978 € , proyecto que fue impulsado por el anterior gobierno local y que no se llegó a ejecutar porque en ese año el Ayuntamiento no entró en el Plan de Obras de la Diputación Provincial . “ Ya con posterioridad, explica Asencio, tampoco se impulsó porque al haber un gobierno en minoría, hubo desacuerdos sobre las prioridades de obras a ejecutar y este proyecto fue posponiéndose, siendo en estos momentos necesario su desarrollo”.

Sí que en la anterior corporación de 2011 a 2015 se desarrolló en la zona de la Cruz de Ruiza una anticipación parcial de esa futura remodelación integral, con una inversión de 50.000 € en la zona de la Avenida de Madrid en confluencia con las calles Guillermo Magro y Jaime Balmes, con una ampliación de aceras en otro sector en la calle San Jaime, comprobándose una clara mejora de acceso a los comercios, del tráfico y del tránsito peatonal, quedando pendiente la mejora del estacionamiento de vehículos hasta la ordenación de la vía única en toda la avenida suprimiendo el doble sentido, gracias a lo cual sería posible ensanchar aceras y mantener los aparcamientos laterales en la Cruz de Ruiza y en todo el tramo de la Avenida de Madrid. En la moción, el PP pide actualizar desde la Oficina Técnica el proyecto que se redactó por ella en 2015, con las nuevas necesidades y revisión de precios y dotar de partida presupuestaria la ejecución de este proyecto.