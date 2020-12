Si un turista pusiese a Santa Pola en el buscador de internet para comprobar si es un buen lugar donde pasar las navidades, seguramente encontraría varias actividades turísticas a las que recurrir, (todo dependiendo de lo que la pandemia permitiese). También hallaría unas playas tranquilas, una rica gastronomía, patrimonio local, museos y un sello Peix de Santa Pola que pone de relieve la tradición pesquera. Parte del puerto de la villa marinera también aparecería en el buscador aunque hay espacios que no se promocionarían porque la estética que presentan dista de ser turística. El espacio que configura el puerto pesquero desde la calle del Muelle, competencia de la Generalitat, está sumido en una cierta decadencia que para unos se traduce en falta de mantenimiento y para otros en exceso de actos vandálicos por jóvenes que aprovechan la lejanía con el núcleo urbano para hacer de las suyas.

La realidad es que el muro de contención contra el viento, que funciona como paseo, está repleto de grafitis, iluminación deficiente, excrementos de gaviotas en algunos puntos, y cuesta ver bancos en buen estado. Igual pasa en el resto de instalaciones, que se ven deterioradas por el paso de los años y la imagen exterior de la zona contrasta con la inversión que se ha hecho por parte de la Cofradía de Pescadores para mejorar el modelo productivo en la lonja. Unos avances que desde la Conselleria de Agricultura destacaron hace sólo unos días cuando cifraron en 1,7 millones de euros las ayudas a la Cofradía para mejorar infraestructuras y renovar equipos.

Sin embargo, a nivel municipal piden que se haga un mantenimiento más continuado del Puerto pesquero y que sea acorde a lo fijado por ley. Desde el Ayuntamiento no queda clara cuál es la partida que anualmente se destina a este fin. Ya en julio el grupo municipal de Ciudadanos presentó una moción al pleno, que salió aprobada por el gobierno local, del PP, para que el Consell habilitase una modificación presupuestaria que refleje las inversiones de mantenimiento y mejora de las instalaciones portuarias de los puertos de competencia autonómica.

Según el artículo 85 de la Ley de Puertos, un 40% de los ingresos por tarifas y tasas y que tiene la Generalitat debe quedar afectado para destinarse al mantenimiento. Sin embargo desde el ejecutivo local niegan que esta inversión esté retornando para mejorar las infraestructuras portuarias.

La alcaldesa, Loreto Serrano, explica que mantuvo una reunión hace un mes y medio con la Dirección General de Puertos para manifestar la problemática pero hasta la fecha no se han tomado en cuenta las medidas que planteaba la moción. «Lo que dice la ley no se está cumpliendo y llevan años sin hacer ningún tipo de modificación en el puerto», asevera la primera edil. Sobre esta cuestión la Cofradía de Pescadores no se ha manifestado ya que este diario ha intentado contactar con sus representantes, sin éxito.

Sólo en el ejercicio de 2018 (el último del que se tienen datos) se recaudó más de 18 millones de euros de los 16 puertos de competencia autonómica, según el informe de facturación de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Santa Pola es el tercer puerto que más facturó, cerca de 2,6 millones, sólo por detrás de Torrevieja y Dénia, que superaron los tres millones. A nivel municipal, por tanto, consideran que de ninguna forma está llegando a Santa Pola una inversión proporcional.

Desde el Puerto de Santa Pola, por contra, aseguran que se trata más de una cuestión de civismo que de invertir. Declaran que sí se están haciendo actuaciones como cambiar bombillas y que hace unas semanas se sustituyeron unos 200 metros de tuberías para renovar la red. Aseguran que hay servicio de limpieza diario y que se han pintado en varias ocasiones los muros, aunque cierto es que desde hace años presentan pintadas. De igual manera, insisten en que se ha repuesto mobiliario y que termina en el mar porque ciertos jóvenes emplean la zona para hacer botellón y rompen el mobiliario, según aseguran desde el Puerto.

Al hilo, fuentes de esta administración achacan parte de los actos vandálicos por estar abierto el puerto las 24 horas a diferencia de otras instalaciones portuarias, un hecho que dificulta la vigilancia ya que tampoco hay policía portuaria. De igual forma, reiteran que el puerto es una zona de trabajo y si funciona como esparcimiento deben cumplirse unas normas, atajan.