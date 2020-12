Crevillent anima a sus vecinos a donar aquellas piezas que tengan un cierto valor para la historia local y que puedan dar forma al futuro museo etnográfico y alfombrero. El Ayuntamiento ha lanzado una nueva campaña de donaciones que tiene como protagonista a Manuel Moreno Tomás, un crevillentino nonagenario que cuenta a través de un spot publicitario elaborado por el Consistorio toda la historia arraigada a algunos de los materiales que ya han sido donados.

Entre ellos una báscula del siglo XX, aparatos de cocina de la época, utensilios para lavar la ropa durante la Guerra Civil o un transistor de radio que como Manuel muchos vecinos de avanzada edad aún recuerdan. Este vecino culmina el vídeo pidiéndole a los crevillentinos «que tengan una cosa de este tipo por casa y que no les significa nada, que la aporten para que se haga un museo y porque no me gustaría que nunca se perdiera esa cultura que el pueblo tenía», reseña emocionado.

Esta nueva campaña está compuesta por una serie de anuncios que se está difundiendo por diferentes medios escritos, digitales así como en el canal de Youtube del área de Cultura. El audiovisual está montado por Roque Ortiz bajo el guión de Ana Satorre como técnico de Cultura.

Con estos mensajes el Consistorio pretende profundizar en la importancia de que se donen ciertos bienes que puedan formar parte de los fondos del futuro Museo Etnográfico y de la Alfombra, «y así impedir que se pierdan y no puedan ser disfrutados por el público general», explican a nivel municipal.

Por el momento se han donado entre 7 y 8 conjuntos relevantes de la fábrica de Augusto Mas, con objetos industriales así como objetos de uso cotidiano que aguardaba Elvira Mas y también elementos de un comercio de comestibles de los años 50.

El edil del área, Jesús Ruiz, invita a colaborar para que en un futuro el Museo pueda ser una realidad. Hasta el momento no hay ningún proyecto definido. En su momento se barajaba que el Ayuntamiento utilizase la fábrica Universal para este fin y algunos expertos proponían otros espacios que serían interesantes como la fábrica de Augusto Mas.

Sin embargo, hasta el momento no ha trascendido que el equipo de gobierno esté barajando otras opciones y que puedan desarrollarse a corto plazo.

Para realizar la donación los funcionarios tramitarán los expedientes administrativos para dejar constancia de esa donación, asegurando con ello que estos bienes pasen a formar parte del inventario municipal. Además los donantes pueden condicionar sus donaciones según sus intereses. Los interesados en donar cualquier objeto pueden contactar al teléfono 965406431 o al correo cultura@crevillent.es.