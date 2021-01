Residentes de Gran Alacant denuncian una oleada de robos en menos de una semana en urbanizaciones y adosados de la zona norte y sur del barrio santapolero. Lo destacable de estos robos e intentos de robo es que una parte de ellos se han producido a plena luz del día para pasar más desapercibidos, teniendo en cuenta que a las 22 horas se instaura el toque de queda para reducir el número de contagios por covid-19 y nadie puede circular si no es por cuestiones justificadas.

Para paliar este capítulo de asaltos a viviendas, la asociación de vecinos de Gran Alacant va a remitir a la Subdelegación de Gobierno una lista de propuestas para que se aumente la seguridad en el barrio. Piden que haya una mayor dotación policial y que se incorporen cámaras de vigilancia en diferentes accesos (esta última petición la vienen realizando al Ayuntamiento desde hace más de un año, tal y como aseguran desde el ente).

Según José Luis Gil, presidente del colectivo, estos robos se produjeron la pasada semana y entienden que los autores podrían ser los mismos que los que robaron hace tan sólo unos días en fincas del Camp d’Elx, debido a la cercanía que hay entre algunas pedanías ilicitanas y Gran Alacant.

Desde la asociación explican que algunos de los robos se han producido por la tarde cuando oscurece así como por la mañana, ya que «debido al toque de queda es más fácil circular sin que te paren por la tarde y mañana». Gil asegura que los asaltantes tenían claro que querían ir a zonas residenciales donde hay un mayor poder adquisitivo por parte de los propietarios, tanto en la parte alta y baja del barrio. Por el momento se han presentado nueve denuncias ante la Guardia Civil por robo e intento de robo, según reseñan desde el colectivo, pero los ladrones podrían haber saqueado más viviendas teniendo en cuenta que una buena parte son segundas residencias y muchas de ellas en invierno no están ocupadas. «Hay cierre perimetral y muchos no están, puede ser que se enteren unos meses después y den parte al seguro», apuntan desde la asociación vecinal. No ha trascendido a cuánto ascienden los desperfectos y las pertenencias sustraídas.

Según José Luis Gil algunos vecinos han mostrado grabaciones de sus cámaras de seguridad pero no se ha podido identificar a los autores. De igual forma, la pandemia por coronavirus también contribuye a ello «porque ahora con las mascarillas vas enmascarado de forma legal, dificulta el reconocimiento de desconocidos también, y por la calle te puede resultar sospechosa gente que no es del barrio, y ahora con el frío también muchos van con capucha y no sabes si son o no de aquí», apunta Joaquín Cuenca, presidente de una comunidad de vecinos que se ha visto afectada por dos intentos de robo recientemente.

Relata que en uno de los casos los asaltantes entraron por la ventana de un adosado de madrugada mientras un matrimonio dormía. Uno de los propietarios se despertó por el ladrido de su perro y al verlos gritó alarmando al vecindario, por lo que los asaltantes se fueron corriendo. El segundo caso fue similar pero al mediodía. Los gritos de una asistenta del hogar al verlos en la vivienda hizo que los saqueadores huyeran sin cometer el robo.

Últimos trámites para el retén de Policía Local

El Ayuntamiento está perfilando el proyecto para que las dependencias estén operativas antes del verano

Gran Alacant contará con un retén de la Policía Local antes del próximo verano. Esa es al menos la pretensión del Ayuntamiento de Santa Pola, que después de las históricas reivindicaciones vecinales ofrecerá una mayor atención policial con estas dependencias. Desde la asociación de vecinos señalan que el equipo de gobierno ha manifestado que habrá partida económica para este proyecto que espera estar perfilado para el próximo verano. Según explicaron en su momento desde el ejecutivo local, las dependencias tendrán varios módulos prefabricados que se situarían a la entrada de Gran Alacant a través de la N-332. Esta oficina servirá para realizar la atención al público y ofrecer un servicio más continuo en la zona.

Desde la asociación de vecinos de Gran Alacant celebran el futuro servicio pero indican que también sería beneficioso para los vecinos, por ejemplo, que se descentralizase una oficina de la Guardia Civil al menos en verano para agilizar la presentación de denuncias en una etapa del año en la que la población se multiplica.

De igual forma, insisten en que debe reforzarse el control policial y agilizarse la colocación de cámaras de vigilancia a lo largo de los puntos de mayor tránsito del barrio santapolero.