Crevillent suspende todas las actividades de carácter presencial en los ámbitos deportivo, cultural, turístico y festivo, y de cualquier otra índole organizadas por el Ayuntamiento de Crevillent. Esta es una de las medidas que ha adoptado el municipio en un decreto firmado por el alcalde, José Manuel Penalva, y que entrarán en vigor del próximo lunes, 18 de enero, al 31 de enero para intentar frenar el aumento de contagios por covid-19 con esta nueva ola. El ejecutivo local pone a disposición de la Conselleria de Sanidad la adopción de medidas más restrictivas como el cierre perimetral del municipio, "siempre que sea aconsejable", apuntan desde el Consistorio.

De igual forma no se celebrarán tampoco todas las actividades programadas al aire libre que requieran autorización municipal así como la programación prevista en auditorios y centros culturales, a excepción del préstamo de libros en la Biblioteca Municipal “Enric Valor”.

En esta batería de medidas también se van a cerrar las instalaciones deportivas al público a las 21.30 h. No se permitirá en las instalaciones deportivas municipales la organización de encuentros amistosos, no se aceptarán jornadas de entrenamiento durante el fin de semana y se restringe la entrada de público a las instalaciones deportivas. No se permitirá actividades grupales de cualquier tipo dentro del Parque Municipal de número superior a seis personas. Se limita al 50% los puestos autorizados del mercadillo de venta no sedentaria de los viernes. Y se habilita control de aforo a dicho mercadillo.

Limpieza

Además se reforzará el servicio de limpieza de los centros educativos cuyo servicio depende del Ayuntamiento. De igual forma se desinfectarán a diario las inmediaciones de todos los edificios municipales así como la Casa Cuartel de la Guardia Civil, el Centro de Salud además de la Residencia de mayores de "La Purísima", la Residencia de Discapacitados Psíquicos de Crevillent y el Centro Ocupacional “Virgen de los Desamparados”.

La desinfección se aplicará también en plazas y calles de mayor tránsito, contenedores y mobiliario urbano y desinfección periódica del resto de calles del núcleo urbano y pedanías. Con este decreto también se Incrementa la vigilancia policial en los lugares de mayor afluencia de público como la Plaza de la Constitución, la Plaza de la Comunidad Valenciana, el Paseo Fontenay, Avda. San Vicente Ferrer y otros espacios públicos

Teletrabajo

El decreto señala que se va a elaborar un plan de teletrabajo parcial para el personal no esencial del Ayuntamiento, garantizando los servicios de atención a la ciudadanía. Desde el Ayuntamiento piden a la ciudadanía que evite salir de casa, salvo lo estrictamente necesario. La vigencia de este decreto se establece desde el lunes 18 de enero de 2021 a las 00.00 horas hasta el día 31 de enero de 2021 a las 23:59 h.

Este documento se ha comunicado a la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Emergencias y a los distintos servicios afectados.