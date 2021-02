El PP de Santa Pola asegura que no tomará ninguna medida contra el edil de Turismo, Julio Miguel Baeza Andreu, del PP, tras haber quedado en libertad provisional tras prestar declaración ante el juez por un presunto delito de malos tratos habituales y prolongados en el ámbito de la pareja. Así lo decretó el titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Elche, tras pasar a disposición judicial el político de la villa marinera.

El grupo municipal de Santa Pola manifiesta que no tomará decisiones mientras dure el procedimiento por lo que el edil seguirá ejerciendo sus funciones dentro del ejecutivo local. «Estamos en contra de cualquier tipo de violencia sea del tipo que sea pero creemos en la presunción de inocencia de nuestro compañero mientras no se demuestre lo contrario», explicaban desde la formación.

El edil ha respondido a este diario que no hará declaraciones hasta que no haya una resolución firme por tratarse de una causa judicial en curso mientras que fuentes populares aseguraban que Julio Miguel Baeza, en una entrevista telefónica que ha mantenido con responsables del partido, negó los hechos por lo que ha sido denunciado por una ex pareja.

Sin embargo, la dirección provincial del Partido Popular ha expedientado al edil, tal y como confirmaban a este diario, pero sin apartarlo de la militancia para cumplir con los estatutos del partido, en una medida que se ha adoptado de forma automática tras conocer los hechos de los que se le acusa. Baeza es presidente del PP en Santa Pola de forma interina desde que Loreto Cascales abandonó este puesto.