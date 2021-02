El Partido Popular ya advirtió en septiembre del año pasado la deficiente gestión del Tripartito en el departamento de Contratación y ya han pasado cinco meses, "estando paralizada esta área. Así que la situación no ha mejorado, sino todo lo contrario", asegura en un comunicado con el que abre otra polémica esta semana tras la ampliación de instalaciones municipales.

La concejal Popular Mª Carmen Candela, ha indicado que en el Ayuntamiento las licitaciones van saliendo con cuentagotas y únicamente aquellas más urgentes que dependen de subvenciones, quedando colgados contratos ya vencidos, como se puede comprobar mes tras mes en los reconocimientos extrajudiciales de créditos . “El Tripartito acude cada vez más a estos expedientes de reconocimiento para poder pagar los servicios, cuyos contratos se han excedido, por lo que se están pagando los contratos con precios de mercado más caros que si se sacaran a licitación”, indica Candela .

El último en pasar a esa situación extrajudicial, ha sido el contrato de mantenimiento de jardines. El pasado viernes, en la comisión de Buen Gobierno se dio cuenta del pago extrajudicial del servicio de jardinería. Según señala la edil del PP, el Tripartito no ha sido capaz de impulsar el expediente para que no venciera, aun conociendo las fechas de finalización del contrato con antelación. “Lo peor de todo, es que no se trata de un caso aislado, porque empieza a ser lo normal en este gobierno”.

El Tripartito de izquierdas tiene pendientes 38 contratos, cuya tramitación se inició en 2018, en 2019, en 2020, siendo incapaz de organizar el área para que los contratos salgan a tiempo, generando un perjuicio al Ayuntamiento y en algunos casos incluso a los funcionarios, como por ejemplo con el retraso en el contrato de uniformes para la Policía Local y Protección Civil , que se inició con el PP y aún está pendiente de adjudicar.

Mari Carmen Candela ha puesto de manifiesto la preocupación que tiene el grupo municipal del PP ante esta situación, porque no hay justificación posible. “Es cierto que en nuestra última etapa de gobierno se acumularon expedientes de contratación, se dieron dos circunstancias que lo provocaron: la ausencia de la técnica del área y el cambio de la ley de Contratos, que paralizó las licitaciones, no sólo en Crevillent, sino en todas las administraciones”.

El Tripartito cuenta ahora con un técnico de Contratación y con un rodaje de la nueva ley de Contratos, hay modelos de todos los tipos de contratos y se han solucionado todas las dudas que surgieron cuando empezó a aplicarse la ley, por lo que no hay excusa o justificación posible a esta falta de impulso político en el área de Contratación. ”Hay una evidente falta de organización y de instrucciones precisas para que las licitaciones se realicen dentro de plazo” Señala la concejal del PP.

Por último la representante Popular indica que la gestión del Tripartito en el área de Contratación es totalmente ineficaz. “Desde el Partido Popular solicitamos al Tripartito que solucione la parálisis, la lentitud y los problemas de las licitaciones de los contratos. El pueblo de Crevillent no quiere excusas, quiere soluciones y eficacia en la gestión y en Contratación, con el Tripartito de izquierdas, sólo vemos parálisis e ineficacia”.