La Conselleria de Educación quiere cambiar el nombre del colegio Primo de Rivera de Crevillent, tal y como ha adelantado el PP local, desde donde muestran su malestar a los planes de la Generalitat porque aseguran que la Ley de Memoria Histórica no se puede aplicar en este caso. De igual forma, el grupo popular apunta que la comunidad educativa ha manifestado que tampoco quiere el cambio de nombre, por lo que han solicitado que se atiendan sus demandas y se paralice el cambio. Desde el PP critican que el conseller Vicent Marzà, de Compromís, «se haya entrometido en el municipio exigiendo el cambio de nombre del histórico Colegio Primo de Rivera de Crevillent».

Desde la formación aseguran que la ley no sería aplicable en este supuesto porque el nombre del centro educativo se puso tras su construcción en 1928 «por lo que la normativa no es válida para cambiar su denominación», apostillan.

Los populares manifiestan que ha sido el propio Consejo Escolar del centro, formado por los padres y profesores del colegio, el que no ha entendido esta propuesta y que por tanto el colectivo ha pedido a la Conselleria de Educación una explicación y fundamentación legal sobre lo que entienden que se trata de una polémica decisión, teniendo en cuenta que este centro lleva en pie cerca de un siglo con el mismo nombre y es un elemento identificativo del municipio.

Encuentro

El ex alcalde y portavoz adjunto del PP, César Asencio, ha mantenido una reunión esta semana con el concejal de Educación, Jesús Ruiz, y con algún otro grupo de la oposición. Los populares mostraron su oposición porque «no entendemos que la Conselleria quiera cambiar el nombre del centro educativo ya que la Ley de Memoria Histórica no puede aplicarse en este caso y por tanto legalmente no estaría amparado el cambio».

Además, Asencio señala que «la denominación del colegio nada tiene que ver con la Guerra Civil, ya que el nombre está puesto en referencia al General Miguel Primo de Rivera, que falleció en el 1930, y por tanto, no tiene ningún sentido intentar un cambio de nombre que ha molestado a padres, alumnos y profesores».

Por último, desde el PP agradecen que el ejecutivo local les haya escuchado y esperan que el equipo de gobierno pueda trabajar con la Conselleria para intentar cambiar el posicionamiento. Desde la formación esperan que para la próxima comisión de Cultura y Educación se haya llegado a un acuerdo.