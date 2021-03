El dedo acusador por falta de transparencia no le gusta a ningún alcalde ni Ayuntamiento y el de Santa Pola tiene este mandato un problema porque su regidora, Loreto Serrano, asegura que no tienen capacidad para contestar a tanto que se le pregunta por lo que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad en el uso de la administración pública tras recibir un millar de escritos para contestar, «en solo 15 meses», dice, mientras se le acusa de dirigir un gobierno «opaco».

Concretamente, el Ayuntamiento ha recibido 979 peticiones; de ellas, 144 firmadas solo por dos funcionarios y otras 700 por los partidos en la oposición. La regidora ha denunciado que el Ayuntamiento, en esta situación, «está colapsado, en un año de pandemia donde el equipo de gobierno ha priorizado las ayudas sociales y las medidas de control», se defiende en una nota, justificando las críticas de Transparencia por no contestar en tiempo y forma. Pero, aparte de oposición y funcionarios, 59 escritos se han presentado por el propio Consejo de Transparencia y otros órganos: la Secretaría General Administrativa, la Conselleria de Participación o la Oficina de Apoyo al Consell de Transparencia. Y a ello se suman los 168 escritos de la Sindicatura. «Hay reclamaciones de los grupos políticos, de particulares interesados en el retraso en la gestión de los Servicios Sociales de la Conselleria, así como otra parte ha sido presentada por dos funcionarios. La Agencia Valenciana Antifraude también ha enviado nueve escritos que ha habido que contestar, presentados también por la misma pareja de funcionarios, lo que está produciendo un colapso solo con estos dos trabajadores».

Loreto Serrano pretende que se «usen los escritos con responsabilidad y permitir que la administración pública pueda trabajar y centrarse en las prioridades fundamentales, marcadas especialmente por la pandemia. Quiero que se sepa qué es lo que hay detrás de las informaciones que dicen que Santa Pola es uno de los municipios más opacos. Me encuentro con casi mil escritos desde junio de 2019 (...) Intentamos contestar a todo, pero el departamento de Personal está colapsado en lo que yo llamaría un boicot a este Ayuntamiento».

Intención

La intención del equipo de gobierno, asegura la regidora, es el «intentar contestar a todo. Hemos tenido que preparar proyectos, peticiones de subvenciones por la DANA a la Diputación, Conselleria y Estado, hacer propuestas de redacción para nuevos proyectos municipales, gestionar las deudas que nos encontramos al llegar al gobierno, como la que había con Cruz Roja o al Consorcio de basuras, hemos tenido que hacer un plan de ajuste, convenios para actividades deportivas y culturales así como muchas otras cosas porque aquí no había nada. Siento no llegar a tiempo a contestarlo todo, pero no se puede trabajar en el día a día por los vecinos si hay que estar contestando una pila de escritos y más en plena pandemia», concluye la regidora.