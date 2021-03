Compromís per Santa Pola ha pedido al equipo de gobierno del Ayuntamiento su adhesión a este plan de autoconsumo energético, antes de que termine el plazo, fijado para el 12 de marzo, ya que considera que es "una oportunidad única" para aprovechar los fondos europeos de reconstrucción. "Es muy difícil que Santa Pola pueda llegar a impulsar ningún proyecto financiado con los fondos de reconstrucción de la Unión Europea si no es en colaboración con otras administraciones, por eso no podemos dejar escapar esta ocasión que nos ofrece la Conselleria de Transición Ecológica", afirman desde la formación. El 24 de febrero, la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, presentó a los municipios valencianos el Plan Municipios en Red para propiciar un proyecto escalable de autoconsumo de energía municipal, distribuida, que genere desarrollo sostenible y cree sinergias y red dentro los municipios.

Este plan de la Conselleria de Transición Ecológica se ha presentado al Ministerio como manifestación de interés para optar a los fondos de reconstrucción de la Unión Europea, y tiene como objetivo la implantación de plantas solares fotovoltaicas en municipios del País Valenciano a través la creación de Comunidades Energéticas Locales Municipales, a las que puedan adherirse también el vecindario interesado y empresas o entidades.

Para la portavoz de Compromís per Santa Pola, Anna Antón, Santa Pola tiene una "asignatura pendiente" con el impulso de las energías renovables y el autoconsumo energético. "Se ha dado algún paso pero queda muchísimo por hacer", asegura. La concejala destaca que, con este Plan, "Santa Pola aportaría su granito de arena a la descarbonización energética, pero también mejoraría la competitividad de nuestras empresas, que podrían acceder a contratos de energía a precios más bajos y estables".