Un museo tres años en el aire

Lo que un día fue un cuartel militar en plena sierra de Santa Pola tendrá que seguir siendo, de momento, una ruinosa estructura sin techo, con malas hierbas y grafitis que le han dado un sello degradante en pleno entorno natural. Hace aproximadamente tres años este diario apuntaba que el Ayuntamiento de la villa marinera estaba preparando un anteproyecto con el que remodelar los tres pabellones de la guerra civil que hay a tan sólo un kilómetro del faro. El ejecutivo local, del PP, ahora plantea actuar allí, pero el proyecto no se vislumbra en el corto plazo. Estas construcciones datan de los años treinta y se hablaba entonces de utilizar la Historia para levantar un centro de interpretación del conjunto de la guerra civil, el Cabo y la sierra de Santa Pola.

Se despuntaba también entonces que la primera fase podía llegar en meses para remodelar el pabellón oeste, el más grande, que durante la guerra civil española fue área de avituallamiento de militares con duchas, cocina y lavabo. A sólo unos metros también están los resquicios de lo que fue un aljibe, que ahora presenta varias roturas y puede llegar a ser peligroso.

Las segunda fase proyectaba la remodelación de la caseta de oficiales, más pequeña, y el barracón este, empleado como dormitorios de soldados y operarios del bando republicano. El proyecto se difuminó y de allí no se ha movido ni una piedra en todo este tiempo.

El interior de estas naves es un amasijo de escombros que se pensaba convertir en punto de concienciación medioambiental. Y que incluso estuviese incluido en la Red Natura, con paneles interactivos que sirviesen de espacio para repasar el conjunto histórico de la contienda, formado por restos de defensa antiaérea, búnkeres o edificios de mando que hay repartidos por la sierra.

Entonces, si sobre el papel todo pintaba como un proyecto con encanto que podría darle un impulso turístico a la zona, ¿por qué está estancado? En el anterior mandato la concejalía de Cultura (gestionada por la edil Anna Antón, de Compromís, que formaba un cuatripartito con PSOE, Esquerra Unida y Podemos) preveía que la primera fase, de unos 60.000 euros, podía ejecutarse aquel año. Los técnicos pidieron una subvención a Patrimonio, que terminó siendo concedida meses después, en agosto de 2018.

La subvención no cubría ni la mitad de la primera fase pero no se pudo aprovechar el montante porque el presupuesto municipal no estaba aprobado, y la partida no se encajó. En este nuevo mandato, ya con el PP en el gobierno, se volvió a solicitar la ayuda pero no se admitió, sin trascender los motivos. Ahora esta obra tampoco será la mayor prioridad cultural para el Consistorio, al menos en el corto plazo, y el nuevo presupuesto municipal sigue prorrogado.

José Pedro Martínez, edil de Hacienda, apunta que a lo largo de 2021 incluirán una partida «importante» para actuar en el museo arqueológico «y si da tiempo a lo largo del ejercicio efectuaremos actuaciones también en los pabellones. Sí queremos mantener esa actuación dentro de la legislatura», reseña. Este diario ha intentado contactar con la edil responsable de Patrimonio Cultural en varias ocasiones para conocer su visión sobre el proyecto, sin éxito.

BIC congelado

Santa Pola lleva esperando desde 2017 que se de luz verde a la declaración de Bien de Interés Cultural de 14 elementos de defensa militar en la sierra, para que haya un mayor grado de protección sobre las baterías de costa y antiaéreas o el búnker, entre otros elementos.