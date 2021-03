El Supremo ratifica la prohibición de ampliación de la planta de Abornasa

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dio en este caso la razón a la Generalitat y el Supremo no admitió a trámite el recurso, según una providencia del alto tribunal, de febrero de este año. El TSJCV consideró que la solicitud de actualización y ampliación del régimen autorizatorio de la planta no podía tramitarse y, por tanto, la planta de tratamiento de residuos de Abornasa no podrá ampliar sus competencias, informa Europa Press.

De esta manera, no se convertirá en una instalación de tratamiento de residuos de «grandes capacidades» pero podrá seguir operando a pequeña escala, como ha ocurrido en los últimos años, según ha informado la Generalitat en un comunicado. La Generalitat ha recordado que, en su momento, bajo los mandatos provincial y autonómico del Partido Popular anteriores a 2015, la instalación llegó a procesar más de 100.000 toneladas anuales de residuos domésticos en masa, operación que el Consell retiró a finales de 2015 y que, con la sentencia firme, queda «totalmente descartada».

La sentencia avala así la negativa de la Conselleria, de conformidad con los informes de la Abogacía de la Generalitat, y rechaza el planteamiento de la oposición en la provincia de Alicante para autorizar de nuevo la capacidad de la planta.

La administración autonómica recuerda, no obstante, que las instalaciones pueden seguir operando bajo el régimen de licencia ambiental y para las toneladas máximas anuales de este tipo de autorización, de mucha menor envergadura.

«Puede ser una instalación importante para una mejora de la gestión de algunos flujos de residuos, como por ejemplo podas u otras fracciones, dentro de una gestión mediante recogidas separadas de calidad y de proximidad de la zona del entorno de la instalación», detalla la Generalitat.

El director general de Calidad y Educación Ambiental, Joan Piquer, destacó «el trabajo conjunto de todos los departamentos de la Generalitat y de la sociedad civil de la zona, para defender la legalidad vigente». En esta línea, el Consejo de Ministros ratificó este martes la puesta a disposición de las comunidades autónomas de 421 millones de euros de los fondos de reconstrucción, de los que a la Comunitat Valenciana van a corresponder algo más de 44 millones para facilitar esta transición hacia nuevos modelos de recogida separada y gestión de residuos, principalmente.